/झुंझुनूं के इस गांव में पीढ़ियों से सेना की वर्दी का जुनून, दादा-पिता के बाद पोता भी फौज में शामिल

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं की मिट्टी को यूं ही सैनिकों की धरती नहीं कहा जाता. यहां देशभक्ति सिर्फ एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है. बुहाना के भिर्र गांव के दो ऐसे परिवार हैं, जहां दादा से लेकर पोते तक सेना की वर्दी पहनकर देश सेवा को अपना गौरव मानते हैं. एक परिवार में सेना से रिटायर्ड कैप्टन जय सिंह और उनके बेटे नायब सूबेदार अनिल कुमार ने देश सेवा की, तो दूसरे परिवार में नायब सूबेदार बनवारी लाल, उनके बेटे हवलदार सुमेर सिंह और पोते हवलदार मुकेश कुमार ने सेना की परंपरा को आगे बढ़ाया.

सेना में जाना सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि देश सेवा और परिवार की परंपरा

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झुंझुनूं जिला सैनिकों की धरती के रूप में देशभर में अपनी अलग पहचान रखता है. यहां सेना में जाना सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि देश सेवा और परिवार की परंपरा माना जाता है. बुहाना के भिर्र गांव में ऐसे कई परिवार हैं, जहां पीढ़ी दर पीढ़ी युवा सेना की वर्दी पहनकर देश की सेवा कर रहे हैं. भिर्र गांव के सेना से रिटायर्ड कैप्टन जय सिंह के परिवार... जय सिंह ने सेना में रहकर देश सेवा की और अब उनके बेटे नायब सूबेदार अनिल कुमार भी सेना में सेवाएं दे चुके हैं.

पिता की वर्दी से प्रेरणा लेकर बेटे ने भी सेना को चुना

पिता की वर्दी और देश सेवा से प्रेरणा लेकर बेटे ने भी सेना को अपना करियर और राष्ट्र सेवा का माध्यम बनाया. जय सिंह का परिवार बताता है कि सेना से जुड़ाव उनके लिए सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि गर्व और जिम्मेदारी है. परिवार की अगली पीढ़ी को भी सेना में जाने के लिए प्रेरित किया जाता है. यही वजह है कि गांव के युवाओं में सेना भर्ती को लेकर आज भी खासा उत्साह नजर आता है.

झुंझुनूं की पहचान सिर्फ सैनिकों की संख्या से नहीं, बल्कि उन परिवारों से है, जो अपनी पीढ़ियों को देश सेवा की विरासत सौंप रहे हैं. भिर्र गांव के ये सैनिक परिवार साबित करते हैं कि वर्दी उतर सकती है, लेकिन देश सेवा का जज्बा पीढ़ियों तक जिंदा रहता है. भिर्र गांव के ही एक सैनिक परिवार की तीन पीढ़ियों से चली आ रही यह सैन्य परंपरा बताती है कि भिर्र गांव में सेना के प्रति कितना गहरा जुड़ाव है.

गांव के पूर्व सैनिक सुबह मैदान में युवाओं को देते हैं प्रशिक्षण

गांव के पूर्व सैनिक आज भी युवाओं को सुबह मैदान में प्रशिक्षण देते हैं और उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करते हैं. रिटायर्ड नायब सूबेदार बनवारी लाल ने सेना में सेवाएं दीं. उनके बाद उनके बेटे हवलदार सुमेर सिंह ने सेना की वर्दी पहनी और अब तीसरी पीढ़ी के रूप में उनके पोते हवलदार मुकेश कुमार भी सेना में देश सेवा की है. भिर्र गांव से बड़ी संख्या में युवा सेना में सेवाएं दे चुके हैं. गांव में अफसर से लेकर जेसीओ और जवान तक विभिन्न रैंक पर सैनिक रहे हैं. अग्निवीर भर्ती के दौर में भी युवाओं का सेना के प्रति उत्साह कम नहीं हुआ है.

