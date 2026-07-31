/झुंझुनूं में गोठड़ा माइनिंग एरिया में खेजड़ी के पेड़ों की कटाई का आरोप, ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ क्षेत्र के गोठड़ा स्थित एक सीमेंट कंपनी के माइनिंग एरिया में हरे भरे खेजड़ी के पेड़ों की कथित अवैध कटाई का मामला सामने आया है. स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले करीब डेढ़ महीने से लगातार बड़े पैमाने पर खेजड़ी के पेड़ों को काटा जा रहा है. ग्रामीणों के अनुसार अब तक लगभग 600 से 700 हरे खेजड़ी के पेड़ काटे जा चुके हैं. इस घटना को लेकर क्षेत्र के लोगों में चिंता बढ़ गई है और उन्होंने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.

ग्रामीणों का कहना है कि पेड़ों की कटाई दिन और रात दोनों समय की जा रही है. उनके मुताबिक 25 से 30 लोगों का एक समूह 8 से 10 पिकअप वाहनों और पेट्रोल से चलने वाली 5 से 6 चेनसा मशीनों के साथ माइनिंग क्षेत्र में पहुंचता है. इसके बाद बड़े खेजड़ी के पेड़ों को तने से काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाता है और लकड़ी को पिकअप वाहनों में भरकर ले जाया जाता है. ग्रामीणों का दावा है कि पूरी प्रक्रिया महज आधे से पौन घंटे के भीतर पूरी कर ली जाती है.

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पुलिस को सूचना देने के बावजूद नहीं मिली राहत

ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार गोठड़ा पुलिस थाना और संबंधित सीमेंट कंपनी के अधिकारियों को फोन कर इस बारे में जानकारी दी. उनका कहना है कि हर बार पुलिस या संबंधित टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही पेड़ काटने वाले लोग लकड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं. इसी वजह से अब तक इस कथित गतिविधि पर प्रभावी रोक नहीं लग पाई है.

विरोध करने पर डराने का आरोप

ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्होंने पेड़ों की कटाई का विरोध किया तो आरोपियों ने उन पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया. इस घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है. ग्रामीणों का आरोप है कि माइनिंग क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत तारबंदी नहीं होने के कारण असामाजिक तत्व आसानी से अंदर प्रवेश कर रहे हैं और कथित रूप से इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं.

पर्यावरण संरक्षण को लेकर बढ़ी चिंता

ग्रामीणों का कहना है कि पिछले डेढ़ महीने के दौरान बड़ी संख्या में खेजड़ी के पेड़ों की कटाई हुई है, जिससे पर्यावरण पर भी असर पड़ सकता है. खेजड़ी का पेड़ ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और स्थानीय जीवन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. ऐसे में इसकी कथित अवैध कटाई को लेकर लोगों में चिंता बढ़ रही है.

जांच और सख्त कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों ने प्रशासन, वन विभाग और पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और माइनिंग क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की अपील की है. उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो खेजड़ी जैसे महत्वपूर्ण वृक्षों की अवैध कटाई को रोकना मुश्किल हो सकता है.