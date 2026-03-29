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Love Marriage की इच्छा पर आग बबूला हुआ पिता, बेटी की कनपटी पर हथौड़ी मार उतारा मौत के घाट!

Jhunjhunu Honor Killing: झुंझुनूं जिले के घुमनसर कलां गांव में ऑनर किलिंग का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. 23 वर्षीय युवती प्रियंका प्रेम विवाह करना चाहती थी, जिससे नाराज उसके पिता ने हथौड़ी से उसकी कनपटी पर वार कर निर्मम हत्या कर दी. 
 

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 29, 2026, 09:21 AM IST | Updated:Mar 29, 2026, 09:21 AM IST

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Love Marriage की इच्छा पर आग बबूला हुआ पिता, बेटी की कनपटी पर हथौड़ी मार उतारा मौत के घाट!

Jhunjhunu Crime News: झुंझुनूं जिले के पिलानी थाना क्षेत्र अंतर्गत घुमनसर कलां गांव में शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया. प्रियंका नाम की 23 वर्षीय युवती प्रेम विवाह करना चाहती थी. परिवार की मर्जी के खिलाफ प्रेम संबंध रखने के कारण नाराज उसके पिता ने कथित तौर पर हथौड़ी से युवती की कनपटी पर वार कर निर्मम हत्या कर दी.


परिवार की छुपाने की कोशिश
हत्या के बाद परिवार वाले मामले को दबाने की कोशिश में जुट गए. उन्होंने शव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी भी शुरू कर दी थी. परिजनों का प्रयास था कि घटना को आत्महत्या या किसी अन्य कारण से जोड़कर छिपा लिया जाए. हालांकि, सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को रोक दिया.


पुलिस की त्वरित कार्रवाई
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. देर रात तक चली पूछताछ के बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया. प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हो गया कि हत्या पारिवारिक मान-सम्मान के नाम पर की गई है. पुलिस अब पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और अन्य संभावित पहलुओं को भी खंगाल रही है.

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ऑनर किलिंग की समस्या
यह घटना राजस्थान में ऑनर किलिंग की बढ़ती समस्या को एक बार फिर उजागर करती है. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रेम विवाह या अंतरजातीय विवाह को परिवार अक्सर अपनी इज्जत पर सवाल मानते हैं. ऐसे मामलों में युवतियों को सबसे ज्यादा खतरा होता है. सामाजिक संगठनों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस घटना की निंदा करते हुए सरकार से सख्त कानून लागू करने की मांग की है.


समाज पर प्रभाव
घुमनसर कलां गांव और आसपास के इलाकों में इस घटना से लोगों में आक्रोश व्याप्त है. कई लोग कह रहे हैं कि शिक्षा और जागरूकता के बावजूद ग्रामीण समाज में पुरानी सोच अभी भी मजबूत है. युवा पीढ़ी आधुनिक विचार रखती है, लेकिन परिवार पारंपरिक मूल्यों को लेकर सख्त रवैया अपनाते हैं. पुलिस ने बताया कि युवती की मौत की वजह से परिवार में पहले भी तनाव था. प्रियंका अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, जिसका परिवार विरोध कर रहा था. हत्या के बाद परिवार ने शव को छिपाने की कोशिश की, जो पुलिस की सतर्कता से विफल हो गई.


आगे की जांच
वर्तमान में पुलिस आरोपी पिता से विस्तृत पूछताछ कर रही है. यह जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या इस हत्या में परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल थे या नहीं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला और स्पष्ट होगा. पुलिस ने आईपीसी की धाराओं के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया है.

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