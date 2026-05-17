/झुंझुनूं में 11 केवी लाइन में फॉल्ट बना आफत, गुर्जरों की ढाणी में लगी भीषण आग

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के चिड़ावा शहर के निकट सुल्ताना बास स्थित गुर्जरों की ढाणी में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग ढाणी में बने रिवाड़े में लगी, जिसके चलते वहां रखा तूड़ा और आसपास के हरे पेड़ जलकर राख हो गए. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए.

आग की लपटें तेजी से फैलने लगीं, जिससे आसपास मौजूद लोगों में डर का माहौल बन गया. हालांकि समय रहते ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए बड़ा नुकसान होने से बचा लिया.

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ग्रामीणों ने बचाईं भेड़-बकरियां

जानकारी के अनुसार पीड़ित इंद्राज गुर्जर भेड़-बकरी पालन का कार्य करते हैं और इसी से उनके परिवार का पालन-पोषण होता है. आग लगने के समय रिवाड़े में भेड़-बकरियां बंधी हुई थीं. आग की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू कर दिया. ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए बाड़े में बंधी भेड़-बकरियों को समय रहते बाहर निकाल लिया. इससे बड़ा हादसा टल गया और पशुओं की जान बच सकी.

दमकल और ग्रामीणों ने मिलकर पाया काबू

घटना की सूचना मिलने पर चिड़ावा से फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने ग्रामीणों के सहयोग से आग बुझाने का काम शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. हालांकि तब तक रिवाड़े में रखा तूड़ा और कई हरे पेड़ पूरी तरह जल चुके थे. आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है.

बिजली लाइन में फॉल्ट को बताया वजह

ग्रामीणों का कहना है कि 11 केवी बिजली लाइन में जंपर फॉल्ट होने के कारण आग लगी. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि इस स्थान पर पहले भी कई बार इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं. ग्रामीणों के अनुसार बिजली लाइन में बार-बार होने वाले फॉल्ट के बावजूद अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है. इससे लोगों में बिजली विभाग के प्रति नाराजगी भी देखने को मिली.

ग्रामीणों ने उठाई स्थायी समाधान की मांग

घटना के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग से क्षेत्र की बिजली लाइन की जल्द मरम्मत करवाने और उचित व्यवस्था करने की मांग की है. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते समाधान नहीं किया गया तो भविष्य में और बड़े हादसे हो सकते हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन और बिजली विभाग से मांग की है कि क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके.

