/झुंझुनूं में बारिश से किसानों के खिले चेहरे, खेतों में लौटी हरियाली

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Jhunjhunu Rain: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में हुई बारिश ने किसानों के चेहरों पर खुशी लौटा दी है. पिछले कई दिनों से तेज गर्मी और बढ़े तापमान के कारण खेतों में नमी पूरी तरह खत्म होने लगी थी, जिससे खरीफ फसलों पर संकट के बादल मंडरा रहे थे. ऐसे समय में हुई बारिश को किसान फसलों के लिए बेहद लाभदायक मान रहे हैं.
किसानों का कहना है कि पिछले 8 से 10 दिनों से तापमान लगातार अधिक बना हुआ था. गर्म हवाओं और उमस के कारण खेतों की मिट्टी सूखने लगी थी, जिससे मूंग, बाजरा और मूंगफली जैसी खरीफ फसलों की बढ़वार प्रभावित हो रही थी. अब बारिश होने से खेतों में दोबारा नमी आई है, जिससे फसलों को बड़ा फायदा मिलेगा. किसानों के अनुसार, मूंग और बाजरे की फसल के लिए यह बारिश बेहद उपयोगी साबित होगी.
बारिश के बाद सब्जियों की पैदावार में होगी बढ़ोतरी
वहीं मूंगफली की फसल में भी नमी बढ़ने से उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद है. इसके अलावा सब्जी उत्पादक किसानों को भी राहत मिली है. किसानों का कहना है कि बारिश के बाद सब्जियों की पैदावार में बढ़ोतरी होगी और फसलों की गुणवत्ता भी सुधरेगी. बारिश के बाद खेतों में हरियाली लौटने लगी है और किसान अब बेहतर उत्पादन की उम्मीद जता रहे हैं.
ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने इसे समय पर हुई राहत की बारिश बताते हुए मौसम को खेती के लिए अनुकूल माना है. वहीं मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी जिले में बारिश की संभावना जताई है, जिससे किसानों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं.
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