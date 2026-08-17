Jhunjhunu Chidawa Highway: राजस्थान के झुंझुनूं से चिड़ावा होते हुए पचेरी तक जाने वाले नेशनल हाईवे-11 की हालत इन दिनों बद से बदतर होती जा रही है. सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो चुके हैं. दिनभर बीड़ चौकी से अग्रसेन सर्किल तक रोजाना जाम की स्थिति बन रही है. शाम को यह जाम भयंकर हो जाता है और घंटों तक वाहन फंसे रहते हैं. गड्ढों के कारण वाहन रेंगते हुए निकलते हैं और लोगों को कुछ किलोमीटर का सफर तय करने में भी काफी समय लग जाता है.

सड़क पर बने गड्ढे बन रहे हादसों की वजह

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स्थानीय लोगों के अनुसार, बीड़ चौकी के बाद से चिड़ावा तक भारी ट्रैफिक रहता है. सड़क की खराब हालत और वाहनों के दबाव के चलते कई जगह वाहनों की रफ्तार 20-30 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित हो जाती है. शाम के समय स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है. सड़क पर बने बड़े-बड़े गड्ढे अब सिर्फ परेशानी नहीं, बल्कि हादसों का कारण भी बन रहे हैं. इसी मार्ग पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले सामने आ रहे हैं.

वहीं दिल्ली हाईवे पर अग्रसेन सर्किल से पुलिस चौकी तक करीब एक महीने से हालात खराब बताए जा रहे हैं. जाम के कारण एंबुलेंस तक घंटों फंसने की स्थिति बन रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासनिक लापरवाही के चलते सड़क की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है. समय पर गड्ढों की मरम्मत और यातायात व्यवस्था को लेकर प्रभावी कदम नहीं उठाए जाने से समस्या गंभीर होती जा रही है.

2014 में राष्ट्रीय राजमार्ग-11 के रूप में घोषित किया गया था ये रास्ता

झुंझुनूं शहर से दिल्ली और जयपुर के अलावा चिड़ावा व पिलानी की ओर जाने वाले यातायात का भी यह प्रमुख मार्ग है. ऐसे में इस सड़क पर रोजाना बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं. ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ने के बावजूद सड़क की मौजूदा क्षमता और स्थिति यातायात के अनुरूप नहीं रह गई है. इस सड़क को लेकर एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मार्च 2014 में इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग-11 के रूप में घोषित किया गया था. हालांकि, उस समय पूरे झुंझुनूं-चिड़ावा-पचेरी मार्ग को फोरलेन बनाने की स्वीकृति नहीं हुई थी.

केंद्र सरकार के 2024 के लोकसभा जवाब के अनुसार झुंझुनूं-चिड़ावा के करीब 26 किलोमीटर हिस्से का 2-लेन कार्य दिसंबर 2023 में पूरा हो चुका था. जबकि चिड़ावा सिटी का करीब 2.6 किलोमीटर हिस्सा जून 2023 में पूरा किया गया था. इसके बाद दिसंबर 2025 में झुंझुनूं-चिड़ावा-पचेरी कॉरिडोर को फोरलेन करने की बड़ी स्वीकृति सामने आई. परियोजना में चिड़ावा नॉर्दर्न बाईपास भी शामिल है.

2026 में आगे बढ़ी टेंडर प्रक्रिया

फोरलेन परियोजना के लिए 2026 में टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ी. इसमें करीब 66.7 किलोमीटर के झुंझुनूं-चिड़ावा-पचेरी सेक्शन के साथ करीब 10.26 किलोमीटर का चिड़ावा नॉर्दर्न बाईपास शामिल है. परियोजना को HAM मॉडल पर विकसित किया जाना है और टेंडर में करीब 883 करोड़ रुपये का पैकेज सामने आया.

यानी फोरलेन की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, लेकिन नई फोरलेन सड़क बनने तक मौजूदा सड़क की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती. लोगों की मांग है कि तब तक सड़क की तत्काल मरम्मत कर गड्ढे भरे जाएं और शाम के समय बीड़ चौकी से अग्रसेन सर्किल तक यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए. क्योंकि सवाल सिर्फ जाम का नहीं है. इसी सड़क से रोजाना गुजरने वाली एंबुलेंस, स्कूली वाहन, नौकरीपेशा लोगों और हजारों आम यात्रियों की सुरक्षा का भी है.

