/'वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007' की ताकत, मां को शान से मिला अपना घर, बेटे-बहु ने निकाल दिया था बाहर

Jhunjhunu News: झुंझुनूं में एसडीएम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद 61 वर्षीय शकुंतला कस्वां को कोतवाली पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में उनके ही मकान में दोबारा प्रवेश दिलाया. न्यायालय ने अंतिम निर्णय तक अंतरिम आदेश को प्रभावी रखने के निर्देश दिए.

Jhunjhunu News: झुंझुनूं. उपखंड मजिस्ट्रेट न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद 61 वर्षीय वृद्ध महिला शकुंतला कस्वां को उनके ही मकान में दोबारा प्रवेश दिलाया गया. न्यायालय के निर्देशों की पालना करते हुए कोतवाली थाना पुलिस महिला पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंची और प्रशासनिक निगरानी में पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई.

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अपने ही मकान से बेदखल किए जाने की लगाई थी गुहार

जानकारी के अनुसार शकुंतला कस्वां ने अपने पुत्र हेमंत कस्वां और पुत्रवधू के खिलाफ उपखंड मजिस्ट्रेट न्यायालय में परिवाद दायर किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें उनके स्वामित्व वाले मकान से बाहर कर दिया गया और मानसिक तथा शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया. इसके बाद उन्होंने न्यायालय से राहत की मांग की.

न्यायालय ने प्रथम दृष्टया महिला के अधिकार को माना

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रथम दृष्टया यह माना कि वृद्ध महिला अपने ही मकान में रहने की अधिकारिणी हैं. माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई. उपखंड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी रामकरण (आरएएस) ने मामले में अंतरिम आदेश जारी करते हुए वृद्ध महिला को तत्काल राहत प्रदान की.

बेटे को प्रवेश में बाधा नहीं डालने के निर्देश

अंतरिम आदेश में प्रतिवादी हेमंत कस्वां को निर्देश दिए गए कि वे इंदिरा नगर रोड नंबर-1 स्थित मकान में शकुंतला कस्वां के प्रवेश में किसी भी प्रकार की रुकावट उत्पन्न नहीं करेंगे. साथ ही कोतवाली थाना पुलिस को आदेश की पालना सुनिश्चित कराने और जरूरत पड़ने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए.

पुलिस ने प्रशासनिक निगरानी में कराई आदेश की पालना

न्यायालय के आदेश के बाद कोतवाली थाना पुलिस महिला कांस्टेबलों के साथ मौके पर पहुंची. प्रशासनिक निगरानी में पूरी प्रक्रिया संपन्न कराते हुए वृद्ध महिला को सुरक्षित तरीके से उनके घर में प्रवेश दिलाया गया. कार्रवाई के दौरान न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया गया.

अंतिम फैसला आने तक लागू रहेगा अंतरिम आदेश

उपखंड मजिस्ट्रेट न्यायालय ने साफ किया है कि मामले में अंतिम निर्णय होने तक यह अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा. फिलहाल वृद्ध महिला को अपने मकान में रहने का अधिकार अंतरिम राहत के रूप में प्रदान किया गया है और संबंधित पक्षों को न्यायालय के आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.