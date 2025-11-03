Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

चिड़ावा से सांवरिया सेठ और जैसलमेर जा रहे 5 दोस्तों की गाड़ी के उड़े परखच्चे, 3 की मौत

Jhunjhunu News: जोधपुर में फलोदी क्षेत्र के रिडमलसर में भारत माला एक्सप्रेस वे पर रविवार को देर रात एक हादसा हुआ, जिसमें गाड़ी में सवार 5 दोस्तों में 3 की मौत हुई. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashok kumar sharma
Published: Nov 03, 2025, 07:36 PM IST | Updated: Nov 03, 2025, 07:36 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं? राजस्थान के इस गांव में है हर कोई करोड़पति, 80 फीसदी लोगों को नहीं होगा नाम मालूम!
8 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं? राजस्थान के इस गांव में है हर कोई करोड़पति, 80 फीसदी लोगों को नहीं होगा नाम मालूम!

राजस्थान की पहचान बनी मूंछ और पगड़ी, पुष्कर मेले में विदेशी जोड़ों ने जीता इस तरह दिल
9 Photos
Pushkar Mela 2025

राजस्थान की पहचान बनी मूंछ और पगड़ी, पुष्कर मेले में विदेशी जोड़ों ने जीता इस तरह दिल

राजस्थान की वो बावड़ी, जहां आज भी छुपा है दूल्हे समेत बाराती गायब होने का राज!
6 Photos
Rajasthan news

राजस्थान की वो बावड़ी, जहां आज भी छुपा है दूल्हे समेत बाराती गायब होने का राज!

राजस्थान में अब 12वीं पास को मिलेगी सरकारी नौकरी, बस करना होगा ये एक काम!
7 Photos
RSSB

राजस्थान में अब 12वीं पास को मिलेगी सरकारी नौकरी, बस करना होगा ये एक काम!

चिड़ावा से सांवरिया सेठ और जैसलमेर जा रहे 5 दोस्तों की गाड़ी के उड़े परखच्चे, 3 की मौत

Jhunjhunu News: राजस्थान के जोधपुर में फलोदी क्षेत्र के रिडमलसर में भारत माला एक्सप्रेस वे पर रविवार देर रात हुए एक सड़क हादसे में झुंझुनूं जिले 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 1 युवक गम्भीर रूप से घायल हुआ है. गाड़ी में 5 युवक सवार थे, जो कि सभी आपस में दोस्त थे और चिड़ावा में अलग-अलग ट्रैवल कंपनियों में काम करते थे.

बताया जा रहा है कि यह हादसा बोलेरो की तेज रफ्तार के कारण हुआ, जिससे चालक नियंत्रण खो बैठा और डिवाइडर से टकरा कर गाड़ी सड़क किनारे पलट गई.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजस्थान में स्लीपर बसों की हड़ताल के चलते छुट्टी मना रहे ट्रैवल कंपनियों में काम करने वाले चिड़ावा के 5 दोस्तों ने सांवरिया सेठ-जैसलमेर संगीत 5 अन्य जगहों पर घूमने का प्रोग्राम बनाया था. रविवार दोपहर सब दोस्त चिड़ावा से एक बोलेरो गाड़ी से जैसलमेर के लिए रवाना हुए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

झुंझुनू जिले के घरड़ाना कलां निवासी अमित राव पुत्र राजेंद्र राव, चिड़ावा की चौधरी कॉलोनी वार्ड नं. 10 निवासी रोहित नायक पुत्र राधेश्याम नायक और लोहिया स्कूल के पास रहने वाले अक्षय स्वामी पुत्र मामराज की इस हादसे में मौत हो गई.

चौधरी कॉलोनी वार्ड नं. 14 निवासी शुभम पुत्र ओमप्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जोधपुर में चल रहा है. झुंझुनू जिले का ही लोयल निवासी अंकित कुमार पुत्र कुरडाराम निवासी लोयल इस हादसे में बाल-बाल बच गया.

बता दें कि भारत माला एक्सप्रेसवे पर देर रात हुए हादसे में 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है. जानकारी के अनुसार, जोधपुर के सूरसागर के रहने वाले 18 लोग बीकानेर स्थित कोलायत मंदिर के दर्शन कर टेंपो ट्रैवलर से लौट रहे थे. इसी दौरान हनुमान सागर चौराहे के पास तेज रफ्तार टेंपो ट्रैवलर अचानक खड़े ट्रक में घुस गई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jhunjhunu News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news