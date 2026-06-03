Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /Jhunjhunu: ड्यूटी जॉइन करने से पहले जवान का निधन, पत्नी-बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल

Jhunjhunu: ड्यूटी जॉइन करने से पहले जवान का निधन, पत्नी-बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के बलवंतपुरा गांव के रहने वाले सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार महण का हार्ट अटैक से निधन हो गया. हाल ही में उनका स्थानांतरण 198वीं बटालियन में हुआ था और वे जॉइनिंग से पहले घर आए हुए थे.
 

Edited bySneha AggarwalReported bySandeep Kedia
Published: Jun 03, 2026, 01:31 PM|Updated: Jun 03, 2026, 01:31 PM
Jhunjhunu: ड्यूटी जॉइन करने से पहले जवान का निधन, पत्नी-बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ उपखंड के बलवंतपुरा गांव निवासी सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार महण का हार्ट अटैक से निधन हो गया. उनके निधन की खबर से गांव सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई.

हाल ही में दिनेश कुमार का सीआरपीएफ की 96वीं बटालियन से 198वीं बटालियन में स्थानांतरण हुआ था. वह 198वीं बटालियन में ड्यूटी जॉइन करने वाले थे. सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट जयसिंह ने बताया कि जॉइनिंग टाइम में दिनेश कुमार महण कुछ दिन पहले अपने घर आए हुए थे. परिजनों के अनुसार, सुबह करीब तीन बजे उन्हें अचानक सीने में तेज दर्द हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

निकाली गई पैतृक गांव तक तिरंगा यात्रा

हालत बिगड़ने पर तत्काल जिला अस्पताल नवलगढ़ ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनके निधन होने की जानकारी दी. परिवार को उम्मीद थी कि कुछ दिनों बाद वे नई ड्यूटी पर रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले ही उनका निधन हो गया. जिला अस्पताल से लेकर उनके पैतृक गांव बलवंतपुरा तक तिरंगा यात्रा निकाली गई.

सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण, रिश्तेदार और क्षेत्रवासी शामिल हुए. तिरंगे में लिपटी पार्थिव देह जब घर पहुंची तो माहौल गमगीन हो गया. पत्नी सुमन, पुत्र हिमांशु, पुत्री काजल और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था. जयपुर से आई सीआरपीएफ की टुकड़ी उनके निवास पर पहुंची और विभाग की ओर से शोक संदेश पढ़कर सुनाया और परिवार को एक लाख रुपये की आकस्मिक सहायता प्रदान की. सैन्य परंपराओं के अनुसार, उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई.

8 अप्रैल 1980 को हुआ था जन्म

अंतिम यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने 'दिनेश कुमार अमर रहें' के नारे लगाकर श्रद्धांजलि अर्पित की. मुक्तिधाम में सीआरपीएफ जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया. उनके पुत्र हिमांशु ने मुखाग्नि दी और सीआरपीएफ की ओर से हिमांशु को तिरंगा सौंपा गया. दिनेश कुमार का जन्म 8 अप्रैल 1980 को हुआ था. उनके चचेरे भाई प्रकाश महण ने बताया कि स्थानांतरण के बाद उनकी ड्यूटी विशाखापट्टनम में लगनी थी.

पिता पहले करते थे खेती

इसी कारण वे करीब पांच दिन पहले घर आए थे. उनके असामयिक निधन से क्षेत्र ने देश सेवा के लिए समर्पित एक कर्मठ जवान को खो दिया. इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा आदि मौजूद रहे. बता दें कि सीआरपीएफ के जवान दिनेश कुमार महण परिवार में पिता मोहनलाल काफी वृद्ध हो गए. पहले खेती करते थे, लेकिन अब काम करने में असमर्थ हैं.

परिवार का रो-रोकर बुरा हाल

पिता के साथ माता सरबती देवी, पत्नी सुमन देवी, पुत्र हिमांशु और पुत्री काजल की भी जिम्मेदारी दिनेश कुमार के कंधों पर थी. पुत्र हिमांशु 11वीं और पुत्री काजल 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं. उनके भाई सुमेर सिंह भी संयुक्त परिवार में रहते हैं. निधन से परिवार पर बच्चों की पढ़ाई, घर चलाने सहित प्रियजन के खोने से दुखों का पहाड़ टूट गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhunjhunu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान में मौसम विभाग की चेतावनी, जयपुर-अजमेर के साथ कई जिलों में तेज हवाओं और भारी बारिश का खतरा!

ट्रेंडिंग न्यूज़

क्या इस बार मानसून के साथ राजस्थान में फिर आएंगे टिड्डी दल? विभाग ने दिया बड़ा अपडेट

'बेटी, चिंता मत करो, घरवाले मिल जाएंगे'... मदद के नाम पर शख्स ने किया युवती से दुष्कर्म

दूध लेने बाहर गई पत्नी, लौटी तो जा चुका था पति! Love Marriage के 9 महीने बाद...

बीकानेर में दिन में छाया अंधेरा, आसमान तक पहुंचा रेत का गुबार, देखें फोटोज

सराफा बाजार में सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, आसमान पर पहुंचे दाम! जानें ताजा भाव

दिल्ली-यूपी वाले मजे में, राजस्थान में जेब खाली! पड़ोसी राज्यों से ₹ 10-12 तक महंगा मिल रहा पेट्रोल जाने क्यों?

Rajasthan News: राजस्थान आबकारी विभाग में बड़ा बदलाव, जिला आबकारी अधिकारी और इंस्पेक्टर के पद खत्म, अब ये होगा नया नाम

सिर्फ तेल नहीं, हॉर्मुज से आता है, रेगिस्तान का खूंखार विलेन! क्या इस बार टल गया खतरा?

बाजार खुलते ही धड़ाम से गिरे सोने के भाव, चांदी है कल से स्टैच्यू, पढ़ें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा रेट

6 बच्चों का पिता कर रहा तीसरे निकाह की तैयारी, पत्नी बच्चों संग एसपी ऑफिस पहुंची, की ये बड़ी मांग!

भीलवाड़ा हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रक में घुसी मुर्गों से भरी पिकअप, चालक की मौत

आंखें रह जांएगी फटी, मुंह रहेगा खुला का खुला... 2 साल की नन्ही प्रिशा ने किया ऐसा कमाल, पूरी दुनिया रह गई हैरान!

BJP अल्पसंख्यक मोर्चा में 'नारी शक्ति' का जलवा! हमीद खान मेवाती ने टीम में इन 7 महिलाओं को दी बड़ी जगह

जयपुर का 'मिनी थाईलैंड' क्यों कहलाता है गिरधर मार्ग? वजह शर्मनाक

जयपुर में फिर थार का कहर, MBBS स्टूडेंट राकेश मीणा को मारी टक्कर, 150 मीटर तक घसीटी बाइक

मामूली ब्रेक के बाद कल से बिगड़ेगा मौसम! इन जिलों में 5 दिन तक आंधी-बारिश से नहीं मिलेगी राहत

Rajasthan News: भीषण गर्मी में बड़ी राहत, PHED के 6 स्पेशल अभियान में 3 हजार हैंडपंप ठीक, 1401 अवैध कनेक्शन कटे

Rajasthan News: इस तरह बनाएं मारवाड़ की पितोड़ की सब्जी, स्वाद ऐसा कि पनीर भी हो जाए फेल

Rajasthan News: पांचवे बड़ा मंगल पर करें बालाजी के दर्शन, 1 हजार साल पुराना है राजस्थान का ये मंदिर, होगी हर मनोकामना पूरी

सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! सोना लुढ़का, चांदी स्थिर, जानें ताजा भाव

बारां में भीषण सड़क हादसा: हाईवे पर पलटी स्लीपर बस, मासूम समेत दो की मौत

Rajasthan Crime: अलवर में स्कूल-आंगनबाड़ी में मिले खून के निशान! 15 दिन से रह रहा परिवार अचानक गायब

जयपुर के मनोहरपुर में हाई-प्रोफाइल मर्डर, BJP नेता की हत्या से मचा हड़कंप

सावधान राजस्थान, गरजेंगे बादल, गिरेंगे ओले, 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी!

पानी में फेंकने चले थे 'मौत का सामान', खुद के हाथों के ही उड़ गए चीथड़े! पढ़ें बांसवाड़ा का खौफनाक हादसा

सोना-चांदी ने लगाई लंबी छलांग, चांद पर पहुंचे रेट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप!

राजस्थान पंचायत चुनाव अपडेट, HC की सख्ती के बाद आयोग ने मांगा डेटा, क्या अब होगा समाधान ?

राजस्थान में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज! पश्चिमी विक्षोभ से आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

13 दिन पहले BSTC एग्जाम के लिए निकली बालिका आजतक लापता

Rajasthan News: राजस्थान में 8 हजार प्रिंसिपल्स का भविष्य अधर में, 8 जून से उग्र आंदोलन की चेतावनी

अलवर, भरतपुर, दौसा समेत इन 14 जिलों में मौसम का कहर, IMD ने जारी किया ऑरेंज-यलो अलर्ट

PM Fasal Bima Yojana: बदल गए PM फसल बीमा के नियम, किसानों के हक में कृषि विभाग का सबसे कड़ा फैसला

अलवर में रूह कंपा देने वाला हादसा! सड़क पर मौत बनकर गिरा 11 KV का तार, पलक झपकते ही जिंदा जल गए 2 लोग

नौतपा नहीं तपा तो क्या इस बार पड़ जाएगा सूखा? मौसम वैज्ञानिकों ने बता दी पूरी सच्चाई

राजस्थान के युवाओं की खुल गई किस्मत! बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार दे रही बड़ी सुविधा

अर्श से फर्श पर लुढ़के सोना-चांदी के रेट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा भाव

वागड़ में 2500 करोड़ से विकास का महाधमाका! 338 गांवों की बदलेगी किस्मत, 3.5 लाख लोगों को मिलेगा फायदा

बिजली कनेक्शन लेने वालों को झटका, जयपुर डिस्कॉम ने बढ़ाई सामग्री की दरें, अब ये काम होंगे महंगे

सुबह-सुबह जयपुर सर्राफा बाजार से आई बड़ी खबर, खरीदारों की होगी मौज! जानिए क्या हैं आज सोना-चांदी के रेट

Rajasthan Weather: आज 70 की स्पीड से चलेगा अंधड़, 43 डिग्री से नीचे गिरेगा पारा, IMD ने जारी किया 'ऑरेंज अलर्ट'

TAGS:
jhunjhunu news
Rajasthan News

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Jhunjhunu: ड्यूटी जॉइन करने से पहले जवान का निधन, पत्नी-बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल
jhunjhunu news
2
jaipur enws
3
Rajasthani Kahavat
4
baran news
5
jodhpur news