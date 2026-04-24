/कैमरे में कैद हुआ मौत का खेल, झुंझुनूं Accident का VIDEO देख दहल जाएगा दिल

Jhunjhunu Accident Photos: झुंझुनूं जिले में स्टेट हाईवे-37 पर उदयपुरवाटी के इंद्रपुरा में 2 दिन पूर्व हुए भीषण सड़क हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है.
Jhunjhunu Accident Photos: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में स्टेट हाईवे-37 पर हुए भीषण सड़क हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. उदयपुरवाटी के इंद्रपुरा इलाके में हुए इस दर्दनाक एक्सीडेंट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जो घटना की भयावहता को साफ दिखाता है.
मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार देर शाम एक कार चालक हाईवे पर अचानक यू-टर्न ले रहा था. बताया जा रहा है कि वह शराब खरीदने के लिए मुड़ा था. इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार में आ रही बाइक उसकी कार से टकरा गई.
टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े, तभी पीछे से आ रही एक दूसरी कार ने भी उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे हादसा और भी घातक हो गया. इस दर्दनाक हादसे में मामराज सैनी नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है.
घटना के बाद दोनों कार चालक मौके से फरार हो गए. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है. सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
यह हादसा एक बार फिर लापरवाही से वाहन चलाने और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के खतरों को उजागर करता है. हाईवे पर अचानक यू-टर्न लेना न केवल अवैध है, बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है.
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