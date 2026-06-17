/झुंझुनूं में 150 अग्निवीरों का सम्मान, गूंजे भारत माता के जयकारे

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं की वीरभूमि एक बार फिर देशभक्ति और शौर्य के रंग में रंगी नजर आई. जब शहर के डाइट परिसर के सामने कायमखानी सेवा समिति की ओर से नव चयनित अग्निवीरों के सम्मान में भव्य समारोह आयोजित किया गया. कार्यक्रम में कायमखानी समाज के करीब 150 नव चयनित अग्निवीरों का सम्मान किया गया.

समारोह में देशसेवा के जज्बे, अनुशासन और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को लेकर प्रेरणादायी संदेश दिए गए. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग थे जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता रिटायर्ड आईएएस जाकिर हुसैन ने की. जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने कहा कि एक ही मंच पर नव चयनित अग्निवीरों का सम्मान होना बेहद प्रेरणादायी है. उन्होंने कहा कि झुंझुनूं जिला हमेशा से शौर्य, वीरता और देशभक्ति के लिए पहचान रखता आया है.

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यहां की मिट्टी में सेना में जाने और देशसेवा करने की परंपरा रही है, जो आज भी लगातार आगे बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मान समारोह युवाओं को प्रेरित करने का काम करते हैं. इससे अन्य बच्चे भी सेना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे. उन्होंने चयनित अग्निवीरों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये युवा आने वाले समय में देश और समाज का नाम रोशन करेंगे.

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रिटायर्ड आईएएस जाकिर हुसैन नूआं ने कहा कि झुंझुनूं जिला देशसेवा में हमेशा अग्रणी रहा है. विश्व युद्ध से लेकर आज तक यहां के वीर सैनिकों ने देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उन्होंने आयोजन समिति की सराहना करते हुए कहा कि इतना अनुशासित और व्यवस्थित कार्यक्रम उन्होंने बहुत कम देखा है. जाकिर अली ने युवाओं से मेहनत करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि अग्निवीर बनना अंतिम पड़ाव नहीं है.

बल्कि युवा प्रशासनिक सेवाओं, शिक्षा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़कर देशसेवा कर सकते हैं. समारोह के दौरान देशभक्ति गीतों और जयघोषों से पूरा माहौल राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत नजर आया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग, अभिभावक और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे.