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संत चिमननाथ महाराज की 40वीं पुण्यतिथि पर चिमन महोत्सव आयोजन, ओमनाथ महाराज और एजाज नबी साथ बैठकर सुने भजन

Jhunjhunu Chiman Mahotsav: झुंझुनूं के चंचलनाथ टीले पर संत चिमननाथ महाराज की 40वीं पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित चिमन महोत्सव में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली. भजन संध्या में चंचलनाथ टीले के पीठाधीश्वर ओमनाथ महाराज और कमरूद्दीन शाह दरगाह के गद्दीनसीन एजाज नबी साथ बैठे और देर रात तक भजनों का आनंद लिया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Sandeep Kedia
Published:Aug 16, 2026, 02:10 PM IST | Updated:Aug 16, 2026, 02:10 PM IST
संत चिमननाथ महाराज की 40वीं पुण्यतिथि पर चिमन महोत्सव आयोजन, ओमनाथ महाराज और एजाज नबी साथ बैठकर सुने भजन
Image Credit: Jhunjhunu Chiman Mahotsav

Jhunjhunu Chiman Mahotsav: झुंझुनूं के प्रसिद्ध संत चिमननाथ महाराज की 40वीं पुण्यतिथि के अवसर पर स्थानीय चंचलनाथ टीले पर आयोजित दो दिवसीय चिमन महोत्सव में शनिवार रात सांप्रदायिक सौहार्द की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली. भजन संध्या के दौरान चंचलनाथ टीले के पीठाधीश्वर ओमनाथ महाराज और कमरूद्दीन शाह दरगाह के गद्दीनसीन एजाज नबी एक साथ बैठे नजर आए.

शेखावाटी के कलाकारों ने भजन संध्या में दी भक्ति गीतों की प्रस्तुतियां

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एजाज नबी ने भी ओमनाथ महाराज के साथ बैठकर देर रात तक भजनों का आनंद लिया. भजन संध्या में जब शेखावाटी के कलाकारों ने भक्ति गीतों की प्रस्तुतियां दीं, तो पूरा टीला परिसर भक्ति के रंग में रंगा नजर आया. साधु-संतों और श्रद्धालुओं के बीच एजाज नबी की मौजूदगी ने कार्यक्रम को खास बना दिया. दो अलग-अलग धार्मिक परंपराओं से जुड़े धर्मगुरुओं का एक साथ बैठकर भजनों का आनंद लेना सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे का संदेश देता नजर आया.

संत चिमननाथ महाराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजन

यह आयोजन संत चिमननाथ महाराज की 40वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में पीठाधीश्वर ओमनाथ महाराज के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है. पहले दिन सुबह रुद्राभिषेक हुआ, जबकि रात को भजन संध्या आयोजित की गई. इसमें साधु-संतों के साथ शेखावाटी के प्रसिद्ध स्थानीय कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां दीं. भजन संध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और देर रात तक भक्ति गीतों का आनंद लिया.

पुण्यतिथि समारोह के दूसरे दिन संत चिमननाथ महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित

चंचलनाथ टीले को भी पुण्यतिथि समारोह के लिए आकर्षक ढंग से सजाया गया है. समाधि स्थल सहित पूरे परिसर में रंग-बिरंगी रोशनी और फूलों से सजावट की गई है. पुण्यतिथि समारोह के दूसरे दिन आज रविवार को सुबह 8 बजे समाधि स्थल पर पूजा-अर्चना, आरती एवं भोग लगाकर संत चिमननाथ महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है. इसके बाद सुबह 9 बजे से साधु-संतों के लिए भंडारा आयोजित किया जा रहा है. वहीं सुबह 11 बजे से आम श्रद्धालुओं के लिए भंडारा शुरू हो गया है, जो रात 9 बजे तक चलेगा.

आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. आयोजकों ने श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर संत चिमननाथ महाराज की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने और भंडारे की प्रसादी ग्रहण करने का आह्वान किया है. पहले दिन की भजन संध्या में सामने आई ओमनाथ महाराज और एजाज नबी की साथ बैठी तस्वीर ने आयोजन को धार्मिक आस्था के साथ-साथ सामाजिक सौहार्द का भी संदेश देने वाला बना दिया.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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