Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /झुंझुनूं के लाल बीएसएफ जवान प्रदीप की अंतिम यात्रा, पत्नी की चीख, दादा के आंसू और भाई का दर्द...

झुंझुनूं के लाल बीएसएफ जवान प्रदीप की अंतिम यात्रा, पत्नी की चीख, दादा के आंसू और भाई का दर्द...

Jhunjhunu News : बीएसएफ की 133वीं बटालियन में छत्तीसगढ़ में तैनात प्रदीप की अंतिम यात्रा में पूरा गांव उमड़ा. जवान की असमय मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है.

Edited bySandeep KediaUpdated byPragati Pant
Published: Jun 25, 2026, 01:23 PM|Updated: Jun 25, 2026, 01:23 PM
झुंझुनूं के लाल बीएसएफ जवान प्रदीप की अंतिम यात्रा, पत्नी की चीख, दादा के आंसू और भाई का दर्द...
Image Credit: Jhunjhunu NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu News : झुंझुनूं जिले के डाबड़ी धीरसिंह गांव का वीर सपूत और बीएसएफ जवान प्रदीप सिंह आखिर जिंदगी की जंग हार गया. लेकिन उसके अंतिम सफर में उमड़ा जनसैलाब यह बता रहा था, कि वो सिर्फ अपने परिवार का बेटा नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र का गौरव था. गांव में जब उसकी पार्थिव देह पहुंची तो हर आंख नम थी, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उन अपनों की आंखों में था, जिनकी दुनिया ही उजड़ गई.

BSF की 133वीं बटालियन में तैनात थे प्रदीप

Add Zee News as a Preferred Source

बीएसएफ की 133वीं बटालियन में छत्तीसगढ़ में तैनात प्रदीप की तबीयत 12 जून को खराब हुई थी. डेंगू और पीलिया से पीड़ित होने पर उन्हें जयपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उपचार के दौरान उनका निधन हो गया. साल 2023 में बीएसएफ में भर्ती हुए प्रदीप वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सेवाएं दे रहे थे. जैसे ही जवान की पार्थिव देह घर पहुंची. पूरे माहौल में चीख-पुकार मच गई. दो साल पहले ही प्रदीप के साथ सात फेरे लेने वाली पत्नी कोमल अपने पिता के सहारे अंतिम दर्शन के लिए पहुंची. वह इतनी सहमी और टूटी हुई थी कि आंखें बंद कर अपने पिता को कसकर पकड़े हुए सिर्फ एक ही शब्द दोहरा रही थी “नहीं पापा, नहीं पापा”

80 साल के दादा जोगाराम अपने पोते के साथ अंतिम दर्शन को पहुंचे

जैसे ही वो प्रदीप की पार्थिव देह के पास पहुंची. उसके मुंह से निकली दर्दभरी चीख ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को झकझोर दिया. उस पल शायद ही कोई ऐसा रहा हो जिसकी आंखें नम न हुई हो. दर्द का सबसे मार्मिक दृश्य तब सामने आया. जब 80 वर्षीय दादा जोगाराम अपने पोते के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे. उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की. लेकिन आंसू नहीं रोक पाए. उन्होंने कोई शब्द नहीं बोले, बस दोनों हाथों से अपने पोते के चेहरे और शरीर को प्यार से सहलाते रहे. उस मौन में जो दर्द था. उसे देखकर मौजूद लोगों की आंखें भर आईं. प्रदीप के छोटे भाई दयाराम का हाल भी किसी को विचलित कर देने वाला था. हाल ही में ऑपरेशन करवाने के बावजूद वह अपने दर्द को भूलकर बड़े भाई की अंतिम यात्रा में शामिल रहा. पेट पर हाथ रखे हुए वो लगातार रोता रहा. उसे शायद अपने घावों का दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उससे कहीं बड़ा घाव उसके दिल पर लग चुका था.

तिरंगा यात्रा निकालकर दी गयी श्रद्धांजलि

झुंझुनूं से गांव तक सैकड़ों युवाओं ने तिरंगा यात्रा निकालकर जवान को श्रद्धांजलि दी. पार्थिव देह गांव पहुंचते ही अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए. लोगों ने नम आंखों से अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी. अंतिम संस्कार के दौरान बीएसएफ की 29वीं बटालियन की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी. इंस्पेक्टर बंशीलाल ने राष्ट्रीय ध्वज प्रदीप के पिता रामसिंह को सौंपा. विधायक रीटा चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. प्रदीप के पिता रामसिंह किसान हैं, जबकि मां राजबाला गृहिणी हैं.तीन भाइयों में प्रदीप सबसे बड़े थे. दो वर्ष पहले ही उनका विवाह कोमल से हुआ था. जवान की असमय मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhunjhunu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:झुंझुनूं में खेतड़ी की लोहे की फैक्ट्री में गैस लीक, गंभीर रूप से झुलसा मजदूर

ट्रेंडिंग न्यूज़

डीग में बेकाबू कार ने 10 लोगों में मारी टक्कर, परिक्रमा कर रहे 5 श्रद्धालु गंभीर घायल

Rajasthan Weather Update: आखिरकार आ गया मानसून! राजस्थान के इन संभागों में आज से शुरू होगी झमाझम बारिश

पांचना बांध आंदोलन में किसानों की बड़ी जीत, सरकार के आश्वासन पर 20 दिन बाद उठा धरना, 6 दिन में पानी छोड़ने का वादा

कोर्ट का बड़ा एक्शन! चितावा SHO और पुलिसकर्मियों पर FIR के आदेश, हिरासत में मारपीट का आरोप

जोधपुर में हादसे के बाद बवाल, मारपीट के आरोप में भड़की भीड़ ने स्कॉर्पियो उलट दी

राजस्थान में IAS समित शर्मा ने दी सस्ती दवाओं की बड़ी सौगात, हर जिले में खुलेंगे जन औषधि केंद्र

बीकानेर में मजदूर मां की गैर मौजूदगी में घर में घुसा अधेड़, 13 साल की मासूम बच्ची का किया रेप

Who is IPS Madhav Upadhyay: कौन हैं IPS माधव उपाध्याय? जिन्हें जांच के बाद कर दिया APO

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब 30 दिन से ज्यादा APO में नहीं रह सकेंगे अधिकारी-कर्मचारी

सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, बढ़े दामों से बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

जयपुर में महिला फूड कार्ट संचालिका का आरोप, पुलिस ने फेंका खौलता पानी, कई हिस्से झुलसे

Alwar: विधवा बहू पर जेठ ने चाकू से किए कई वार, 3 महीने पहले हुई थी पति की मौत

Jaipur Metro: जयपुर मेट्रो फेज-2 का पीएम मोदी 4 जुलाई को करेंगे शिलान्यास

जयपुर की 30 से ज्यादा कॉलोनियों में आज बिजली कटौती, मेंटेनेंस के लिए शटडाउन

Rajasthan: 50 किलोमीटर दूर नौकरी, मासूम बच्चे के साथ मंत्री से गुहार लगाने पहुंची महिला कर्मचारी!

Jaipur News: मुहाना से सीधे अयोध्या पहुंच गये थे जयपुर के 4 बच्चे, 500 रुपये लेकर निकले थे घर से

जयपुर मर्डर मिस्ट्री: होटल के कमरे में मिला कारोबारी का शव, वारदात के बाद दोस्तों का 'फेसबुक लाइव' उड़ा रहा होश!

जयपुर मेट्रो फेज-2 का तोहफा, इन इलाकों की प्रॉपर्टी बनेगी सोना, ट्रैफिक होगा खत्म

ट्रेन में नकली पापा बनकर बैठा था आदमी, 5 साल के बच्चे को ले जा रहा था पर RPF ने पकड़ लिया

Jaipur Traffic Alert: आज और कल भूलकर भी न लें इन रास्तों का रुख, जाम में फंस सकते हैं कई घंटे!

औंधे मुंह गिरे सोने-चांदी के दाम, जयपुर सर्राफा बाजार में आई भारी गिरावट, तुरंत चेक करें आज का रेट

राजस्थान में डूब गई सोने-चांदी की नैया, लुढ़ककर यहां थमे रेट, जानें 24 जून के लेटेस्ट प्राइस

ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट, राजस्थान के 13 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल!

जैसलमेर में G+2 की जगह खड़े हो कर दिए 4 मंजिला होटल, 10 रसूखदारों को थमाए गए नोटिस

रामगढ़ बांध क्षेत्र में चार पैंथरों की अचानक एंट्री, जमवाय माता मंदिर के पास फैली दहशत

राजस्थान में फिर से मूसलाधार बारिश की चेतावनी, 22 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

कौन है जय मूंदड़ा ? नौकरी छोड़ आयरलैंड की T-20 टीम में बनाई जगह, अब भारत के खिलाफ दिखाएंगे दम !

Pali: ससुराल आए युवक को ग्रामीणों ने रस्सी से खड़की के बांधा, फिर रातभर की मारपीट

Rajasthan Jobs: राजस्थान में खुला नौकरियों का खजाना, जूनियर इंजीनियर से जूनियर असिस्टेंट तक होंगी 2005 नई भर्तियां

राजस्थान में अगले कुछ घंटों में बदल जाएगा मौसम! 24 जिलों में गरज-चमक, तेज आंधी और बारिश का अलर्ट

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, खरीदने वालों की लगी भीड़! जानें ताजा रेट

आसमान से जमीन पर आकर गिरे सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में हड़कंप! जानें रेट

39 साल बाद गोठड़ा में गूंजा शहीद सुमेर सिंह का नाम, प्रतिमा अनावरण के साथ वीरांगना को मिला सम्मान

'वो आदमी जो अशोक गहलोत के पैरों में पड़कर मुकदमे हटाने की बात कर रहा था, वो आदमी आज हम पर उंगली उठा रहा है' - गोविंद सिंह डोटासरा

सवाई माधोपुर के अग्निवीर रामवीर गुर्जर का शानदार स्वागत, 4KM लंबा जुलूस निकला

TAGS:
Jhunjhunu News
Rajasthan news

About the Author

Sandeep Kedia

Sandeep Kedia

संदीप केडिया झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे के निवासी और वरिष्ठ पत्रकार हैं. वे पिछले करीब 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं तथा वर्ष 2015 से Zee Media से जुड़े हुए हैं. उन्होंने VMOU Kota से बीजेएमसी और एमजेएमसी की पढ़ाई की है. संदीप केडिया को झुंझुनूं जिले की पत्रकारिता के मजबूत और भरोसेमंद नामों में गिना जाता है. राजस्थान सरकार के अधिस्वीकृत पत्रकारों की सूची में 2013 से शामिल संदीप केडिया को प्रिंट और सोशल मीडिया का भी अच्छा खासा अनुभव है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
झुंझुनूं के लाल बीएसएफ जवान प्रदीप की अंतिम यात्रा, पत्नी की चीख, दादा के आंसू और भाई का दर्द...
Jhunjhunu News
2
kota news
3
Sikar news
4
Rajasthan Crime
5
Rajasthan Weather Update