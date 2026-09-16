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झुंझुनूं-दिल्ली Highway पर धूल ही धूल, गाड़ी निकलते ही दिन में छा जाता है 'अंधेरा'

झुंझुनूं के बगड़ रोड स्थित बीड़ में खेनाथान आश्रम के पास दिल्ली हाईवे की हालत बेहद खराब है. नाले का पानी बहने से सड़क टूट गई थी, जिसके बाद मरम्मत के दौरान गड्ढों में मिट्टी और कंक्रीट मलबा डालने से धूल के गुबार की समस्या बढ़ गई. वाहन गुजरते ही दृश्यता बेहद कम हो जाती है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sandeep Kedia
Published:Sep 16, 2026, 01:41 PM IST | Updated:Sep 16, 2026, 01:41 PM IST
झुंझुनूं-दिल्ली Highway पर धूल ही धूल, गाड़ी निकलते ही दिन में छा जाता है 'अंधेरा'
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले से दिल्ली को जोड़ने वाला मुख्य हाईवे इन दिनों मौत का दूसरा नाम बन गया है. बगड़ रोड़ पर बीड़ में खेनाथान आश्रम के पास तो हालात इतने भयावह हैं कि सड़क पर चलना मतलब जान हथेली पर रखकर चलना. पहले तो महीनों तक गंदा नाले का पानी सड़क पर बहता रहा, पूरा डामर गल गया, सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई.अब विभाग ने मरम्मत के नाम पर जो कारनामा किया है, उसने तो हद ही पार कर दी.

मरम्मत के नाम पर मिट्टी और मलबा
गड्ढों में डामर भरने की बजाय कंक्रीट का मलबा और खेतों की मिट्टी डाल दी गई, जिससे हालत और बदतर हो गए. मिट्टी डालने से गड्ढे तो भरे नहीं, बल्कि पूरी सड़क धूल का मैदान बन गई. हल्की सी हवा या किसी वाहन के गुजरते ही धूल का ऐसा गुबार उठता है कि लोगों का सांस लेना भी दूभर हो गया है. यहां से गुजरना तक मुश्किल हो गया है. अब यह पूरी सड़क एक धूल के बवंडर में बदल गई है.

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दिन में भी छाया धूल का 'कोहरा'
दिन के 11 बजे भी ऐसा लग रहा है जैसे घना कोहरा छाया हो. एक गाड़ी निकलती है तो 50 मीटर तक कुछ दिखाई नहीं देता. बाइक सवारों को हेडलाइट जलाकर और मुंह पर कपड़ा बांधकर चलना पड़ रहा है. ये कोई गली-मोहल्ले की सड़क नहीं, ये दिल्ली हाइवे है, जहां से रोज हजारों गाड़ियां, ट्रक, बसें और स्कूली बच्चों की वैन गुजरती हैं. जरा सी चूक हुई तो सीधी टक्कर तय है.

धूल से दुकानदार और राहगीर परेशान
धूल से लोगों का दम घुट रहा है, दुकानों में रखा सामान खराब हो रहा है, राहगीरों की आंखें लाल पड़ गई हैं. स्थानीय लोगों और राहगीरों में भारी आक्रोश है. लोगों का कहना है कि शिकायत करते-करते थक गए, लेकिन पीडब्ल्यूडी और नगर परिषद के अधिकारी एसी कमरों से बाहर ही नहीं निकल रहे.

हादसे के इंतजार का आरोप
ऐसा लगता है कि जैसे प्रशासन किसी बड़े और भयंकर हादसे के इंतजार में बैठा है, तब जाकर उसकी नींद खुलेगी. जनता ने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि इस मौत की सड़क को तुरंत ठीक किया जाए, नहीं तो मजबूर होकर चक्का जाम करना पड़ेगा.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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