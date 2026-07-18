Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /झुंझुनूं में बेकाबू डंपर का कहर, पेड़, मकान और पानी की टंकी तोड़ी, 2 घंटे हुआ रेस्क्यू

झुंझुनूं में बेकाबू डंपर का कहर, पेड़, मकान और पानी की टंकी तोड़ी, 2 घंटे हुआ रेस्क्यू

Jhunjhunu News: झुंझुनूं के खेतड़ी में स्टेट हाईवे-13 पर बेकाबू डंपर पुलिया, पेड़ और मकान की दीवार से टकरा गया. हादसे में चालक केबिन में फंस गया. दो घंटे चले रेस्क्यू अभियान में क्रेन और इलेक्ट्रिक कटर की मदद से उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया.
 

Edited bySandhya YadavReported bySandeep Kedia
Published: Jul 18, 2026, 01:05 PM|Updated: Jul 18, 2026, 01:05 PM
झुंझुनूं में बेकाबू डंपर का कहर, पेड़, मकान और पानी की टंकी तोड़ी, 2 घंटे हुआ रेस्क्यू
Image Credit: Jhunjhunu NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के खेतड़ी कस्बे में स्टेट हाईवे-13 पर शुक्रवार देर रात एक बेकाबू डंपर ने भारी तबाही मचा दी. घटना रात करीब 11:15 बजे राजकीय जयसिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास स्थित पुलिया के निकट हुई. तेज रफ्तार डंपर पहले पुलिया से टकराया और उसके बाद सड़क किनारे लगे नीम के पेड़ को गिराते हुए एक निजी मकान की चारदीवारी तथा पास बनी पानी की टंकी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

केबिन में बुरी तरह फंसा चालक

Add Zee News as a Preferred Source

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डंपर का चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया. सूचना मिलते ही खेतड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन चालक की स्थिति ऐसी थी कि उसे तुरंत बाहर निकालना संभव नहीं हो सका. इसके बाद राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया, जिसमें चालक को सुरक्षित निकालने के लिए विशेष इंतजाम किए गए.

डॉक्टर ने केबिन के अंदर पहुंचकर दिया प्राथमिक उपचार

रेस्क्यू के दौरान राजकीय अजीत उप जिला अस्पताल, खेतड़ी के चिकित्सक डॉ. प्रदीप यादव स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे. चालक की हालत को देखते हुए उन्होंने केबिन के अंदर पहुंचकर ही प्राथमिक उपचार किया और आवश्यक इंजेक्शन लगाया, ताकि चालक की स्थिति नियंत्रित रखी जा सके. इस दौरान पूरी टीम लगातार चालक को सुरक्षित निकालने के प्रयास में जुटी रही.

दो घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर

चालक को बाहर निकालने के लिए दो क्रेनों और इलेक्ट्रिक कटर की मदद ली गई. डंपर के केबिन को काटकर करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया. रेस्क्यू अभियान रात करीब एक बजे तक चलता रहा. इसके बाद घायल चालक को तत्काल राजकीय अजीत उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे झुंझुनूं रेफर कर दिया गया.

चूरू का रहने वाला है घायल चालक

घायल चालक की पहचान 33 वर्षीय अनिल पुत्र जयभगवान जाट निवासी हरपालू कुबड़ा, हमीरवास (जिला चूरू) के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार वह पपुरना माइनिंग क्षेत्र से डंपर में डस्ट भरकर चूरू की ओर जा रहा था. हादसे के दौरान डंपर की टक्कर से बिजली के तार भी टूट गए, जिससे आसपास के क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई. चालक को सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाने तक राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी रहा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhunjhunu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

अलवर की फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा, दूध सप्लाई बाइक से कुचलकर 4 साल के मासूम की मौत

रोडवेज बस की टक्कर से महिला की दर्दनाक मौत, पुलिस और एंबुलेंस की देरी पर लोगों में भड़का आक्रोश

अलवर में तेज रफ्तार ट्रक बना काल, बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौत

बालोतरा में डंपर से टकराई तेज रफ्तार स्कोर्पियो, 5 युवकों की दर्दनाक मौत, रोंगटे खड़े कर देने वाला CCTV

ट्रेंडिंग न्यूज़

कोटा में सिजेरियन के बाद महिला की तबीयत बिगड़ी, ICU में भर्ती, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

RPS से IPS बने 6 अधिकारी, जानिए किन-किन नामों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

राजस्थान में झमाझम होगी बारिश! 14 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, येलो अलर्ट जारी

जोधपुर में फिर बड़ा मेडिकल कांड! प्रसूता को चढ़ा दिया गलत ब्लड, हालत नाजुक, 7 दिन का मासूम कर रहा इंतजार

"मेरे रहते नकली बीज और खाद बिके तो कृषि मंत्री रहने का कोई हक नहीं" - किरोड़ी लाल मीणा

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, आज से इन जिलों में झमाझम बरसेंगे काले बादल

अजमेर में बुजुर्ग ने 6 साल की मासूम से की छेड़छाड़! गुस्साए लोगों का आक्रोश, कई थानों की पुलिस तैनात

सोते हुए ससुर पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार, बचाने आए भतीजे को भी नहीं छोड़ा, ससुराल में दामाद का खूनी हमला

आंगनबाड़ी हड़ताल को बड़ा झटका! BMS ने कार्य बहिष्कार से किया किनारा, भुगतान-ग्रेच्युटी पर बनी सहमति

राजस्थान में पुलिस का बड़ा एक्शन! नाकाबंदी में विस्फोटक से भरी बोलेरो जब्त, लाखों का सामान बरामद

डीग मदरसा कांड, नाबालिग की मौत के बाद बड़ा एक्शन, ट्रस्ट संचालकों पर FIR दर्ज

जयपुर में पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज के बेटे का वायरल हो रहा है वीडियो, CCTV में कैद हो गया कांड

राजस्थान में तबादलों पर नया विवाद, PHED से वन विभाग तक ट्रांसफर लिस्ट पर मचा बवाल

भरतपुर के बयाना में खूनी रंजिश, शराब ठेके के पीछे अधेड़ को दौड़ाकर गुप्तांग में मारी गोली, हालत नाजुक!

मानवता हुई शर्मसार! झाड़ियों में मिला जिंदा नवजात, रोने की आवाज बनी जीवनदान

20 कमरों का स्कूल बना 4 कमरों में कैद! सरकारी लापरवाही के बीच जान जोखिम में डाल पढ़ रहे नौनिहाल

सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून, 8 जिलों में बारिश का अलर्ट… तेज हवाओं के साथ बदलेगा मौसम का मिजाज

अलवर जिला परिषद बैठक में अनोखा विरोध, कांग्रेस पार्षद कुर्सी तो निर्दलीय सदस्य पत्थर की चक्की लेकर पहुंचे

Gold Silver Price Today: जयपुर में औंधे मुंह गिरा सोना, चांदी स्थिर, खरीदने का प्लान है तो पहले नोट कर लें आज का भाव

घुमंतू गाड़िया लोहार परिवार के बेटे सुनील ने कर दिखाया कमाल, NEET में सफलता से रच दिया इतिहास

राजस्थान के 19 वर्षीय युवक ने बनाया स्मार्ट इलेक्ट्रिक हार्वेस्टर, रिमोट और सेंसर से होगा कंट्रोल

टॉर्च की रोशनी में सिजेरियन के टांके, जयपुर जनाना अस्पताल में 3 घंटे का भयंकर ब्लैकआउट, लंबे पावर कट से बिगड़े हालात

सराफा बाजार से बड़ी राहत! सोना-चांदी के दाम लुढ़के, जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोने और चांदी की कीमतों में दमदार गिरावट, जानें आज के लेटेस्ट रेट

Rajasthan Weather Update:राजस्थान में अगले 4 दिन कमजोर रहेगा मानसून, जानें कोटा-जयपुर समेत आपके जिले में कब लौटेगी भारी बारिश

विमल पान मसाला केस में अपडेट, कोर्ट में शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ का जवाब पेश

सोना-चांदी के भाव में फिर बड़ा उछाल, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

पारसोली रेलवे स्टेशन पर खौफनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आया युवक, कटे दोनों पैर

झुंझुनूं के युवक 11 फेसबुक स्टोरी लगाकर किया सुसाइड, फोटो पोस्ट कर लिखा- Miss you Jaan

कौन हैं 101 साल के पंडित रामकिशन? 4 बार विधायक, एक बार सांसद... जानिए पूरी कहानी

डीग के मदरसे का मौत वाला सेप्टिक टैंक! सफाई करने उतरी छात्राओं पर टूटा कहर, जहरीली गैस ने ली एक की जान

चूरू में बैंकिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे 19 वर्षीय छात्र की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया प्रताड़ना का आरोप

राजस्थान में इस दिन से फिर सक्रिय होगा मानसून, जयपुर, कोटा, भरतपुर समेत इन इलाकों में होगी झमाझम बारिश!

TAGS:
jhunjhunu news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
झुंझुनूं में बेकाबू डंपर का कहर, पेड़, मकान और पानी की टंकी तोड़ी, 2 घंटे हुआ रेस्क्यू
jhunjhunu news
2
Rajasthan Weather
3
jhunjhunu news
4
sonam wangchuk
5
Rajasthan News