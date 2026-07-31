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झुंझुनूं में गोठड़ा माइनिंग एरिया में खेजड़ी के पेड़ों की कटाई का आरोप, ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार

Jhunjhunu News: झुंझुनूं के गोठड़ा स्थित माइनिंग क्षेत्र में पिछले डेढ़ महीने से हरे खेजड़ी के पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया है. ग्रामीणों ने 600 से 700 पेड़ काटने का दावा करते हुए प्रशासन, वन विभाग और पुलिस से जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Sandeep Kedia
Published:Jul 31, 2026, 11:22 AM IST | Updated:Jul 31, 2026, 11:22 AM IST
झुंझुनूं में गोठड़ा माइनिंग एरिया में खेजड़ी के पेड़ों की कटाई का आरोप, ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार
Image Credit: हरे खेजड़ी के पेड़ों की अवैध कटाई.

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ क्षेत्र के गोठड़ा स्थित एक सीमेंट कंपनी के माइनिंग एरिया में हरे भरे खेजड़ी के पेड़ों की कथित अवैध कटाई का मामला सामने आया है. स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले करीब डेढ़ महीने से लगातार बड़े पैमाने पर खेजड़ी के पेड़ों को काटा जा रहा है. ग्रामीणों के अनुसार अब तक लगभग 600 से 700 हरे खेजड़ी के पेड़ काटे जा चुके हैं. इस घटना को लेकर क्षेत्र के लोगों में चिंता बढ़ गई है और उन्होंने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.

ग्रामीणों का कहना है कि पेड़ों की कटाई दिन और रात दोनों समय की जा रही है. उनके मुताबिक 25 से 30 लोगों का एक समूह 8 से 10 पिकअप वाहनों और पेट्रोल से चलने वाली 5 से 6 चेनसा मशीनों के साथ माइनिंग क्षेत्र में पहुंचता है. इसके बाद बड़े खेजड़ी के पेड़ों को तने से काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाता है और लकड़ी को पिकअप वाहनों में भरकर ले जाया जाता है. ग्रामीणों का दावा है कि पूरी प्रक्रिया महज आधे से पौन घंटे के भीतर पूरी कर ली जाती है.

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पुलिस को सूचना देने के बावजूद नहीं मिली राहत

ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार गोठड़ा पुलिस थाना और संबंधित सीमेंट कंपनी के अधिकारियों को फोन कर इस बारे में जानकारी दी. उनका कहना है कि हर बार पुलिस या संबंधित टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही पेड़ काटने वाले लोग लकड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं. इसी वजह से अब तक इस कथित गतिविधि पर प्रभावी रोक नहीं लग पाई है.

विरोध करने पर डराने का आरोप

ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्होंने पेड़ों की कटाई का विरोध किया तो आरोपियों ने उन पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया. इस घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है. ग्रामीणों का आरोप है कि माइनिंग क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत तारबंदी नहीं होने के कारण असामाजिक तत्व आसानी से अंदर प्रवेश कर रहे हैं और कथित रूप से इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं.

पर्यावरण संरक्षण को लेकर बढ़ी चिंता

ग्रामीणों का कहना है कि पिछले डेढ़ महीने के दौरान बड़ी संख्या में खेजड़ी के पेड़ों की कटाई हुई है, जिससे पर्यावरण पर भी असर पड़ सकता है. खेजड़ी का पेड़ ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और स्थानीय जीवन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. ऐसे में इसकी कथित अवैध कटाई को लेकर लोगों में चिंता बढ़ रही है.

जांच और सख्त कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों ने प्रशासन, वन विभाग और पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और माइनिंग क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की अपील की है. उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो खेजड़ी जैसे महत्वपूर्ण वृक्षों की अवैध कटाई को रोकना मुश्किल हो सकता है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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