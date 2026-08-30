/Jhunjhunu: जाखल नगरपालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 17 प्रत्याशियों के नाम किए घोषित

Jhunjhunu News: नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस ने झुंझुनूं जिले के जाखल में चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. कांग्रेस पार्टी की बैठक में पूर्व मंत्री डॉ. राजकुमार शर्मा ने कार्यकर्ताओं से मंथन और आपसी सहमति के बाद नगरपालिका के 20 वार्डों में से 17 वार्डों के प्रत्याशियों की घोषणा की. शेष तीन वार्डों में सहमति बनाने को लेकर पार्टी स्तर पर मंथन जारी है.

पूर्व मंत्री डॉ. राजकुमार शर्मा ने कहा कि 17 वार्डों में प्रत्याशियों का चयन सभी कार्यकर्ताओं की सहमति और आपसी बातचीत के बाद किया गया है. उन्होंने कहा कि शेष तीन वार्डों में भी जल्द ही सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी, जिसके बाद इन वार्डों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी.

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बैठक में डॉ. राजकुमार शर्मा ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एकजुटता और आमजन के समर्थन से जाखल में कांग्रेस की नगरपालिका बनाने का लक्ष्य है. डॉ. शर्मा ने कार्यकर्ताओं में नजर आ रहे उत्साह का जिक्र करते हुए कहा कि मातृशक्ति, बुजुर्गों और युवाओं में पार्टी को लेकर उत्साह है.

उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जाखल में कथित कुशासन और भ्रष्टाचार का अंत करने के लिए कांग्रेस मजबूती से चुनाव मैदान में उतरेगी. कांग्रेस की ओर से 17 प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब सभी की निगाहें शेष तीन वार्डों पर टिकी हैं. पार्टी पदाधिकारियों के अनुसार, कार्यकर्ताओं से चर्चा और आपसी सहमति बनने के बाद इन तीन वार्डों के प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी.

कांग्रेस के वार्डवार प्रत्याशी

वार्ड 2 से मुकेश कुमार सेन

वार्ड 3 से परमेश्वर कुमावत

वार्ड 5 से सुमन देवी

वार्ड 6 से बुद्धराम

वार्ड 7 से निकिता देवी

वार्ड 8 से बजरंग सिंह

वार्ड 9 से ओमप्रकाश

वार्ड 10 से आजाद सिंह

वार्ड 11 से मनदीप सिंह

वार्ड 12 से श्रवण कुमार

वार्ड 13 से धन्नी देवी

वार्ड 14 से मनोज कुमार

वार्ड 15 से कृष्णा देवी

वार्ड 16 से ओमप्रकाश

वार्ड 17 से कमला

वार्ड 19 से विजय सिंह

वार्ड 20 से रहिना

छबड़ा में भी सियासी हलचल

इधर, निकाय चुनाव को लेकर छबड़ा में शनिवार को सियासी हलचल ने जोर पकड़ लिया. उपखंड कार्यालय में सुबह से ही दावेदारों और उनके समर्थकों की आवाजाही लगी रही. नामांकन दाखिल करने पहुंचे प्रत्याशियों के साथ प्रस्तावकों की मौजूदगी से कार्यालय परिसर में दिनभर चुनावी गहमागहमी का माहौल बना रहा.

46 नामांकन पत्र दाखिल

शनिवार को कुल 46 नामांकन पत्र दाखिल किए गए. इसके साथ ही अब तक छबड़ा निकाय चुनाव के लिए दाखिल नामांकनों की संख्या 47 पहुंच गई है. नामांकन के साथ ही विभिन्न वार्डों में चुनावी समीकरण भी तेजी से आकार लेने लगे हैं. दावेदार निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपने प्रस्तावकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे. कई प्रत्याशियों के समर्थकों में भी खासा उत्साह देखने को मिला. जैसे-जैसे नामांकन की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे चुनावी मैदान में दावेदारों की तस्वीर सामने आती जा रही है.

अब आने वाले दिनों में नामांकन का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है. नामांकन के बाद कौन डटेगा मैदान में और किसके कदम पीछे हटेंगे, यह तस्वीर भी साफ होने लगेगी. फिलहाल छबड़ा में निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता नजर आ रहा है.