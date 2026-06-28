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झुंझुनूं में महिलाओं ने जमकर मचाया बवाल, चप्पल दिखाकर कहा कि यहां से चले जाओ, नहीं तो...

झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ के देवीपुरा बणी गांव में सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जे और पक्का निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है. ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बाद हल्का पटवारी पहुंचा, लेकिन उसके सामने निर्माण कर रहे परिवार की महिलाओं ने विरोध कर रहे लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया, चप्पल दिखाकर धमकाया और गाली-गलौच की. 
 

Edited bySneha AggarwalReported bySandeep Kedia
Published: Jun 28, 2026, 01:27 PM|Updated: Jun 28, 2026, 01:27 PM
झुंझुनूं में महिलाओं ने जमकर मचाया बवाल, चप्पल दिखाकर कहा कि यहां से चले जाओ, नहीं तो...
Image Credit: झुंझुनूं में महिलाओं ने जमकर मचाया बवालSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ क्षेत्र के देवीपुरा बणी गांव में सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जे और पक्का निर्माण को लेकर जमकर हंगामा हो गया.

ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत मिलने पर हल्का पटवारी मौके पर पहुंचा, लेकिन उसके सामने ही बावरिया परिवार की महिलाओं ने ग्रामीणों को खरी-खोटी सुनाई.

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चप्पल दिखाकर दी जान से मारने की धमकी

चप्पल दिखाकर अभद्रता की और जान से मारने जैसी धमकियां दीं. इसके बावजूद मौके पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी. ग्रामीणों के अनुसार, बावरिया परिवार पहले सरकारी जमीन पर कच्चे छप्पर बनाकर रह रहा था, लेकिन अब उसी स्थान पर बिना अनुमति पक्का निर्माण कराया जा रहा है. इसकी सूचना मिलने पर हल्का पटवारी ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचा और निर्माण रुकवाने की कोशिश की.

आरोप है कि इसी दौरान परिवार की महिलाओं ने उग्र होकर ग्रामीणों को चप्पल दिखाई और खुलेआम गाली-गलौच करते हुए धमकी देते हुए कहा कि यहां से चले जाओ, नहीं तो जीते को खा जाऊंगी, बीच से फाड़ दूंगी.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल बताया जा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि पटवारी पूरी घटना मौके पर देखता रहा, लेकिन न तो निर्माण रुकवा सका और न ही किसी तरह की प्रभावी कार्रवाई कर पाया.

इसके बाद ग्रामीण नवलगढ़ पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय पहुंचे और लिखित शिकायत देकर सरकारी भूमि से अवैध निर्माण हटाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. शिकायत में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि संबंधित परिवार आए दिन गांव में विवाद करता है.

विरोध करने वालों को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देता है और क्षेत्र में हुई चोरी की कई वारदातों में भी उनकी संलिप्तता होने का संदेह है. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो सोमवार से आंदोलन शुरू किया जाएगा. हालांकि, अवैध निर्माण और लगाए गए अन्य आरोपों को लेकर प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. वहीं, ज़ी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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