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खेतड़ी में किन्नर समाज की सराहनीय पहल, नानी बाई के कार्यक्रम में भरा मायरा

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के खेतड़ी में आयोजित नानी बाई के मायरा कार्यक्रम में किन्नर समाज ने सामाजिक समरसता और सहयोग का अनूठा संदेश दिया. सनम बाई किन्नर के नेतृत्व में किन्नर समाज के दल ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मायरा भरते हुए साड़ियां, कपड़े, जेवरात और अन्य चीजें दी.  

Edited bySneha AggarwalReported bySandeep Kedia
Published: Jun 16, 2026, 01:44 PM|Updated: Jun 16, 2026, 01:44 PM
खेतड़ी में किन्नर समाज की सराहनीय पहल, नानी बाई के कार्यक्रम में भरा मायरा
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: सामाजिक एवं धार्मिक सरोकारों में अपनी भागीदारी निभाते हुए किन्नर समाज ने एक प्रेरणादायक पहल की है. झुंझुनूं जिले के खेतड़ी में आयोजित नानी बाई के मायरा कार्यक्रम में किन्नर समाज का एक दल पहुंचा और परंपरागत रीति-रिवाजों के साथ मायरा भरकर समाज को सकारात्मक संदेश दिया.

किन्नर समाज की ओर से सनम बाई किन्नर के नेतृत्व में कथा स्थल पर मायरा भरा गया. इस दौरान साड़ियां, कपड़े, जेवरात सहित विभिन्न उपयोगी सामग्री भेंट की गई. किन्नर समाज द्वारा मायरा भरने की अनूठी पहल को देखने के लिए कथा स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी.

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21 गरीब कन्याओं का विवाह कराने का संकल्प

मायरा भरने के बाद सनम बाई किन्नर ने कहा कि किन्नर समाज केवल धार्मिक आयोजनों तक सीमित नहीं है. बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए भी सदैव तत्पर रहता है. उन्होंने घोषणा की कि किन्नर समाज आगामी समय में 21 गरीब कन्याओं का विवाह कराने का संकल्प भी ले रहा है.

उन्होंने कहा कि जिन बहनों के भाई नहीं हैं और मायरा भरने वाला कोई नहीं है, वे सूचना दें, किन्नर समाज उनकी सहायता करते हुए मायरा भरने का कार्य करेगा. इस घोषणा को उपस्थित लोगों ने सराहा और किन्नर समाज की इस पहल की प्रशंसा की.

समाज में भाईचारे और सहयोग की पहल

किन्नर समाज द्वारा भरे गए मायरा और सामाजिक सहयोग के संकल्प की खेतड़ी सहित आसपास के क्षेत्रों में व्यापक चर्चा हो रही है. लोगों का कहना है कि इस प्रकार की पहल समाज में भाईचारे, सहयोग और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का कार्य करती है.

बता दें कि मायरा राजस्थान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पारंपरिक रस्म है, जो भाई और बहन के अटूट प्रेम और सम्मान का प्रतीक है. विवाह या अन्य मांगलिक अवसरों पर बहन के परिवार की मदद करने के लिए मामा भात (कपड़े, गहने, और नकद) भरने की इस प्रथा को मायरा कहते हैं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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