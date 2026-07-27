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झुंझुनूं बना ATREE के साथ जुड़ने वाला राजस्थान का पहला जिला, स्थानीय घास से बढ़ेगा दूध उत्पादन!

झुंझुनूं जिले में चारागाहों के वैज्ञानिक विकास के लिए जिला प्रशासन ने देश की प्रतिष्ठित संस्था ATREE के साथ ऐतिहासिक एमओयू किया है. जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग की पहल पर शुरू हुई इस परियोजना के तहत बुहाना, गुढ़ागौड़जी और पीथूसर के चारागाहों को वैज्ञानिक तरीके से विकसित किया जाएगा. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sandeep Kedia
Published:Jul 27, 2026, 07:50 PM IST | Updated:Jul 27, 2026, 07:50 PM IST
झुंझुनूं बना ATREE के साथ जुड़ने वाला राजस्थान का पहला जिला, स्थानीय घास से बढ़ेगा दूध उत्पादन!
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के चारागाहों को वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने और पशुपालकों की आय बढ़ाने की दिशा में झुंझुनूं जिला प्रशासन ने एक ऐतिहासिक पहल की है. जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग के प्रयासों से राजस्थान में पहली बार जिला प्रशासन ने देश की प्रतिष्ठित पर्यावरण एवं शोध संस्था ATREE (Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment) के साथ समझौता (MoU) किया है. इस पहल के तहत जिले के चारागाहों का वैज्ञानिक विकास किया जाएगा, जिससे पशुपालकों को लंबे समय तक गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध हो सकेगा.

जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने बताया कि करीब छह माह पहले ATREE से संपर्क कर झुंझुनूं के चारागाहों को वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया था. संस्था के विशेषज्ञों ने कई बार जिले का दौरा कर विभिन्न स्थलों का अध्ययन किया. इसके बाद अब तीन महत्वपूर्ण एमओयू किए गए हैं, जिनके माध्यम से जिले में ग्रासलैंड डेवलपमेंट का कार्य शुरू होगा.

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सबसे पहले बुहाना में काम होगा शुरू
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस परियोजना में सरकार का एक भी रुपया संस्था को नहीं दिया जाएगा और न ही ATREE को किसी प्रकार की जमीन आवंटित की जाएगी. संस्था केवल अपनी तकनीकी विशेषज्ञता, वैज्ञानिक सलाह, बीज और प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी. वहीं, वीबी जी रामजी जैसी सरकारी योजनाओं के तहत उपलब्ध संसाधनों और श्रमिकों का उपयोग नियमानुसार किया जाएगा. परियोजना के तहत पहले चरण में बुहाना, गुढ़ागौड़जी और पीथूसर क्षेत्र के चारागाह एवं जोहड़ों का चयन किया गया है. सबसे पहले बुहाना में कार्य शुरू होगा.

वैज्ञानिक तरीके से चारागाह विकास किया जाएगा
इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य दोनों स्थानों पर भी वैज्ञानिक तरीके से चारागाह विकास किया जाएगा. भविष्य में इस मॉडल को पूरे जिले के चारागाहों तक विस्तारित करने की योजना है. इस परियोजना का उद्देश्य केवल चारागाह विकसित करना नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुपालन को मजबूत करना भी है.

चारागाहों में स्थानीय घास की वैज्ञानिक तरीके से बढ़ोतरी होगी. पशुओं को सालभर बेहतर गुणवत्ता वाला चारा मिलेगा. पशुओं के दूध उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार होगा. चारागाहों की उत्पादकता लंबे समय तक बनी रहेगी. ग्रामीणों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण और तकनीकी जानकारी मिलेगी. मनरेगा सहित सरकारी योजनाओं का बेहतर समन्वय होगा.

अतिक्रमण रोकने में मदद
चारागाह भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण रोकने में मदद मिलेगी. पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर मौजूद ATREE के निदेशक डॉ. अबी वनक ने बताया कि उनकी संस्था पिछले करीब 30 वर्षों से पर्यावरण, पारिस्थितिकी और ग्रासलैंड संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रही है और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है. उन्होंने कहा कि झुंझुनूं में किसी बाहरी या हाइब्रिड घास का उपयोग नहीं किया जाएगा.

स्थानीय घास की प्रजातियों को बढ़ावा
बल्कि सेवन, धामण जैसी स्थानीय घास की प्रजातियों को बढ़ावा दिया जाएगा, जो कम पानी में बेहतर उत्पादन देती हैं और पशुओं के स्वास्थ्य व दुग्ध उत्पादन के लिए भी अधिक लाभकारी होती हैं. डॉ. अबी वनक ने कहा कि झुंझुनूं में शुरू हो रहा यह मॉडल सफल होने पर पूरे राजस्थान के लिए उदाहरण बनेगा. अलग-अलग विभागों की योजनाओं का समन्वय कर चारागाह संरक्षण और विकास का यह मॉडल अन्य जिलों में भी लागू किया जा सकेगा.

जिला प्रशासन का मानना है कि यह पहल केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि झुंझुनूं के हजारों पशुपालकों की आजीविका मजबूत करने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने और आने वाली पीढ़ियों के लिए चारागाहों को संरक्षित रखने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी. इस मौके पर जिला परिषद सीईओ परशुराम धानका समेत अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे.

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मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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