/झुंझुनूं में बेकाबू डंपर का कहर, पेड़, मकान और पानी की टंकी तोड़ी, 2 घंटे हुआ रेस्क्यू

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के खेतड़ी कस्बे में स्टेट हाईवे-13 पर शुक्रवार देर रात एक बेकाबू डंपर ने भारी तबाही मचा दी. घटना रात करीब 11:15 बजे राजकीय जयसिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास स्थित पुलिया के निकट हुई. तेज रफ्तार डंपर पहले पुलिया से टकराया और उसके बाद सड़क किनारे लगे नीम के पेड़ को गिराते हुए एक निजी मकान की चारदीवारी तथा पास बनी पानी की टंकी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

केबिन में बुरी तरह फंसा चालक

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टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डंपर का चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया. सूचना मिलते ही खेतड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन चालक की स्थिति ऐसी थी कि उसे तुरंत बाहर निकालना संभव नहीं हो सका. इसके बाद राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया, जिसमें चालक को सुरक्षित निकालने के लिए विशेष इंतजाम किए गए.

डॉक्टर ने केबिन के अंदर पहुंचकर दिया प्राथमिक उपचार

रेस्क्यू के दौरान राजकीय अजीत उप जिला अस्पताल, खेतड़ी के चिकित्सक डॉ. प्रदीप यादव स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे. चालक की हालत को देखते हुए उन्होंने केबिन के अंदर पहुंचकर ही प्राथमिक उपचार किया और आवश्यक इंजेक्शन लगाया, ताकि चालक की स्थिति नियंत्रित रखी जा सके. इस दौरान पूरी टीम लगातार चालक को सुरक्षित निकालने के प्रयास में जुटी रही.

दो घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर

चालक को बाहर निकालने के लिए दो क्रेनों और इलेक्ट्रिक कटर की मदद ली गई. डंपर के केबिन को काटकर करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया. रेस्क्यू अभियान रात करीब एक बजे तक चलता रहा. इसके बाद घायल चालक को तत्काल राजकीय अजीत उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे झुंझुनूं रेफर कर दिया गया.

चूरू का रहने वाला है घायल चालक

घायल चालक की पहचान 33 वर्षीय अनिल पुत्र जयभगवान जाट निवासी हरपालू कुबड़ा, हमीरवास (जिला चूरू) के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार वह पपुरना माइनिंग क्षेत्र से डंपर में डस्ट भरकर चूरू की ओर जा रहा था. हादसे के दौरान डंपर की टक्कर से बिजली के तार भी टूट गए, जिससे आसपास के क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई. चालक को सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाने तक राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी रहा.