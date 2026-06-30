/झुंझुनूं में कोचिंग संचालक से लॉरेंस गैंग के नाम पर ₹5 करोड़ की रंगदारी, बोला- 'पत्नी या एकेडमी, पहले किसे गोली मारूं?'

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के चिड़ावा से बड़ी खबर मिल रही है. झुंझुनूं जिले के चिड़ावा में एक कोचिंग संचालक से लॉरेंस गैंग के नाम पर पहले 2 करोड़ और बाद में 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीड़ित कोचिंग संचालक स्वामी सेही गांव निवासी विकास कुलहरि ने चिड़ावा थाने में मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

एफआईआर के अनुसार स्वामी सेही निवासी एवं चिड़ावा में कोचिंग संचालक विकास कुलहरि को 19 जून से लगातार एक विदेशी नंबर से कॉल और वॉयस मैसेज आ रहे हैं. पहली बार कॉल रिसीव करने पर आरोपी ने खुद को 'लॉरेंस गैंग का आदमी' बताते हुए एक सप्ताह के भीतर 2 करोड़ रुपये देने की धमकी दी. आरोपी ने कहा, 'अगर चालाकी की तो सिर में गोली लगेगी, फैसला कर लो पैसे देने हैं या जान.' जब विकास ने रुपए नहीं होने की बात कही तो जवाब मिला, 'गोली खाने के लिए तैयार हो जाओ.'

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आरोपी ने पति-पत्नी दोनों को निशाने पर लेने की दी धमकी

एफआईआर के मुताबिक अगले दिन आरोपी ने वॉयस मैसेज भेजकर धमकी दी कि 'डाकखाना और एकेडमी में से बताओ पहले किसे निशाना बनाऊं, दोनों की लोकेशन मेरे पास है.' पीड़ित का कहना है कि 'डाकखाना' से आरोपी का इशारा उसकी पत्नी की ओर था. जो चिड़ावा डाकघर में पीएसए पद पर कार्यरत हैं. जबकि 'एकेडमी' से उसका मतलब कोचिंग संस्थान से था. इससे स्पष्ट है कि आरोपी ने पति-पत्नी दोनों को निशाने पर लेने की धमकी दी. रिपोर्ट में बताया गया है कि 23 जून को फिर कॉल कर शाम 6 बजे तक पैसे देने का अल्टीमेटम दिया गया.

रंगदारी की रकम 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई

आरोपी ने कहा कि 'मैं लगातार तेरी लोकेशन ले रहा हूं, पैसे नहीं दिए तो गोली लग सकती है.' इसके बाद 24 जून को फिर कॉल कर रंगदारी की रकम 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई. आरोपी ने कहा, 'अब माफी नहीं होगी, मेरा आदमी तुम्हारे पीछे लगा है, मौका मिलते ही गोली मार देगा. तुम मेरे जीवन का सबसे बड़ा टारगेट और सबसे बड़े दुश्मन हो.' पूछने पर आरोपी ने अपना नाम सुंदर हांसी बताया.



पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि लगातार मिल रही धमकियों से वह और उसका परिवार दहशत में है तथा उन्हें जान-माल का खतरा बना हुआ है. शिकायत के आधार पर चिड़ावा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. धमकी देने वाला खुद का नाम सुंदर हांसी बता रहा है.