/झुंझुनूं में 6 महीने बाद भी नहीं मिला बिजली कनेक्शन, RTI लगाते ही बिना लाइन के लगा दिया मीटर

राज्य चुनें
Jhunjhunu Electricity Dispute: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में अजमेर डिस्कॉम की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है. झुंझुनूं जिले के मालीगांव निवासी एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करने और विभाग में निर्धारित राशि जमा कराने के बावजूद छह महीने से अधिक समय बीत जाने पर भी उसे बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया.
इतना ही नहीं, जब उसने सूचना के अधिकार के तहत अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी मांगी, तो विभाग ने बिजली लाइन जोड़े बिना ही उसके घर पर मीटर लगा दिया. जो अब इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. पीड़ित रघुवीर सिंह ने बताया कि वह कुछ समय पहले अपने परिवार के साथ खेत में बने मकान में रहने लगे थे. वहां बिजली की आवश्यकता होने पर उन्होंने अजमेर डिस्कॉम से घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया.
राशि जमा करवाने के बाद भी नहीं जारी किया कनेक्शन
विभाग ने आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी करते हुए डिमांड नोटिस जारी किया, जिसके बाद उन्होंने निर्धारित राशि भी जमा करा दी. रघुवीर सिंह का आरोप है कि राशि जमा करवाने के बाद विभाग ने केवल खानापूर्ति करते हुए तीन बिजली पोल तो लगा दिए, लेकिन आज तक उनपर बिजली के तार नहीं खींचे गए. लगातार छह महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद न तो कनेक्शन जारी किया गया और न ही विभाग की ओर से कोई संतोषजनक जवाब दिया गया.
बिना बिजली के लगा दिए मीटर
इस दौरान वह कई बार डिस्कॉम कार्यालय के चक्कर लगाते रहे. लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला. उन्होंने बताया कि जब लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत अपने बिजली कनेक्शन की स्थिति की जानकारी मांगी. इसके बाद विभाग के कर्मचारी उनके घर पहुंचे और बिजली का मीटर तो लगा गए, लेकिन न तो मीटर तक बिजली की लाइन पहुंचाई गई और न ही जिस स्थान से कनेक्शन आना है. वहां कोई कार्य किया गया.
यह भी पढ़ें- पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित टिप्पणी के विरोध में मुस्लिम महासभा का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन
ऐसे में बिना बिजली लाइन और तारों के लगा मीटर अब स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. ग्रामीण इसे विभाग की लापरवाही और केवल कागजी कार्रवाई पूरी करने का उदाहरण बता रहे हैं. पीड़ित रघुवीर सिंह ने बगड़ स्थित अजमेर डिस्कॉम के एईएन पर भ्रष्टाचार और जानबूझकर परेशान करने के आरोप लगाए हैं, उनका कहना है कि विभाग की कार्यप्रणाली के कारण उन्हें महीनों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सभी आवश्यक औपचारिकताएं और भुगतान काफी पहले पूरे किए जा चुके हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhunjhunu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!