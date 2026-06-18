/झुंझुनूं के चुड़ैला गांव में कार की फ्रंट सीट पर मिला 24 साल के चंदन मेघवाल का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के धनूरी थाना क्षेत्र के चुड़ैला गांव में 24 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. युवक का शव गांव में खड़ी एक कार की फ्रंट सीट पर अर्धनग्न अवस्था में मिला. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. वहीं परिजनों ने इसे हत्या का मामला बताते हुए गांव के ही एक युवक और उसके साथियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

चेन्नई में करता था काम, परिवार का था इकलौता कमाने वाला

मृतक की पहचान चुड़ैला निवासी 24 वर्षीय चंदन पुत्र सतीश मेघवाल के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार चंदन पिछले दो-तीन वर्षों से चेन्नई में रहकर स्टील विंडो बनाने के ठेके का काम करता था. वह परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था और अपने काम के सिलसिले में अधिकतर समय बाहर ही रहता था.

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फोन आने के बाद अचानक पहुंचा गांव

परिजनों का कहना है कि गांव के ही कुछ युवकों ने चंदन को फोन कर चुड़ैला बुलाया था. इसके बाद वह मंगलवार को अचानक गांव पहुंच गया. हालांकि उसने अपने घरवालों को गांव आने की जानकारी नहीं दी. बुधवार सुबह ग्रामीणों ने उसे गांव के ही एक युवक और उसके साथियों के साथ देखा था.

कार की फ्रंट सीट पर मिला शव

परिजनों के अनुसार, जिन लोगों के साथ चंदन को आखिरी बार देखा गया था, देर शाम उसी समूह से जुड़ी कार की फ्रंट सीट पर उसका शव मिला. शव अर्धनग्न अवस्था में होने और घटनास्थल की परिस्थितियों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. परिजनों का आरोप है कि चंदन की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और उसकी मौत सामान्य नहीं हो सकती. उन्होंने जिन लोगों के साथ उसे आखिरी बार देखा गया, उन पर हत्या का संदेह जताया है.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलने पर धनूरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए झुंझुनूं के बीडीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए युवक की मौत के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.

गांव में शोक, परिजनों ने की कार्रवाई की मांग

युवक की मौत की खबर से चुड़ैला गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है. परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजन आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. वहीं जिन युवकों पर संदेह जताया गया है, उनके फरार होने की भी बात सामने आ रही है. शव मिलने की परिस्थितियों और परिजनों के आरोपों को देखते हुए पुलिस मामले को गंभीरता से लेकर जांच में जुटी हुई है.