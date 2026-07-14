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'डाकघर या अकादमी किसे निशाना बनाऊं...' लॉरेंस गैंग के नाम पर डिफेंस कोचिंग संचालक को मिली धमकी

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के चिड़ावा में डिफेंस कोचिंग संचालक विकास कुलहरी को एक बार फिर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर जान से मारने की धमकी मिली है. वायरल ऑडियो में कॉल करने वाला खुद को गैंग का सदस्य बताते हुए कोचिंग या डाकघर को निशाना बनाने की धमकी देता सुनाई दे रहा है.

Edited byAman SinghReported bySandeep Kedia
Published: Jul 14, 2026, 01:40 PM|Updated: Jul 14, 2026, 01:40 PM
'डाकघर या अकादमी किसे निशाना बनाऊं...' लॉरेंस गैंग के नाम पर डिफेंस कोचिंग संचालक को मिली धमकी
Image Credit: Jhunjhunu NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के चिड़ावा में डिफेंस कोचिंग संचालक को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर एक बार फिर जान से मारने की धमकी दी है. जानकारी के अनुसार, कोचिंग संचालक विकास कुलहरी के मोबाइल पर एक कॉल आया. कॉल की कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है.

रिकॉर्डिंग में कॉल करने वाला खुद को लॉरेंस गैंग से जुड़ा बताते हुए कहता है कि मास्टरजी, कैसे हाल हैं... एक बार और सोचकर बता दो कि डाकघर या एकेडमी में से किसे निशाना बनाऊं. बाद में यह मत कहना कि बात करने का मौका नहीं दिया. आपको बता दें कि पहले इन्हीं बदमाशों द्वारा धमकी मिलने पर सूरजगढ़ क्षेत्र के गांव स्वामी सेही निवासी विकास कुलहरी ने 25 जून को चिड़ावा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

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पहले भी लगातार 5 दिन तक कॉल कर 5 करोड़ रुपये की मांगी थी रंगदारी

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि ''सुंदर हांसी'' नामक व्यक्ति, जो खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताता है, उसने 19 जून से 24 जून के बीच लगातार मोबाइल कॉल कर 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी. परिवादी के अनुसार, बदमाश ने धमकी दी थी कि यदि रंगदारी नहीं दी गई, तो विकास कुलहरी या डाकघर में कार्यरत उनकी पत्नी में से किसी एक की हत्या कर दी जाएगी. अब सोमवार को आई नई धमकी के बाद परिवार सदमे में है. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. कॉल करने वाले की पहचान, कॉल डिटेल और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं.

"मास्टर जी क्या हाल है? सुन विकास कुलहरी भाई, यह ना हो कल नुकसान करना पड़े. तू मैंने एक बात और सोच के बता दिए, प्यारा तने डाकखाना है या फिर के नाम है अकेडमी है. नू बता दी कौन सी जगह चिन्हित करूं. दोनों की लोकेशन और दोनों के वे हैं. कल फिर यो उलाहने ना दिए भाई मैं भाई भाइयों के साथ बैठ के वो करना चाह रहा था और यह हो गया. ठीक है... और जहां जाना हो वहां चला जाइए, कोई दिक्कत नहीं. मेरे को किसी चीज का डर नहीं ठीक है. जो तेरे को कल काम बोला गया था, वह काम पूरा कर दे. ओके..."

सुन्दर हांसी और विकास कुलहरी के बीच बातचीत

गैंगस्टर लॉरेंस गुर्गा सुन्दर हांसी ने कहा- जान से ली जाएगी ना, तो फिर अब म्हारे को कोई लेना-देना नहीं होगा, ये आप रिकॉर्डिंग कर लो, ठीक है. विकास कुलहरी ने कहा- रिकॉर्डिंग की बात नहीं है, इससे मैं बात कर सकता हूं भाई साहब... बात करने के बाद में आपको मैं जो भी रिप्लाई रहेगा, मैं रिप्लाई आपको बता दूंगा. सुन्दर हांसी ने आगे कहा कि हां, कभी फिर ये कहो भाई हम इसको, इसको वो देंगे. विकास कुलहरी ने कहा- नहीं, वो बात तो सही है आपकी, मैं बच्चों का नुकसान करना... मैं बात करता हूं, और बात हो जाएगी ना, तो मैं बात करके आपको बताता हूं.

सुन्दर हांसी ने कहा- या उसका नंबर मेरे को दे दे. विकास कुलहरी- "तो... भाई खुद के तो नंबर फिलहाल उनके चालू नहीं हैं, कोई और नंबर हैं, तो उनसे मैं बात करके आपको बताता हूं." सुन्दर हांसी- "हां, वो नंबर ठीक है. मैं सुंदर हांसी बोल रहा हूं. ठीक है ना... ये ना हो कि ये, इन बच्चों... ठीक है. यहां ग्रेनेड भी फेंकवाएंगे, ये बात आप नोट कर लो, ठीक है." विकास कुलहरी- "ठीक है जी." सुन्दर हांसी- "हां, ये ना हो किसी और नाजायज आदमी का नुकसान... उसने जहां लुकाणा (छुपाना) है ना, कहां लुक रहा है तू कह दे उसको सब पता है. जिस टाइम भी ताप आ गया (गुस्सा आ गया), उसी टाइम तेरे को बो देंगे, ठीक है." फिर इसके जवाब में विकास कुलहरी ने "ठीक है जी" का जवाब दिया.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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