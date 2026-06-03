/Jhunjhunu: ड्यूटी जॉइन करने से पहले जवान का निधन, पत्नी-बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ उपखंड के बलवंतपुरा गांव निवासी सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार महण का हार्ट अटैक से निधन हो गया. उनके निधन की खबर से गांव सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई.

हाल ही में दिनेश कुमार का सीआरपीएफ की 96वीं बटालियन से 198वीं बटालियन में स्थानांतरण हुआ था. वह 198वीं बटालियन में ड्यूटी जॉइन करने वाले थे. सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट जयसिंह ने बताया कि जॉइनिंग टाइम में दिनेश कुमार महण कुछ दिन पहले अपने घर आए हुए थे. परिजनों के अनुसार, सुबह करीब तीन बजे उन्हें अचानक सीने में तेज दर्द हुआ.

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निकाली गई पैतृक गांव तक तिरंगा यात्रा

हालत बिगड़ने पर तत्काल जिला अस्पताल नवलगढ़ ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनके निधन होने की जानकारी दी. परिवार को उम्मीद थी कि कुछ दिनों बाद वे नई ड्यूटी पर रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले ही उनका निधन हो गया. जिला अस्पताल से लेकर उनके पैतृक गांव बलवंतपुरा तक तिरंगा यात्रा निकाली गई.

सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण, रिश्तेदार और क्षेत्रवासी शामिल हुए. तिरंगे में लिपटी पार्थिव देह जब घर पहुंची तो माहौल गमगीन हो गया. पत्नी सुमन, पुत्र हिमांशु, पुत्री काजल और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था. जयपुर से आई सीआरपीएफ की टुकड़ी उनके निवास पर पहुंची और विभाग की ओर से शोक संदेश पढ़कर सुनाया और परिवार को एक लाख रुपये की आकस्मिक सहायता प्रदान की. सैन्य परंपराओं के अनुसार, उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई.

8 अप्रैल 1980 को हुआ था जन्म

अंतिम यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने 'दिनेश कुमार अमर रहें' के नारे लगाकर श्रद्धांजलि अर्पित की. मुक्तिधाम में सीआरपीएफ जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया. उनके पुत्र हिमांशु ने मुखाग्नि दी और सीआरपीएफ की ओर से हिमांशु को तिरंगा सौंपा गया. दिनेश कुमार का जन्म 8 अप्रैल 1980 को हुआ था. उनके चचेरे भाई प्रकाश महण ने बताया कि स्थानांतरण के बाद उनकी ड्यूटी विशाखापट्टनम में लगनी थी.

पिता पहले करते थे खेती

इसी कारण वे करीब पांच दिन पहले घर आए थे. उनके असामयिक निधन से क्षेत्र ने देश सेवा के लिए समर्पित एक कर्मठ जवान को खो दिया. इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा आदि मौजूद रहे. बता दें कि सीआरपीएफ के जवान दिनेश कुमार महण परिवार में पिता मोहनलाल काफी वृद्ध हो गए. पहले खेती करते थे, लेकिन अब काम करने में असमर्थ हैं.

परिवार का रो-रोकर बुरा हाल

पिता के साथ माता सरबती देवी, पत्नी सुमन देवी, पुत्र हिमांशु और पुत्री काजल की भी जिम्मेदारी दिनेश कुमार के कंधों पर थी. पुत्र हिमांशु 11वीं और पुत्री काजल 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं. उनके भाई सुमेर सिंह भी संयुक्त परिवार में रहते हैं. निधन से परिवार पर बच्चों की पढ़ाई, घर चलाने सहित प्रियजन के खोने से दुखों का पहाड़ टूट गया है.

