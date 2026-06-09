Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे में एक कपड़ों की दुकान के ट्रायल रूम में महिला का कथित वीडियो बनाए जाने के मामले को लेकर लोगों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. घटना के विरोध में कस्बे में बंद का व्यापक असर देखने को मिला और व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया.

सुबह से ही चिड़ावा बाजार पूरी तरह बंद नजर आए. गांधी चौक पर हिंदूवादी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, व्यापार मंडल पदाधिकारियों और विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई. बैठक में मामले को लेकर आगे की रणनीति तय करने के लिए एक संघर्ष समिति के गठन का निर्णय लिया गया.

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व्यापार मंडल के सदस्य राकेश बाछुका ने बताया कि इस जघन्य घटना के विरोध में चिड़ावा बंद पूरी तरह सफल रहा. उन्होंने व्यापारियों और आमजन का सहयोग के लिए आभार जताया. उन्होंने बताया कि अब संघर्ष समिति के माध्यम से आगे की कानूनी और सामाजिक कार्रवाई की रूपरेखा तय की जाएगी. समिति प्रशासन से लगातार संवाद करेगी तथा कोर्ट में प्रभावी पैरवी के लिए भी प्रयास किए जाएंगे.

आरोपी का पीसी रिमांड पर

इधर, पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी का पीसी रिमांड लेकर उससे पूछताछ की जा रही है. आरोपी के मोबाइल फोन की साइबर टीम द्वारा गहन जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में मोबाइल से कई आपत्तिजनक वीडियो और फोटो मिलने की बात सामने आई है.

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी ने अन्य महिलाओं के वीडियो तो नहीं बनाए तथा कहीं वीडियो या फोटो किसी अन्य व्यक्ति को भेजे तो नहीं गए।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दुकान का मौका-मुआयना किया गया, जिसमें ट्रायल रूम की छत पर एक छोटा छेद मिला.

डिलीट किए गए डाटा को भी किया गया रिकवर

आरोपी ऊपर जाकर मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड करता था. साइबर टीम डिलीट किए गए डाटा को भी रिकवर करने में जुटी हुई है. पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की गई. अधिकारियों ने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सभा को भाजपा नेता राजेश दहिया, भाजपा नगर मंडल के पूर्व महामंत्री मुकेश खंडेलवाल, युवा जनशक्ति संस्था की अध्यक्ष नितिका थालौर समेत अन्य ने संबोधित किया.