झुंझुनूं में दूल्हे ने लौटा दिए 21 लाख नगद, एक रुपया और नारियल ले लिए 7 फेरे

Jhunjhunu News: राजस्थान के शेखावाटी अंचल की शादियां अक्सर चर्चा में रहती हैं लेकिन झुंझुनूं जिले के चिड़ावा शहर का एक विवाह सामाजिक बदलाव की मिसाल बन गया. चिड़ावा निवासी अखिल लामोरिया की 21 फरवरी को साहवा (चूरू) निवासी ज्योति के साथ संपन्न शादी में 21 लाख रुपये का नगद शगुन सम्मानपूर्वक लौटा दिया गया.

प्रतीकात्मक रूप से केवल एक रुपया और नारियल स्वीकार कर दहेज प्रथा के खिलाफ सशक्त संदेश दिया गया. दूल्हे के पिता विनोद लामोरिया, जो सिंघाना थाने में एएसआई हैं और ताऊ अशोक लामोरिया ने समारोह के दौरान सार्वजनिक रूप से राशि लौटाते हुए दहेज को सामाजिक कुप्रथा बताया और दहेज मुक्त विवाह का आह्वान किया.

एक रुपया और नारियल का शगुन

इस निर्णय की प्रेरणा परिवार की बेटी डॉ. अन्नू की शादी से मिली, जो 19 फरवरी को संपन्न हुई थी. उस विवाह में भी वर पक्ष ने केवल एक रुपया और नारियल ही शगुन में स्वीकार किया था. डॉ. अन्नू की शाादी खेतड़ी तहसील के ढोसी निवासी इंजीनियर सौरभ चौधरी के साथ हुई थी. दूल्हे सौरभ के पिता अशोक चौधरी, जो रेलवे अधीक्षक, भीनमाल हैं. उन्होंने शादी में केवल एक रुपया और नारियल का शगुन लिया था.

वहीं, झुंझुनूं जिले के चिड़ावा शहर की इस शादी में की गई इस पहल की सराहना झुंझुनूं सांसद विजेंद्र ओला सहित कई जनप्रतिनिधियों ने की. क्षेत्रवासियों का कहना है कि ऐसे कदम दहेज उन्मूलन की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे.

हेड कांस्टेबल रामहेत मीणा

इधर, जयपुर के बस्सी तहसील में भी बिना दहेज के एक विवाह हुआ. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उप महानिरीक्षक कार्यालय अजमेर की मंत्रालय शाखा में तैनात हेड कांस्टेबल रामहेत मीणा ने 20 फरवरी को बिना दहेज शादी की और समाज में नई मिसाल पेश कर एक संदेश दिया.

रामहेत मीणा जयपुर जिले की बस्सी तहसील के भावसर ईश्वरवाला गांव के रहने वाले हैं, जो दो भाई और छह बहनें हैं.

उनके बड़े भाई हनुमान मीणा ने भी बिना दहेज के शादी की थी. रामहेत की 6 बहनों में से 4 बहनें पुलिस विभाग में हैं. वहीं, एक टेलीकॉम पुलिस में कार्यरत हैं, दो आरएसी बटालियन में तैनात और एक दिल्ली पुलिस में अपनी सेवा दे रही हैं.

बता दें कि दहेज शादी के समय दुल्हन के घर वाले दूल्हे के घर वालों को देते हैं, जिसमें नकदी, कीमती सामान या संपत्ति शामिल होती है. ये एक परंपरा नहीं बल्कि एक सामाजिक बुराई है, जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा, उत्पीड़न और मृत्यु की वजह बनती है. भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के तहत दहेज लेना या देना अपराध है, जिसके लिए कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है.

