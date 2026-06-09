Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /Jhunjhunu: महिला का वीडियो बनाने के आरोप से मचा बवाल, बाजार बंद, पुलिस की जांच में खुले नए राज

Jhunjhunu: महिला का वीडियो बनाने के आरोप से मचा बवाल, बाजार बंद, पुलिस की जांच में खुले नए राज

Jhunjhunu News: झुंझुनूं के चिड़ावा में कपड़ों की दुकान के ट्रायल रूम में महिला का कथित वीडियो बनाए जाने के मामले को लेकर लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है. विरोध में चिड़ावा बंद का व्यापक असर देखने को मिला और व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे.  
 

Edited bySneha AggarwalReported bySandeep Kedia
Published: Jun 09, 2026, 07:39 PM|Updated: Jun 09, 2026, 07:48 PM
Jhunjhunu: महिला का वीडियो बनाने के आरोप से मचा बवाल, बाजार बंद, पुलिस की जांच में खुले नए राज
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे में एक कपड़ों की दुकान के ट्रायल रूम में महिला का कथित वीडियो बनाए जाने के मामले को लेकर लोगों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. घटना के विरोध में कस्बे में बंद का व्यापक असर देखने को मिला और व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया.

सुबह से ही चिड़ावा बाजार पूरी तरह बंद नजर आए. गांधी चौक पर हिंदूवादी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, व्यापार मंडल पदाधिकारियों और विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई. बैठक में मामले को लेकर आगे की रणनीति तय करने के लिए एक संघर्ष समिति के गठन का निर्णय लिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

व्यापार मंडल के सदस्य राकेश बाछुका ने बताया कि इस जघन्य घटना के विरोध में चिड़ावा बंद पूरी तरह सफल रहा. उन्होंने व्यापारियों और आमजन का सहयोग के लिए आभार जताया. उन्होंने बताया कि अब संघर्ष समिति के माध्यम से आगे की कानूनी और सामाजिक कार्रवाई की रूपरेखा तय की जाएगी. समिति प्रशासन से लगातार संवाद करेगी तथा कोर्ट में प्रभावी पैरवी के लिए भी प्रयास किए जाएंगे.

आरोपी का पीसी रिमांड पर

इधर, पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी का पीसी रिमांड लेकर उससे पूछताछ की जा रही है. आरोपी के मोबाइल फोन की साइबर टीम द्वारा गहन जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में मोबाइल से कई आपत्तिजनक वीडियो और फोटो मिलने की बात सामने आई है.

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी ने अन्य महिलाओं के वीडियो तो नहीं बनाए तथा कहीं वीडियो या फोटो किसी अन्य व्यक्ति को भेजे तो नहीं गए।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दुकान का मौका-मुआयना किया गया, जिसमें ट्रायल रूम की छत पर एक छोटा छेद मिला.

डिलीट किए गए डाटा को भी किया गया रिकवर

आरोपी ऊपर जाकर मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड करता था. साइबर टीम डिलीट किए गए डाटा को भी रिकवर करने में जुटी हुई है. पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की गई. अधिकारियों ने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सभा को भाजपा नेता राजेश दहिया, भाजपा नगर मंडल के पूर्व महामंत्री मुकेश खंडेलवाल, युवा जनशक्ति संस्था की अध्यक्ष नितिका थालौर समेत अन्य ने संबोधित किया.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhunjhunu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:खाटू श्याम से वैष्णो देवी तक स्केटिंग यात्रा, राहुल की आस्था और हिम्मत ने मचाई धूम!

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

राजपूताना से पहले किस नाम से जाना जाता था राजस्थान? 90 फीसदी लोगों को नहीं होगा मालूम!

राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट! करौली, धौलपुर, भरतपुर सहित कई जिलों में तेज आंधी-बारिश की चेतावनी

WhatsApp ग्रुप पर आया था 'करोड़पति' बनने का नुस्खा, देखते ही देखते लग गया ₹24.37 लाख का चूना, पढ़ें अजमेर में कैसे हुई साइबर ठगी

जयपुर में निर्माण स्थल पर ढही मिट्टी, 3 महिला मजदूरों की हुई मौत

हो गया खुलासा किसने की कोटा के महंत देवानंद महाराज की हत्या, चाकुओं से गोदने की वजह आ गई सामने

जयपुर पटाखा गोदाम ब्लास्ट में 8 लोगों की हुई मौत, देखें आग लगने के बाद के दर्दनाक फोटो

1100 साल पुराने मठ में खूनी साजिश का खुलासा! करोड़ों की संपत्ति के लिए महंत की हत्या, सुपारी कनेक्शन आया सामने

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर बड़ा बयान, मंत्री अविनाश गहलोत ने बताई सरकार की तैयारी

कोटा में वार्ड लेडी पर पति का कहर, शराब के नशे में सरिया और पाइप से की बेरहमी से पिटाई, नौकरी को लेकर होता था विवाद

Alwar News: स्विमिंग पूल में नेशनल स्विमर पर बेल्ट से हमला, पानी के अंदर लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा

Rajasthan News: नीमकाथाना में ई-रिक्शा बैटरी चोर गैंग का भंडाफोड़, 2 शातिर चोर और 2 कबाड़ी गिरफ्तार

Rajasthan News: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कोटपूतली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से अवैध हथियार बरामद, 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

Rajasthan News: नवलगढ़ में फिल्मी स्टाइल किडनैपिंग, प्रॉपर्टी कारोबारी से ₹22 लाख लूट, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का आरोप

डायबिटीज के साथ अच्छी जिंदगी जिएं: डॉक्टर चाहते हैं कि आप वजन और डायबिटीज के बारे में ये बातें समझें

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पुलिस का बड़ा एक्शन! कार से अवैध हथियार बरामद, 5 गिरफ्तार

Rajasthan Weather: 12 जून से 16 जून तक बारिश का अलर्ट! भयंकर आंधी-अंधड़ से जूझेंगे राजस्थान के ये जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

गूगल पर सीखा मर्डर का तरीका, फिर रची पति की हत्या की साजिश! पढ़ें जन्माष्टमी पर हुए खौफनाक कत्ल की कहानी

मौत के साए में सफर! टूटी एंबुलेंस में तड़पता रहा हार्ट मरीज, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

सोना-चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक ही दिन में सबसे बड़ी गिरावट! जानें ताजा भाव

Rajsamand: मंगेतर चीखती रही, कोई नहीं आया! प्री-वेडिंग फोटोशूट के दौरान युवक की हुई मौत

जनसुनवाई में खाली कुर्सियां देख भड़के विधायक! अधिकारियों की गैरहाजिरी पर मचा बवाल

Rajasthan Weather Update: संभल जाएं राजस्थानवासी, आंधी-बारिश और धूलभरी हवाओं का खतरा, IMD ने जारी की चेतावनी

राजस्थान में धराशायी हुए गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें अपने शहर के लेटेस्ट अपडेट

राजस्थान के 66 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

आंख में आंख डालकर देखोगे तो सच और झूठ का पता चल जाएगा- सचिन पायलट

बिजली कड़कने के साथ बरसेंगे तेज बादल, जयपुर-भरतपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट!

11 जून से फिर बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, कई जिलों में तेज आंधी और बारिश मचाएगी हड़कंप!

ढहा दी जयपुर की नूरानी मस्जिद, अवैध निर्माण पर JDA का ताबड़तोड़ एक्शन

राजस्थान रिफाइनरी से इसी महीने शुरू हो रहा है डीजल उत्पादन, जानिए आपको क्या होगा फायदा?

करौली में रिश्तों का खौफनाक कत्ल! पत्नी की गर्दन काटने वाला पति चढ़ा पुलिस के हत्थे

राजस्थान सरकार का महाअभियान! लाखों परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक, 15 जुलाई तक लगेंगे विशेष शिविर

हत्या या ख़ुदकुशी, क्या है 13 वीं मंजिल का रहस्य ? जयपुर की 16 साल की छात्रा की मौत मामले में अपडेट

राजस्थान में ठंडा पड़ा सोना-चांदी, जानें कितना हुआ सस्ता!

लापरवाही का शिकार बने 241 परिवार, अहमदाबाद विमान दुर्घटना की दर्दनाक याद... पीड़ित परिवारों के जख्म अभी भी ताजा

अलवर में नवविवाहिता ने किया सुसाइड, 6 महीने पहले ही हुई थी शादी

TAGS:
Jhunjhunu news
Rajasthan News

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
प्रतापगढ़ में योगी मॉडल एक्शन, वांटेड तस्कर शाहरुख के सिंडिकेट पर चला पीला पंजा, अवैध निर्माण जमींदोज
Rajasthan Crime
2
Baran News
3
Sikar News
4
Rajasthan Crime
5
Kotputli news