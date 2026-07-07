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झुंझुनूं में बारिश से किसानों के खिले चेहरे, खेतों में लौटी हरियाली

Jhunjhunu Rain: झुंझुनूं में हुई बारिश से किसानों को बड़ी राहत मिली है. लगातार गर्मी के कारण सूख रहे खेतों में दोबारा नमी लौट आई है, जिससे मूंग, बाजरा और मूंगफली जैसी खरीफ फसलों की बढ़वार को फायदा मिलने की उम्मीद है. किसानों का कहना है कि बारिश से सब्जियों की पैदावार और गुणवत्ता भी बेहतर होगी.

Edited byAman SinghReported bySandeep Kedia
Published: Jul 07, 2026, 02:04 PM|Updated: Jul 07, 2026, 02:04 PM
झुंझुनूं में बारिश से किसानों के खिले चेहरे, खेतों में लौटी हरियाली
Image Credit: Jhunjhunu RainSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu Rain: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में हुई बारिश ने किसानों के चेहरों पर खुशी लौटा दी है. पिछले कई दिनों से तेज गर्मी और बढ़े तापमान के कारण खेतों में नमी पूरी तरह खत्म होने लगी थी, जिससे खरीफ फसलों पर संकट के बादल मंडरा रहे थे. ऐसे समय में हुई बारिश को किसान फसलों के लिए बेहद लाभदायक मान रहे हैं.

किसानों का कहना है कि पिछले 8 से 10 दिनों से तापमान लगातार अधिक बना हुआ था. गर्म हवाओं और उमस के कारण खेतों की मिट्टी सूखने लगी थी, जिससे मूंग, बाजरा और मूंगफली जैसी खरीफ फसलों की बढ़वार प्रभावित हो रही थी. अब बारिश होने से खेतों में दोबारा नमी आई है, जिससे फसलों को बड़ा फायदा मिलेगा. किसानों के अनुसार, मूंग और बाजरे की फसल के लिए यह बारिश बेहद उपयोगी साबित होगी.

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बारिश के बाद सब्जियों की पैदावार में होगी बढ़ोतरी

वहीं मूंगफली की फसल में भी नमी बढ़ने से उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद है. इसके अलावा सब्जी उत्पादक किसानों को भी राहत मिली है. किसानों का कहना है कि बारिश के बाद सब्जियों की पैदावार में बढ़ोतरी होगी और फसलों की गुणवत्ता भी सुधरेगी. बारिश के बाद खेतों में हरियाली लौटने लगी है और किसान अब बेहतर उत्पादन की उम्मीद जता रहे हैं.

ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने इसे समय पर हुई राहत की बारिश बताते हुए मौसम को खेती के लिए अनुकूल माना है. वहीं मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी जिले में बारिश की संभावना जताई है, जिससे किसानों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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