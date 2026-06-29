/सेना से रिटायर्ड जितेंद्र सिंह, झुंझुनूं के युवाओं को दे रहे हैं फ्री फौजी ट्रेनिंग

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Jhunjhunu News : झुंझुनूं की धरती हमेशा से वीर सैनिकों की भूमि रही है. यहां के गांव-ढाणियों से बड़ी संख्या में युवा भारतीय सेना में भर्ती होकर देश सेवा करते आए हैं. इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं- सुलताना क्षेत्र के पूर्व सैनिक जितेंद्र सिंह, जो सेना से रिटायरमेंट के बाद भी देशसेवा के मिशन में जुटे हुए हैं. वे युवाओं को निःशुल्क सेना भर्ती की तैयारी करवा रहे हैं और उन्हें सेना में जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं.
महंगी कोचिंग नहीं कर पाते कई युवा इसलिए फ्री कोचिंग
साल 2021 में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए जितेंद्र सिंह आज भी सेना जैसी अनुशासित दिनचर्या का पालन करते हैं. उनका कहना है कि उनका पूरा परिवार पीढ़ियों से भारतीय सेना से जुड़ा रहा है. बचपन से घर में देशभक्ति और अनुशासन का माहौल देखने के कारण उन्होंने भी सेना में भर्ती होकर देश की सेवा की. सेना में रहते हुए भी वे छुट्टियों में गांव आकर युवाओं को सेना भर्ती की तैयारी करवाते थे. पूर्व सैनिक जितेंद्र सिंह बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के कई युवा आर्थिक तंगी के कारण महंगी कोचिंग नहीं कर पाते. सेना भर्ती की तैयारी के नाम पर युवाओं से बड़ी फीस ली जाती है, जिसे गरीब परिवार वहन नहीं कर पाते. इसी को देखते हुए उन्होंने रिटायरमेंट के बाद युवाओं को पूरी तरह निःशुल्क प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया. आज वे रोज सुबह करीब साढ़े चार बजे मैदान पहुंच जाते हैं. युवाओं को सबसे पहले वार्मअप और फिटनेस एक्सरसाइज करवाई जाती है. इसके बाद लंबी दौड़, रनिंग टाइमिंग, बीम, पुशअप, लंबी कूद और सेना भर्ती से जुड़ी अन्य फिजिकल गतिविधियों का अभ्यास कराया जाता है. शाम के वक्त खेल गतिविधियों और मानसिक मजबूती पर भी ध्यान दिया जाता है.
अब तक 100 से ज्यादा युवाओं का हुआ सेना में चयन
सप्ताह में छह दिन प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि रविवार को अवकाश रखा जाता है. पूर्व सैनिक जितेंद्र सिंह के इस प्रयास का असर अब साफ दिखाई देने लगा है. वर्तमान में रोजाना करीब 30 से 40 युवा उनके ग्राउंड पर प्रशिक्षण लेने पहुंचते हैं. इनमें ऐसे युवा भी शामिल हैं, जिनके परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं. युवाओं का कहना है कि जितेंद्र सिंह केवल ट्रेनर नहीं बल्कि मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं. वे सेना की जिंदगी, अनुशासन और भर्ती प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं. जितेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में अब तक 100 से अधिक युवा सेना में चयनित हो चुके हैं. पूर्व सैनिक जितेंद्र सिंह का कहना है कि सेना की वर्दी केवल नौकरी नहीं बल्कि देश के प्रति सबसे बड़ा सम्मान और जिम्मेदारी है. उनका उद्देश्य युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और देशभक्ति की भावना पैदा करना है.
रिटायरमेंट के बाद जहां अधिकतर लोग आरामदायक जीवन चुनते हैं, वहीं जितेंद्र सिंह समाज और देश के लिए नई पीढ़ी तैयार करने में जुटे हुए हैं. वे अब खुद सीमा पर ड्यूटी नहीं कर रहे, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए नए जवान तैयार करने का काम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कर रहे हैं.
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