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झुंझुनूं में 6 महीने बाद भी नहीं मिला बिजली कनेक्शन, RTI लगाते ही बिना लाइन के लगा दिया मीटर

Jhunjhunu Electricity Dispute: झुंझुनूं में घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करने और विभाग में निर्धारित राशि जमा कराने के बाद भी छह महीने से ज्यादा समय बीत जाने पर भी मालीगांव निवासी एक व्यक्ति को बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया.

Edited byAman SinghReported bySandeep Kedia
Published: Jun 26, 2026, 04:17 PM|Updated: Jun 26, 2026, 04:17 PM
झुंझुनूं में 6 महीने बाद भी नहीं मिला बिजली कनेक्शन, RTI लगाते ही बिना लाइन के लगा दिया मीटर
Image Credit: Jhunjhunu Electricity DisputeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu Electricity Dispute: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में अजमेर डिस्कॉम की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है. झुंझुनूं जिले के मालीगांव निवासी एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करने और विभाग में निर्धारित राशि जमा कराने के बावजूद छह महीने से अधिक समय बीत जाने पर भी उसे बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया.

इतना ही नहीं, जब उसने सूचना के अधिकार के तहत अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी मांगी, तो विभाग ने बिजली लाइन जोड़े बिना ही उसके घर पर मीटर लगा दिया. जो अब इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. पीड़ित रघुवीर सिंह ने बताया कि वह कुछ समय पहले अपने परिवार के साथ खेत में बने मकान में रहने लगे थे. वहां बिजली की आवश्यकता होने पर उन्होंने अजमेर डिस्कॉम से घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया.

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राशि जमा करवाने के बाद भी नहीं जारी किया कनेक्शन

विभाग ने आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी करते हुए डिमांड नोटिस जारी किया, जिसके बाद उन्होंने निर्धारित राशि भी जमा करा दी. रघुवीर सिंह का आरोप है कि राशि जमा करवाने के बाद विभाग ने केवल खानापूर्ति करते हुए तीन बिजली पोल तो लगा दिए, लेकिन आज तक उनपर बिजली के तार नहीं खींचे गए. लगातार छह महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद न तो कनेक्शन जारी किया गया और न ही विभाग की ओर से कोई संतोषजनक जवाब दिया गया.

बिना बिजली के लगा दिए मीटर

इस दौरान वह कई बार डिस्कॉम कार्यालय के चक्कर लगाते रहे. लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला. उन्होंने बताया कि जब लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत अपने बिजली कनेक्शन की स्थिति की जानकारी मांगी. इसके बाद विभाग के कर्मचारी उनके घर पहुंचे और बिजली का मीटर तो लगा गए, लेकिन न तो मीटर तक बिजली की लाइन पहुंचाई गई और न ही जिस स्थान से कनेक्शन आना है. वहां कोई कार्य किया गया.

ऐसे में बिना बिजली लाइन और तारों के लगा मीटर अब स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. ग्रामीण इसे विभाग की लापरवाही और केवल कागजी कार्रवाई पूरी करने का उदाहरण बता रहे हैं. पीड़ित रघुवीर सिंह ने बगड़ स्थित अजमेर डिस्कॉम के एईएन पर भ्रष्टाचार और जानबूझकर परेशान करने के आरोप लगाए हैं, उनका कहना है कि विभाग की कार्यप्रणाली के कारण उन्हें महीनों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सभी आवश्यक औपचारिकताएं और भुगतान काफी पहले पूरे किए जा चुके हैं.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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