/झुंझुनूं के लाल बीएसएफ जवान प्रदीप की अंतिम यात्रा, पत्नी की चीख, दादा के आंसू और भाई का दर्द...

Jhunjhunu News : झुंझुनूं जिले के डाबड़ी धीरसिंह गांव का वीर सपूत और बीएसएफ जवान प्रदीप सिंह आखिर जिंदगी की जंग हार गया. लेकिन उसके अंतिम सफर में उमड़ा जनसैलाब यह बता रहा था, कि वो सिर्फ अपने परिवार का बेटा नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र का गौरव था. गांव में जब उसकी पार्थिव देह पहुंची तो हर आंख नम थी, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उन अपनों की आंखों में था, जिनकी दुनिया ही उजड़ गई.

BSF की 133वीं बटालियन में तैनात थे प्रदीप

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बीएसएफ की 133वीं बटालियन में छत्तीसगढ़ में तैनात प्रदीप की तबीयत 12 जून को खराब हुई थी. डेंगू और पीलिया से पीड़ित होने पर उन्हें जयपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उपचार के दौरान उनका निधन हो गया. साल 2023 में बीएसएफ में भर्ती हुए प्रदीप वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सेवाएं दे रहे थे. जैसे ही जवान की पार्थिव देह घर पहुंची. पूरे माहौल में चीख-पुकार मच गई. दो साल पहले ही प्रदीप के साथ सात फेरे लेने वाली पत्नी कोमल अपने पिता के सहारे अंतिम दर्शन के लिए पहुंची. वह इतनी सहमी और टूटी हुई थी कि आंखें बंद कर अपने पिता को कसकर पकड़े हुए सिर्फ एक ही शब्द दोहरा रही थी “नहीं पापा, नहीं पापा”

80 साल के दादा जोगाराम अपने पोते के साथ अंतिम दर्शन को पहुंचे

जैसे ही वो प्रदीप की पार्थिव देह के पास पहुंची. उसके मुंह से निकली दर्दभरी चीख ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को झकझोर दिया. उस पल शायद ही कोई ऐसा रहा हो जिसकी आंखें नम न हुई हो. दर्द का सबसे मार्मिक दृश्य तब सामने आया. जब 80 वर्षीय दादा जोगाराम अपने पोते के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे. उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की. लेकिन आंसू नहीं रोक पाए. उन्होंने कोई शब्द नहीं बोले, बस दोनों हाथों से अपने पोते के चेहरे और शरीर को प्यार से सहलाते रहे. उस मौन में जो दर्द था. उसे देखकर मौजूद लोगों की आंखें भर आईं. प्रदीप के छोटे भाई दयाराम का हाल भी किसी को विचलित कर देने वाला था. हाल ही में ऑपरेशन करवाने के बावजूद वह अपने दर्द को भूलकर बड़े भाई की अंतिम यात्रा में शामिल रहा. पेट पर हाथ रखे हुए वो लगातार रोता रहा. उसे शायद अपने घावों का दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उससे कहीं बड़ा घाव उसके दिल पर लग चुका था.

तिरंगा यात्रा निकालकर दी गयी श्रद्धांजलि

झुंझुनूं से गांव तक सैकड़ों युवाओं ने तिरंगा यात्रा निकालकर जवान को श्रद्धांजलि दी. पार्थिव देह गांव पहुंचते ही अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए. लोगों ने नम आंखों से अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी. अंतिम संस्कार के दौरान बीएसएफ की 29वीं बटालियन की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी. इंस्पेक्टर बंशीलाल ने राष्ट्रीय ध्वज प्रदीप के पिता रामसिंह को सौंपा. विधायक रीटा चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. प्रदीप के पिता रामसिंह किसान हैं, जबकि मां राजबाला गृहिणी हैं.तीन भाइयों में प्रदीप सबसे बड़े थे. दो वर्ष पहले ही उनका विवाह कोमल से हुआ था. जवान की असमय मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है.