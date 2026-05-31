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झुंझुनूं में चिड़ावा रतनशहर ट्रैक पर मिला 25 वर्षीय दीपक का शव, परिजनों में मचा कोहराम

झुंझुनूं के चिड़ावा रेलवे स्टेशन का स्टाफ ट्रैक निरीक्षण के लिए निकला ही थी कि इसी दौरान चिड़ावा से रतनशहर जाने वाले रेलवे ट्रैक पर स्टेशन से करीब एक किलोमीटर आगे एक युवक का क्षत-विक्षत शव पड़ा मिला.

Edited bySandeep KediaUpdated byPragati Pant
Published: May 31, 2026, 09:15 PM|Updated: May 31, 2026, 09:15 PM
झुंझुनूं में चिड़ावा रतनशहर ट्रैक पर मिला 25 वर्षीय दीपक का शव, परिजनों में मचा कोहराम
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News : झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे में रविवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब रेलवे ट्रैक के किनारे एक 25 वर्षीय युवक का क्षत-विक्षत शव मिला. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई है. हालांकि पुलिस अभी इस मामले में हादसे और आत्महत्या दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को चिड़ावा रेलवे स्टेशन का स्टाफ ट्रैक निरीक्षण के लिए निकला था. इसी दौरान चिड़ावा से रतनशहर जाने वाले रेलवे ट्रैक पर स्टेशन से करीब एक किलोमीटर आगे एक युवक का क्षत-विक्षत शव पड़ा मिला. घटना की सूचना तुरंत चिड़ावा पुलिस थाना को दी गई. सूचना मिलते ही एएसआई बलवीर चावला, कांस्टेबल अंकित राव और चालक रामकिशन मौके पर पहुंचे.

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पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो युवक की मोटरसाइकिल रेलवे ट्रैक के किनारे खड़ी मिली, जबकि उसका मोबाइल फोन रेलवे पटरी के बीच पड़ा हुआ था. पुलिस ने मोटरसाइकिल नंबर के आधार पर युवक की पहचान की. मृतक की पहचान अरड़ावता निवासी दीपक पुत्र विनोद कुमार के रूप में हुई. पहचान होने के बाद पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दी.

बताया जा रहा है कि दीपक झांझोत बस स्टैंड स्थित एक निर्माण सामग्री विक्रेता की दुकान पर कार्यरत था. वो अविवाहित था और परिवार के साथ अरड़ावता में रहता था. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि शनिवार देर रात ट्रेन संख्या 19701 सीकर-दिल्ली सैनिक एक्सप्रेस के सामने अचानक आने से युवक की मौत हुई.

हालांकि घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा. पुलिस ने शव को चिड़ावा उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया है, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि युवक की मौत दुर्घटना में हुई या उसने आत्मघाती कदम उठाया


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Sandeep Kedia

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संदीप केडिया झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे के निवासी और वरिष्ठ पत्रकार हैं. वे पिछले करीब 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं तथा वर्ष 2015 से Zee Media से जुड़े हुए हैं. उन्होंने VMOU Kota से बीजेएमसी और एमजेएमसी की पढ़ाई की है. संदीप केडिया को झुंझुनूं जिले की पत्रकारिता के मजबूत और भरोसेमंद नामों में गिना जाता है. राजस्थान सरकार के अधिस्वीकृत पत्रकारों की सूची में 2013 से शामिल संदीप केडिया को प्रिंट और सोशल मीडिया का भी अच्छा खासा अनुभव है.

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