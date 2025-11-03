चिड़ावा से सांवरिया सेठ और जैसलमेर जा रहे 5 दोस्तों की गाड़ी के उड़े परखच्चे, 3 की मौत

Jhunjhunu News: राजस्थान के जोधपुर में फलोदी क्षेत्र के रिडमलसर में भारत माला एक्सप्रेस वे पर रविवार देर रात हुए एक सड़क हादसे में झुंझुनूं जिले 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 1 युवक गम्भीर रूप से घायल हुआ है. गाड़ी में 5 युवक सवार थे, जो कि सभी आपस में दोस्त थे और चिड़ावा में अलग-अलग ट्रैवल कंपनियों में काम करते थे.

बताया जा रहा है कि यह हादसा बोलेरो की तेज रफ्तार के कारण हुआ, जिससे चालक नियंत्रण खो बैठा और डिवाइडर से टकरा कर गाड़ी सड़क किनारे पलट गई.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजस्थान में स्लीपर बसों की हड़ताल के चलते छुट्टी मना रहे ट्रैवल कंपनियों में काम करने वाले चिड़ावा के 5 दोस्तों ने सांवरिया सेठ-जैसलमेर संगीत 5 अन्य जगहों पर घूमने का प्रोग्राम बनाया था. रविवार दोपहर सब दोस्त चिड़ावा से एक बोलेरो गाड़ी से जैसलमेर के लिए रवाना हुए थे.

झुंझुनू जिले के घरड़ाना कलां निवासी अमित राव पुत्र राजेंद्र राव, चिड़ावा की चौधरी कॉलोनी वार्ड नं. 10 निवासी रोहित नायक पुत्र राधेश्याम नायक और लोहिया स्कूल के पास रहने वाले अक्षय स्वामी पुत्र मामराज की इस हादसे में मौत हो गई.

चौधरी कॉलोनी वार्ड नं. 14 निवासी शुभम पुत्र ओमप्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जोधपुर में चल रहा है. झुंझुनू जिले का ही लोयल निवासी अंकित कुमार पुत्र कुरडाराम निवासी लोयल इस हादसे में बाल-बाल बच गया.

बता दें कि भारत माला एक्सप्रेसवे पर देर रात हुए हादसे में 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है. जानकारी के अनुसार, जोधपुर के सूरसागर के रहने वाले 18 लोग बीकानेर स्थित कोलायत मंदिर के दर्शन कर टेंपो ट्रैवलर से लौट रहे थे. इसी दौरान हनुमान सागर चौराहे के पास तेज रफ्तार टेंपो ट्रैवलर अचानक खड़े ट्रक में घुस गई.

