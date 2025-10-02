Zee Rajasthan
Jhunjhunu: आधी रात घर में घुसे दो हिस्ट्रीशीटर, दंपति को लोहे की रॉड से पीटा

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र में आधी रात में कुछ बदमाश घर में घुसे और उसके बाद पति-पत्नी के साथ लोहे की रॉड से जमकर मारपीट और जान से मारने की धमकी दी. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashok kumar sharma
Published: Oct 02, 2025, 04:17 PM IST | Updated: Oct 02, 2025, 04:17 PM IST

Jhunjhunu: आधी रात घर में घुसे दो हिस्ट्रीशीटर, दंपति को लोहे की रॉड से पीटा

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों के आतंक का एक वीडियो सामने आया है. इसमें कुछ बदमाश घर में घुसकर सो रहे दंपति पर लाठी-डंडों से हमला करते नजर आ रहे हैं.
मारपीट के बाद बदमाश घर में लूटपाट करके गाड़ी से फरार हो जाते हैं. 48 घंटे बीतने के बाद भी बदमाश अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं.

घटना 29 सितंबर की रात 1:30 की सुरजगढ के अगवाना कलां गांव मे स्कॉर्पियो सवार सात हथियारबंद बदमाशों ने अजय कुमार जाट के घर में घुसकर लूटपाट और मारपीट की. हिस्ट्रीशीटर दीपेन्द्र उर्फ हुड्डा और प्रीतम समेत बदमाशों ने मुख्य गेट तोड़कर प्रवेश किया और सो रहे अजय और उनकी पत्नी कविता पर लोहे की रॉड व डंडों से हमला किया.

दोनों के सिर में गंभीर चोटें आई. वहीं, बदमाशों ने धमकी दी कि अजय ने उनके मामा हेम सिंह को खेत में लकड़ी डालने से रोका था इसलिए उन्हें मारने आए.

वहीं, पुलिस शिकायत करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी. दीपेंद्र और प्रीतम हिस्ट्रीशीटर हैं, जिन पर चिड़ावा में एक किराना व्यापारी से फिरौती मांगने के मामले इनामी बदमाश घोषित हैं.

बदमाशों ने अजय की सोने की चैन, कविता का सोने का बदलिया और 30 हजार रुपये नकद लूट लिए. घर का सारा सामान तोड़ डाला. वहीं घटना का सीसीटीवी भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ज़ी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग और CCTV के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है. साथ ही पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी गई है.

पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग और CCTV के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है. साथ ही पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी गई है.

