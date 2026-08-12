/झुंझुनूं में पुजारी बना रहा 400 साल पुराने बिहारीजी मंदिर की जमीन पर कोठी! गांव में भड़का आक्रोश

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले की ग्राम पंचायत प्रतापपुरा के चारणवास गांव में करीब 400 से 600 साल पुराने बिहारीजी मंदिर की जमीन को लेकर विवाद सामने आया है. बुधवार को चारणवास गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में झुंझुनूं पहुंचे और जिला कलेक्ट्रेट में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मंदिर की जमीन की रजिस्ट्री निरस्त करने और जमीन का नामांतरण वापस मंदिर के नाम करने की मांग की. ग्रामीणों का आरोप है कि मंदिर के महंत जगदीश दास ने अपने सगे भाई को दत्तक पुत्र बताते हुए मंदिर की करीब सात बीघा जमीन उसके नाम रजिस्ट्री कर दी.

इसके बाद जमीन पर निर्माण शुरू हुआ तो ग्रामीणों को वहां कोठी बनाए जाने की जानकारी मिली, जिसके बाद गांव में आक्रोश फैल गया. पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष पंकज गुर्जर ने बताया कि चारणवास का बिहारीजी मंदिर गांव बसने के समय से ही अस्तित्व में है और ग्रामीणों की कई पीढ़ियां इस मंदिर से जुड़ी रही हैं.

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मंदिर में गुरु-चेला परंपरा

उन्होंने कहा कि मंदिर में गुरु-चेला परंपरा रही है. मंदिर के महंत की सेवा करने वाले व्यक्ति को मंदिर के अधीन आने वाली जमीन को जोतने-जुतवाने और उससे होने वाली उपज से जीवनयापन करने की परंपरा रही है. ग्रामीणों का दावा है कि पुराने दस्तावेजों में भी यह जमीन मंदिर की ही दर्ज रही है.

ग्रामीणों के अनुसार, पिछले चार-पांच महीने में महंत जगदीश दास ने अपने सगे भाई को दत्तक पुत्र बताकर जमीन उसके नाम कर दी. रजिस्ट्री के बाद नामांतरण भी करवाया गया. जमीन पर निर्माण शुरू होने पर ग्रामीणों को पहले लगा कि मंदिर परिसर में कोई निर्माण कार्य हो रहा है, लेकिन बाद में कोठी बनाए जाने की जानकारी सामने आई. इसके बाद ग्रामीणों ने मामले की जानकारी जुटाई और विरोध शुरू किया. पंकज गुर्जर ने आरोप लगाया कि जमीन के संबंध में रजिस्ट्री में खरीदार का पता दिल्ली का दर्ज है और गवाह भी दिल्ली के बताए गए हैं.

मंदिर की जमीन पर कब्जे का आरोप

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की जांच कर रजिस्ट्री और नामांतरण निरस्त किया जाए तथा जमीन वापस मंदिर के नाम दर्ज की जाए. ग्रामीणों ने मंदिर की जमीन को लेकर साल 2002 में हुए पुराने विवाद का भी हवाला दिया. पंकज गुर्जर ने बताया कि उस समय भी कुछ लोगों द्वारा मंदिर की जमीन पर कब्जे की कोशिश किए जाने का आरोप लगा था.

उस दौरान विवाद बढ़ने पर संघर्ष की स्थिति बनी थी और कुछ लोगों को चोटें आई थीं और जेल भी जाना पड़ा था. ग्रामीणों ने कहा कि वे ऐसी स्थिति दोबारा नहीं चाहते, लेकिन मंदिर की जमीन को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. ग्रामीण नाहरसिंह गुर्जर ने बताया कि गांव के सभी लोग कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे हैं. उनका कहना है कि मंदिर करीब 400 साल पुराना है और मंदिर की जमीन की रजिस्ट्री महंत जगदीश दास के नाम होने के बाद उन्होंने सात बीघा जमीन अपने भाई के नाम बेच दी.

ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी

ग्रामीणों ने रजिस्ट्री निरस्त करने और जमीन के खातेदारी अधिकार वापस मंदिर के नाम करने की मांग की है. ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को व्यापक किया जाएगा. नाहरसिंह गुर्जर के अनुसार, पहले गांव स्तर पर आंदोलन होगा, इसके बाद पूरी पंचायत और जिले के लोगों को शामिल कर कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया जाएगा. ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर की जमीन मंदिर की ही रहनी चाहिए और प्रशासन को दस्तावेजों की जांच कर उचित कार्रवाई करनी चाहिए.