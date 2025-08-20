Zee Rajasthan
mobile app

स्मार्ट मीटर के विरोध में झुंझुनूं बंद, आपातकालीन सेवाओं के अलावा सब बंद

Jhunjhunu News : राजस्थान सरकार का ऐसा दावा है कि स्मार्ट मीटर से बिजली का बिल ज्यादा नहीं आएगा . बिलिंग प्रक्रिया पारदर्शी और सटीक होगी. स्मार्ट मीटर के लिए उपभोक्ता को कोई भुगतान नहीं करना है. लेकिन फिर भी स्मार्ट मीटर का विरोध जारी है. आज झुंझुनूं विरोध में बंद है.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 20, 2025, 11:06 IST | Updated: Aug 20, 2025, 11:06 IST

Trending Photos

Jaipur Weather Update: बारिश में भीगने के लिए तैयार रहो जयपुर वालों, भारी बारिश का अलर्ट जारी, पढ़ें वेदर अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Jaipur Weather Update: बारिश में भीगने के लिए तैयार रहो जयपुर वालों, भारी बारिश का अलर्ट जारी, पढ़ें वेदर अपडेट

उदयपुर में मौसम का बदला मिजाज! शाम को गरज के साथ बारिश की संभावना, पढें पूरी अपडेट
6 Photos
Udaipur Weather

उदयपुर में मौसम का बदला मिजाज! शाम को गरज के साथ बारिश की संभावना, पढें पूरी अपडेट

Ajmer Weather Update: अजमेर में कहर बरपाने की फिराक में मानसून, भयंकर बारिश से भीगेंगे शहर के गली-कूचे, पढ़ें वेदर अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Ajmer Weather Update: अजमेर में कहर बरपाने की फिराक में मानसून, भयंकर बारिश से भीगेंगे शहर के गली-कूचे, पढ़ें वेदर अपडेट

Jaisalmer Weather Update: जैसलमेर की ओर आ रहे काले बादल, भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट
7 Photos
weather update

Jaisalmer Weather Update: जैसलमेर की ओर आ रहे काले बादल, भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

स्मार्ट मीटर के विरोध में झुंझुनूं बंद, आपातकालीन सेवाओं के अलावा सब बंद

Jhunjhunu News : स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में झुंझुनू बंद है. स्मार्ट मीटर हटाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर बंद बुलाया गया है. विभिन्न व्यापारिक संगठन, बार एसोसिएशन,बस यूनियन, निजी शिक्षण संस्थान और सामाजिक संगठनों ने भी बंद को समर्थन दे दिया है. आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर जिले के सभी कस्बों को बंद में शामिल किया गया है.

बंद और मांगों को लेकर तीन सूत्रीय पत्र मुख्यमंत्री के नाम संबंधित ब्लॉक अधिकारी को प्रेषित होगा. बंद का पूरे जिले में व्यापक असर देखा जा रहा है. इधर सिंघाना में स्मार्ट मीटर के विरोध में बाजार को बंद किया गया. कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बलराम गुर्जर के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया. मुख्य बाजार के कई व्यापारी इकट्ठा होकर बंद को सफल बनाने की कोशिश में हैं.

सुबह से ही दुकानों के शटर डाउन है हालांकि मेडिकल स्टोरी और दूध सब्जी जैसी जरूरी सेवाएं खुली हैं. संघर्ष समिति का कहना है कि स्मार्ट मीटर किसानों के लिए अतिरिक्त बोझ साबित हो रहा है. बिजली कटौती की समस्या पहले से है, और अब प्रीपेड और महंगे बिल ने हालात खराब कर दिए हैं.

Trending Now

इधर राज्य सरकार का ऐसा दावा है कि स्मार्ट मीटर से बिजली का बिल ज्यादा नहीं आएगा . बिलिंग प्रक्रिया पारदर्शी और सटीक होगी. स्मार्ट मीटर के लिए उपभोक्ता को कोई भुगतान नहीं करना है. स्मार्ट मीटर के लग जाने से बिजली बिल निर्धारित वक्त पर ऑटो जनरेट होगा और वक्त पर बिल जमा नहीं कराने पर कनेक्शन काट दिया जाएगा.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhunjhunu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news