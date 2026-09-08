/'म्हारो हेलो सुणोजी बाबा मालखेत' से गूंजा लोहार्गल, 24 कोसी परिक्रमा में उमड़ा जनसैलाब

Jhunjhunu News: इन दिनों लोहार्गल की अरावली की वादियां भक्ति और आस्था के रंग में रंगी हुई हैं. चारों ओर म्हारो हेलो सुणोजी बाबा मालखेत, बाबा मालखेत की जय और शाकंभरी-लोहार्गल धाम के जयकारे गूंज रहे हैं. शाकंभरी से लेकर नीमड़ी घाटी तक परिक्रमा मार्ग श्रद्धालुओं से अटा पड़ा है.

हजारों श्रद्धालु भक्ति में लीन होकर बाबा मालखेत की 24 कोसीय परिक्रमा कर रहे हैं. परिक्रमा मार्ग की सबसे कठिन चढ़ाई नीमड़ी घाटी की मानी जाती है. दुर्गम पहाड़ी रास्ते पर श्रद्धालु सावधानी से कदम बढ़ाते हुए चढ़ाई पार करते हैं. कठिन चढ़ाई के कारण कई श्रद्धालुओं की सांसें फूल जाती हैं और शरीर पसीने से तर-बतर हो जाता है.

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श्रद्धालुओं के लिए सारी सुविधाएं

चढ़ाई पूरी करने के बाद श्रद्धालु पहाड़ी पर कुछ देर विश्राम कर फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं. श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह ऐसा है कि दुर्गम रास्ते भी उनके कदम नहीं रोक पा रहे हैं. खास बात यह है कि जहां एक ओर प्रकृति की कठिन परीक्षा है, वहीं दूसरी ओर सेवा और समर्पण की भावना भी देखने को मिल रही है. नीमड़ी घाटी जैसे दुर्गम स्थान पर भी सेवा शिविर लगाए गए हैं, जहां श्रद्धालुओं को पानी, भोजन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.

त्रयोदशी के दिन ठाकुरजी की पालकी पहुंचेगी लोहार्गल

24 कोसीय परिक्रमा के दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने किरोड़ी, शाकंभरी, भगोवा, टपकेश्वर महादेव, बारह तिबारा और शोभावती में रात्रि विश्राम किया. रात के विश्राम के बाद मंगलवार सुबह ठाकुरजी की पालकी शोभावती से आगे के लिए रवाना होगी. मंगलवार रात खोरी कुंड में पालकी का रात्रि विश्राम होगा और बुधवार को त्रयोदशी के दिन ठाकुरजी की पालकी लोहार्गल पहुंचेगी.

परिक्रमा मार्ग पर लगे सेवा शिविर

परिक्रमा मार्ग में जगह-जगह लगे सेवा शिविर श्रद्धालुओं के लिए सहारा बने हुए हैं. स्थानीय लोग भी पूरे सेवाभाव से परिक्रमार्थियों की आवभगत कर रहे हैं. कहीं भोजन कराया जा रहा है तो कहीं पानी और विश्राम की व्यवस्था की गई है. श्रद्धालुओं के प्रति ग्रामीणों का यह सेवाभाव परिक्रमा की धार्मिक आस्था को और भी भावपूर्ण बना रहा है.

एकादशी के दिन परिक्रमा के लिए रवाना हुए श्रद्धालु धीरे-धीरे अपने पड़ाव पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. बुधवार रात से परिक्रमार्थियों का लोहार्गल लौटना शुरू हो जाएगा. लोहार्गल पहुंचने के बाद श्रद्धालु सूर्यकुंड में स्नान करेंगे. एकादशी पर रवाना हुए श्रद्धालुओं के भी अमावस्या तक लोहार्गल पहुंचने की संभावना है.

अरावली की शांत वादियों में गूंजते बाबा मालखेत के जयकारे, कठिन पहाड़ी रास्तों पर बढ़ते श्रद्धालुओं के कदम और जगह-जगह चल रही सेवा-इन सबने लोहार्गल की 24 कोसीय परिक्रमा को आस्था, भक्ति और सेवा का अद्भुत संगम बना दिया है.