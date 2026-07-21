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झुंझुनूं में दर्दनाक सड़क हादसा, बाईपास पर पलटी स्कॉर्पियो, ड्राइवर की मौत और 4 घायल

Jhunjhunu News : झुंझुनूं जिले के डूंडलोद बाईपास पर अनियंत्रित होकर एक स्कॉर्पियो के पलटने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई और चार अन्य लोग घायल हो गए. सामने से अचानक आई बाइक को बचाने के प्रयास में यह दर्दनाक हादसा हुआ.

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported bySandeep Kedia
Published: Jul 21, 2026, 11:12 AM|Updated: Jul 21, 2026, 11:12 AM
झुंझुनूं में दर्दनाक सड़क हादसा, बाईपास पर पलटी स्कॉर्पियो, ड्राइवर की मौत और 4 घायल
Image Credit: डूंडलोद बाईपास पर हादसा, 1 की मौत, 4 घायलSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu News : झुंझुनूं जिले के डूंडलोद बाईपास पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कॉर्पियो चालक की मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार चार अन्य लोग घायल हो गए. हादसा उस समय हुआ जब सीकर से झुंझुनूं की ओर जा रही स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पोल से टकरा गई और कई पलटियां खाते हुए करीब 200 मीटर आगे जाकर पलट गई. हादसे में स्कॉर्पियो चालक तरुण नायक, पुत्र अशोक नायक, निवासी झुंझुनूं, गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तत्काल नवलगढ़ जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वाहन में सवार अन्य चार लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका उपचार कराया गया.

स्कॉर्पियो ने खाई तीन चार पलटियां

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्कॉर्पियो सीकर से झुंझुनूं की ओर जा रही थी. इसी दौरान सामने से अचानक एक बाइक आने पर चालक ने वाहन को बचाने का प्रयास किया. इस दौरान स्कॉर्पियो का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे लगे विज्ञापन पोल से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि वाहन तीन-चार पलटियां खाते हुए करीब 200 मीटर दूर जाकर रुका. हादसे के बाद मौके पर धूल का गुबार उठ गया और अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.

नवलगढ़ जिला अस्पताल में घायलों का इलाज

सभी घायलों को निजी वाहनों की सहायता से नवलगढ़ जिला अस्पताल पहुंचाया गया. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए मुख्य सड़क पर यातायात प्रभावित रहा. बाद में स्थानीय लोगों की मदद से क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से हटाया गया. जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

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