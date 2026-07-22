/झुंझुनूं के भाई-बहन ने सिंगापुर में मचाया धमाल, 40 देशों के छात्रों को पछाड़ जीते 5 मेडल

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं की प्रतिभा ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का गौरव बढ़ाया है. मूल रूप से झुंझुनूं निवासी एवं वर्तमान में मुंबई प्रवासी तुलस्यान परिवार के दो होनहार बच्चों ऋषिकेश तुलस्यान और वेदांशिका तुलस्यान ने सिंगापुर में आयोजित प्रतिष्ठित Singapore International Math Olympiad Challenge (SIMOC) 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल पांच पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है.

दुनिया के 40 देशों से आए 2 हजार 285 मेधावी विद्यार्थी

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मुंबई के डॉन बॉस्को इंटरनेशनल हाई स्कूल में अध्ययनरत भाई-बहन ने दुनिया के 40 देशों से आए 2 हजार 285 मेधावी विद्यार्थियों के बीच अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. प्रतियोगिता में दोनों ने मिलकर चार रजत और एक कांस्य पदक अपने नाम किए. कक्षा 7 के छात्र ऋषिकेश तुलस्यान ने व्यक्तिगत लिखित मैथ ओलंपियाड, मैथ्स वॉरियर्स और मैथ मास्टर माइंड प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीनों स्पर्धाओं में रजत पदक जीते.

प्रतिभाशाली छात्रों के बीच कड़ा मुकाबला

वहीं, कक्षा 3 की छात्रा वेदांशिका तुलस्यान ने व्यक्तिगत लिखित मैथ ओलंपियाड में रजत तथा मैथ्स वॉरियर्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया. यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष मानी जा रही है क्योंकि प्रतियोगिता में विश्वभर के हजारों प्रतिभाशाली छात्रों के बीच कड़ा मुकाबला था.

ऐसे में झुंझुनूं से जुड़े इस परिवार के बच्चों का प्रदर्शन भारतीय प्रतिभा की वैश्विक पहचान का प्रतीक बनकर उभरा है. ऋषिकेश और वेदांशिका, झुंझुनूं के मूल निवासी एवं मुंबई प्रवासी एस.पी. तुलस्यान के परिवार से हैं. एस.पी. तुलस्यान भारतीय शेयर बाजार के वरिष्ठ फंडामेंटल एनालिस्ट, सेबी पंजीकृत निवेश सलाहकार एवं बाजार विशेषज्ञ के रूप में देशभर में अपनी पहचान रखते हैं.

श्री श्याम आशीर्वाद सेवा संस्था के ट्रस्टी डॉ. डी.एन. तुलस्यान व आशीष श्रीमोहन तुलस्यान सहित अन्य लोगों ने दोनों बच्चों की इस उपलब्धि पर उन्हें, उनके परिवार और विद्यालय को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं.