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झुंझुनूं के सरकारी स्कूल में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत, ग्रामीणों में भारी आक्रोश

झुंझुनूं जिले के बुहाना उपखंड के पथाना गांव के सरकारी स्कूल में एक 59 वर्षीय वरिष्ठ शिक्षक पर 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ करने का मामला समाने आया. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sandeep Kedia
Published:Jul 25, 2026, 06:49 PM IST | Updated:Jul 25, 2026, 07:53 PM IST
झुंझुनूं के सरकारी स्कूल में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत, ग्रामीणों में भारी आक्रोश
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के बुहाना उपखंड के ग्रामीण इलाके के एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक 59 वर्षीय वरिष्ठ शिक्षक पर 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ करने का गंभीर मामला सामने आया है. मामला उजागर होने के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने स्कूल के ताला जड़ दिया. वहीं, पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर पोक्सो सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी शिक्षक की तलाश शुरू कर दी है.

20 जुलाई को छात्रा गई थी स्कूल
पचेरी कलां थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार, छात्रा के पिता ने बताया कि 20 जुलाई को उसकी नाबालिग बेटी स्कूल गई थी. आरोप है कि विद्यालय में पदस्थ वरिष्ठ शिक्षक राजवीर ने कक्षा के अन्य छात्रों को बाहर भेज दिया और दरवाजा बंद कर छात्रा के साथ गलत नीयत से अश्लील हरकतें की व छेड़छाड़ की. छात्रा ने जैसे-तैसे खुद को बचाया और वहां से भागकर घर पहुंची. घटना के बाद आरोपी शिक्षक ने छात्रा को डराया-धमकाया कि यदि उसने यह बात किसी को बताई तो वह फांसी लगा लेगा और छात्रा व उसके परिवार को जेल भिजवा देगा. डरी-सहमी छात्रा ने घर पहुंचकर अपनी मां को पूरी आपबीती सुनाई.

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पीड़ित परिवार का आरोप

परिजनों का यह भी आरोप है कि घटना के बाद आरोपी पक्ष की ओर से राजीनामा करने का भारी दबाव बनाया जा रहा था. पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के संबंध में स्कूल प्रिंसिपल और स्टाफ को सूचित करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. इसके विरोध में शुक्रवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल के ताला जड़ दिया और पचेरी कलां पुलिस थाने पहुंचकर आरोपी शिक्षक राजवीर के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाई. मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग तुरंत हरकत में आया.

21 जुलाई से ही आरोपी शिक्षक स्कूल नहीं आ रहा

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अशोक शर्मा के निर्देशों पर दो महिला प्रिंसिपलों समेत तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया. शनिवार को कमेटी जांच के लिए पथाना स्कूल पहुंची. ग्रामीणों के भारी विरोध और आक्रोश को देखते हुए सीडीईओ अशोक शर्मा ने आरोपी वरिष्ठ अध्यापक राजवीर को तुरंत प्रभाव से विद्यालय से कार्यमुक्त कर उसका मुख्यालय सीडीईओ कार्यालय झुंझुनूं कर दिया है. स्कूल के प्रिंसिपल सुभाष ने बताया कि घटना वाले दिन के अगले दिन यानी 21 जुलाई से ही आरोपी शिक्षक स्कूल नहीं आ रहा है.

व्हाट्सएप पर दी अवकाश की एप्लीकेशन

उसने व्हाट्सएप पर बीमार होने का हवाला देते हुए अवकाश की एप्लीकेशन भेजी है, जिस पर विभागीय नियमों के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है. बताया जा रहा है कि आरोपी शिक्षक का अगले वर्ष जुलाई में रिटायरमेंट होना है. पचेरी कलां थाना पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं तथा पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस आरोपी शिक्षक की तलाश की जा रही है, जो चार दिन से ना स्कूल आ रहा है और ना ही कहीं सामने आया है.

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Sneha Aggarwal

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मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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