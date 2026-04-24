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कैमरे में कैद हुआ मौत का खेल, झुंझुनूं Accident का VIDEO देख दहल जाएगा दिल

Jhunjhunu Accident Photos: झुंझुनूं जिले में स्टेट हाईवे-37 पर उदयपुरवाटी के इंद्रपुरा में 2 दिन पूर्व हुए भीषण सड़क हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है.

Edited byAman SinghReported byAshok kumar sharma
Published: Apr 24, 2026, 02:14 PM|Updated: Apr 24, 2026, 02:14 PM
कैमरे में कैद हुआ मौत का खेल, झुंझुनूं Accident का VIDEO देख दहल जाएगा दिल
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Jhunjhunu Accident Photos: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में स्टेट हाईवे-37 पर हुए भीषण सड़क हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. उदयपुरवाटी के इंद्रपुरा इलाके में हुए इस दर्दनाक एक्सीडेंट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जो घटना की भयावहता को साफ दिखाता है.

मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार देर शाम एक कार चालक हाईवे पर अचानक यू-टर्न ले रहा था. बताया जा रहा है कि वह शराब खरीदने के लिए मुड़ा था. इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार में आ रही बाइक उसकी कार से टकरा गई.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े, तभी पीछे से आ रही एक दूसरी कार ने भी उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे हादसा और भी घातक हो गया. इस दर्दनाक हादसे में मामराज सैनी नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

घटना के बाद दोनों कार चालक मौके से फरार हो गए. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है. सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

यह हादसा एक बार फिर लापरवाही से वाहन चलाने और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के खतरों को उजागर करता है. हाईवे पर अचानक यू-टर्न लेना न केवल अवैध है, बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है.

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Aman Singh

अमन सिंह एक ऊर्जावान और प्रतिभाशाली मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नज़र रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में दक्ष हैं. करीब 3 वर्षों के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी रचनात्मकता और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए दर्शकों तक तेज़, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के निवासी हैं, जहां से उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया, जिसने उनके मीडिया करियर की मजबूत नींव रखी. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज़ खबर पकड़ने की क्षमता और प्रभावी प्रस्तुति शैली के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं.

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