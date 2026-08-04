Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /'वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007' की ताकत, मां को शान से मिला अपना घर, बेटे-बहु ने निकाल दिया था बाहर

'वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007' की ताकत, मां को शान से मिला अपना घर, बेटे-बहु ने निकाल दिया था बाहर

Jhunjhunu News: झुंझुनूं में एसडीएम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद 61 वर्षीय शकुंतला कस्वां को कोतवाली पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में उनके ही मकान में दोबारा प्रवेश दिलाया. न्यायालय ने अंतिम निर्णय तक अंतरिम आदेश को प्रभावी रखने के निर्देश दिए.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Sandeep Kedia
Published:Aug 04, 2026, 01:55 PM IST | Updated:Aug 04, 2026, 01:55 PM IST
'वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007' की ताकत, मां को शान से मिला अपना घर, बेटे-बहु ने निकाल दिया था बाहर
Image Credit: शकुंतला कस्वां.

Jhunjhunu News: झुंझुनूं में एसडीएम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद 61 वर्षीय शकुंतला कस्वां को कोतवाली पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में उनके ही मकान में दोबारा प्रवेश दिलाया. न्यायालय ने अंतिम निर्णय तक अंतरिम आदेश को प्रभावी रखने के निर्देश दिए.

Jhunjhunu News: झुंझुनूं. उपखंड मजिस्ट्रेट न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद 61 वर्षीय वृद्ध महिला शकुंतला कस्वां को उनके ही मकान में दोबारा प्रवेश दिलाया गया. न्यायालय के निर्देशों की पालना करते हुए कोतवाली थाना पुलिस महिला पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंची और प्रशासनिक निगरानी में पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई.

Add Zee News as a Preferred Source

अपने ही मकान से बेदखल किए जाने की लगाई थी गुहार
जानकारी के अनुसार शकुंतला कस्वां ने अपने पुत्र हेमंत कस्वां और पुत्रवधू के खिलाफ उपखंड मजिस्ट्रेट न्यायालय में परिवाद दायर किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें उनके स्वामित्व वाले मकान से बाहर कर दिया गया और मानसिक तथा शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया. इसके बाद उन्होंने न्यायालय से राहत की मांग की.

न्यायालय ने प्रथम दृष्टया महिला के अधिकार को माना
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रथम दृष्टया यह माना कि वृद्ध महिला अपने ही मकान में रहने की अधिकारिणी हैं. माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई. उपखंड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी रामकरण (आरएएस) ने मामले में अंतरिम आदेश जारी करते हुए वृद्ध महिला को तत्काल राहत प्रदान की.

बेटे को प्रवेश में बाधा नहीं डालने के निर्देश
अंतरिम आदेश में प्रतिवादी हेमंत कस्वां को निर्देश दिए गए कि वे इंदिरा नगर रोड नंबर-1 स्थित मकान में शकुंतला कस्वां के प्रवेश में किसी भी प्रकार की रुकावट उत्पन्न नहीं करेंगे. साथ ही कोतवाली थाना पुलिस को आदेश की पालना सुनिश्चित कराने और जरूरत पड़ने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए.

पुलिस ने प्रशासनिक निगरानी में कराई आदेश की पालना
न्यायालय के आदेश के बाद कोतवाली थाना पुलिस महिला कांस्टेबलों के साथ मौके पर पहुंची. प्रशासनिक निगरानी में पूरी प्रक्रिया संपन्न कराते हुए वृद्ध महिला को सुरक्षित तरीके से उनके घर में प्रवेश दिलाया गया. कार्रवाई के दौरान न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया गया.

अंतिम फैसला आने तक लागू रहेगा अंतरिम आदेश
उपखंड मजिस्ट्रेट न्यायालय ने साफ किया है कि मामले में अंतिम निर्णय होने तक यह अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा. फिलहाल वृद्ध महिला को अपने मकान में रहने का अधिकार अंतरिम राहत के रूप में प्रदान किया गया है और संबंधित पक्षों को न्यायालय के आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhunjhunu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

निकाय-पंचायत चुनाव से पहले मंड्रेला में खत्म हुई BJP नेताओं की अनबन, एक मंच पर फिर थामा साथ

Jhunjhunu Weather : घर से निकलने से पहले पढ़ लें मौसम अपडेट, झुंझुनू में अगले कुछ घंटे रहेंगे भारी

Jhunjhunu: पुलिस आई तो बेड में घुस गया ठग, कपड़ों के नीचे गया छिप

ट्रेंडिंग न्यूज़

जयपुर में थम नहीं रहा बारिश का दौर, झमाझम बारिश से आज भी इन इलाकों में भर सकता पानी, जानें बाकी संभागों का हाल

व्हाट्सएप पर मैसेज भेज बुलाया, फिर रची लूट की साजिश! अलवर में गुजरात के व्यापारी से खौफनाक वारदात

जयपुर में लिफ्ट में बैंक मैनेजर के सिर पर रख दी पिस्टल, मिनटों में लूटकर फरार, कांप उठी साथ खड़ी युवती!

डूंगरपुर में बड़े भाई ने सरिए से छोटे भाई की ली जान, आरोपी फरार

राजस्थान में मानसून का डबल अटैक! 22 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

तड़के जोधपुर में बड़ा हादसा, सोते परिवार पर गिरी छत, मासूम ने तोड़ा दम, 4 लोग गंभीर घायल

उदयपुर मां-बेटी हत्याकांड का खुलासा! धर्म का बेटा बन जीता भरोसा, संपत्ति नहीं मिली तो रची खौफनाक साजिश

JCB से खेत में घुसकर फसल नष्ट करने का आरोप, पूर्व विधायक और भतीजे के खिलाफ FIR

स्कूल बैग में बंद कर कचरे के ढेर में फेंकी गयी लाडो, राजस्थान शर्मसार है

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने बदली करवट, इन जिलों में आंधी-बारिश और वज्रपात की चेतावनी

Jhunjhunu Weather : घर से निकलने से पहले पढ़ लें मौसम अपडेट, झुंझुनू में अगले कुछ घंटे रहेंगे भारी

कांवड़ियों को पानी पिला रहे ट्रक में जा घुसी मिनी बस, दो यात्रियों की हालत गंभीर, 25 यात्री घायल

Churu: सालासर से लौट रहे परिवार पर टूटा दर्द का कहर! पुलिया पर पलटी गाड़ी, 3 की मौत

फिर भीगेगा राजस्थान, 22 जिलों में अलर्ट जारी, तेज हवाओं के साथ होगी तूफानी बारिश!

भाई निकला चोरी का मास्टरमाइंड! जमीन विवाद में रची 50 लाख के जेवर उड़ाने की साजिश

घर बैठे करें कमाई, राजस्थान की महिलाओं के लिए 8 हजार से ज्यादा नौकरी, जानें कैसे करें अप्लाई

विदेश में नौकरी का झांसा, बनाते थे 'साइबर गुलाम', राजस्थान पुलिस ने किया अंतरराष्ट्रीय रैकेट का पर्दाफाश, 5 दबोचे

Jhunjhunu: पुलिस आई तो बेड में घुस गया ठग, कपड़ों के नीचे गया छिप

बाजार खुलते ही धड़ाम से गिरा सोना-चांदी का भाव, जानें आज 4 अगस्त को राजस्थान में किस रेट बिकेगा गोल्ड-सिल्वर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

जयपुर में बुआ बनी भरोसे की शिकार! प्रेमी के साथ मिलकर भतीजी ने उतारा मौत के घाट

बेटे और बहू ने छीन ली पेंशन, पोता कुल्हाड़ी से मारने की धमकी देता है! बुजुर्ग दंपती ने रोते-बिलखते हुए IG से की शिकायत

Gold Silver Price Today: सोना-चांदी खरीदने जा रहे हैं? पहले पढ़ लें जयपुर के आज के ताजा रेट, बाद में न हो पछतावा

चांदी ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार की कीमतों में बदलाव! जानें ताजा रेट

डीग में थप्पड़ का बदला मौत, बेटी के सामने मां को मारी गोली

कबाड़ी की दुकान पर मिली खून से भरी थैलियां, खतरनाक कचरा देख फैली सनसनी

सवाई माधोपुर के सरकारी स्कूल में फिर बवाल, इस बार छात्रों ने शिक्षक पर मारपीट का लगाया आरोप

UGC मुद्दे पर महिपाल सिंह मकराना की 800 किमी यात्रा पहुंची जयपुर, बैरिकेड तोड़ते हुए बढ़े आगे

बारिश से पानी-पानी हुआ सीकर, नीमकाथाना में मेहरबान हुआ मानसून, घरों में जलभराव

सीकर में चला पीला पंजा, 80 फीट सड़क के लिए 186 अतिक्रमणों पर कड़ी कार्रवाई

पाकिस्तान से ड्रोन में आती थी हेरोइन और विदेशी हथियार, बीकानेर पुलिस ने खोला सरहद पार का काला कारनामा

सरकार को कर्मचारियों का अल्टीमेटम! मांगें नहीं मानीं तो पूरे राजस्थान में होगा बड़ा आंदोलन

UGC नियमों के विरोध में, श्री राजपूत करणी सेना की रैली, जयपुर में भारी ट्रैफिक जाम

सवाई माधोपुर में बदलने वाला है मौसम, गरज-चमक के साथ होगी ताबड़तोड़ बारिश! ऑरेंज अलर्ट जारी

अब खेतों की पराली से दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां! उदयपुर के वैज्ञानिकों ने दी देश को बड़ी सौगात

JEN पेपर लीक मामले में एक्शन, सहायक इंजीनियर अतुल मीणा हुआ गिरफ्तार, माफिया से 25 लाख में हुई थी डील!

इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर प्यार का जाल... 9वीं की छात्रा के साथ जो हुआ, जानकर कांप उठेंगे आप!

TAGS:
Jhunjhunu News

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Dungarpur: छोटे भाई की हत्या का मामला, बहन ने बड़े भाई, भाभी और 2 भतीजों पर केस करवाया दर्ज
2
3
4
5