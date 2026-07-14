/झुंझुनूं के किसान ने कर दिखाया कमाल, 100 बीघा बागवानी से सालाना 50 लाख की कमाई!

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में लगातार गिरते भूजल स्तर और पारंपरिक खेती की बढ़ती लागत के बीच अब किसान बागवानी की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं. आधुनिक ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाकर किसान कम पानी में अधिक उत्पादन ले रहे हैं.

झुंझुनूं के केसरीपुरा निवासी प्रगतिशील किसान जयप्रकाश ने बताया कि उनके परिवार ने बागवानी की शुरुआत बेर के पौधों से की थी. समय के साथ बगीचे का विस्तार किया गया और आज करीब 90 से 100 बीघा क्षेत्र में विभिन्न फलों के पौधे लगाए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जयप्रकाश के अनुसार उनके बगीचे में 700 बेर, 600 से 650 बेल, तथा करीब 2,000 किन्नू और मौसमी के पेड़ हैं. इसके अलावा आम, चीकू सहित कई अन्य फलदार पौधे भी लगाए गए हैं. बेर की भी उनके पास 8 से 10 किस्में मौजूद हैं.

उन्होंने बताया कि ड्रिप सिंचाई प्रणाली के कारण पानी की काफी बचत होती है और पौधों को आवश्यक मात्रा में ही पानी मिलता है. इससे उत्पादन बेहतर होने के साथ-साथ लागत भी कम होती है. वर्तमान में उनका परिवार बागवानी से करीब 50 लाख रुपये सालाना का कृषि कारोबार कर रहा है.

जयप्रकाश का कहना है कि बागवानी में फसल की देखभाल भी अलग-अलग होती है. बेर और आम जैसे फलों में पक्षियों से बचाव पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, जबकि बेल, किन्नू और मौसमी में यह समस्या अपेक्षाकृत कम रहती है. उन्होंने बताया की बागवानी शुरू करने से पहले मिट्टी और पानी की जांच अवश्य कराएं.

क्षेत्र की जलवायु और पानी की गुणवत्ता के अनुसार ही फलों का चयन करना चाहिए, जिन क्षेत्रों में पानी में फ्लोराइड या लवणता अधिक होती है, वहां किन्नू और मौसमी की बजाय आंवला और अनार जैसी फसलें अधिक उपयुक्त रहती हैं. झुंझुनूं में गिरते जलस्तर के बीच ड्रिप सिंचाई के साथ बागवानी किसानों के लिए आय बढ़ाने का प्रभावी विकल्प बन रही है. कम पानी में अधिक उत्पादन और बेहतर बाजार मूल्य के कारण अब जिले के कई किसान पारंपरिक खेती छोड़कर फलोत्पादन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं.