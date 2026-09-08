Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /'म्हारो हेलो सुणोजी बाबा मालखेत' से गूंजा लोहार्गल, 24 कोसी परिक्रमा में उमड़ा जनसैलाब

'म्हारो हेलो सुणोजी बाबा मालखेत' से गूंजा लोहार्गल, 24 कोसी परिक्रमा में उमड़ा जनसैलाब

झुंझुनूं के लोहार्गल में बाबा मालखेत की 24 कोसीय परिक्रमा में हजारों श्रद्धालु आस्था के साथ दुर्गम पहाड़ी रास्तों को पार कर रहे हैं. नीमड़ी घाटी की कठिन चढ़ाई के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है. रास्ते में लगे सेवा शिविरों में पानी, भोजन और विश्राम की व्यवस्था की जा रही है. बुधवार को ठाकुरजी की पालकी लोहार्गल पहुंचेगी.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sandeep Kedia
Published:Sep 08, 2026, 03:53 PM IST | Updated:Sep 08, 2026, 03:53 PM IST
'म्हारो हेलो सुणोजी बाबा मालखेत' से गूंजा लोहार्गल, 24 कोसी परिक्रमा में उमड़ा जनसैलाब
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: इन दिनों लोहार्गल की अरावली की वादियां भक्ति और आस्था के रंग में रंगी हुई हैं. चारों ओर म्हारो हेलो सुणोजी बाबा मालखेत, बाबा मालखेत की जय और शाकंभरी-लोहार्गल धाम के जयकारे गूंज रहे हैं. शाकंभरी से लेकर नीमड़ी घाटी तक परिक्रमा मार्ग श्रद्धालुओं से अटा पड़ा है.

हजारों श्रद्धालु भक्ति में लीन होकर बाबा मालखेत की 24 कोसीय परिक्रमा कर रहे हैं. परिक्रमा मार्ग की सबसे कठिन चढ़ाई नीमड़ी घाटी की मानी जाती है. दुर्गम पहाड़ी रास्ते पर श्रद्धालु सावधानी से कदम बढ़ाते हुए चढ़ाई पार करते हैं. कठिन चढ़ाई के कारण कई श्रद्धालुओं की सांसें फूल जाती हैं और शरीर पसीने से तर-बतर हो जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

श्रद्धालुओं के लिए सारी सुविधाएं

चढ़ाई पूरी करने के बाद श्रद्धालु पहाड़ी पर कुछ देर विश्राम कर फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं. श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह ऐसा है कि दुर्गम रास्ते भी उनके कदम नहीं रोक पा रहे हैं. खास बात यह है कि जहां एक ओर प्रकृति की कठिन परीक्षा है, वहीं दूसरी ओर सेवा और समर्पण की भावना भी देखने को मिल रही है. नीमड़ी घाटी जैसे दुर्गम स्थान पर भी सेवा शिविर लगाए गए हैं, जहां श्रद्धालुओं को पानी, भोजन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.

त्रयोदशी के दिन ठाकुरजी की पालकी पहुंचेगी लोहार्गल

24 कोसीय परिक्रमा के दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने किरोड़ी, शाकंभरी, भगोवा, टपकेश्वर महादेव, बारह तिबारा और शोभावती में रात्रि विश्राम किया. रात के विश्राम के बाद मंगलवार सुबह ठाकुरजी की पालकी शोभावती से आगे के लिए रवाना होगी. मंगलवार रात खोरी कुंड में पालकी का रात्रि विश्राम होगा और बुधवार को त्रयोदशी के दिन ठाकुरजी की पालकी लोहार्गल पहुंचेगी.

परिक्रमा मार्ग पर लगे सेवा शिविर

परिक्रमा मार्ग में जगह-जगह लगे सेवा शिविर श्रद्धालुओं के लिए सहारा बने हुए हैं. स्थानीय लोग भी पूरे सेवाभाव से परिक्रमार्थियों की आवभगत कर रहे हैं. कहीं भोजन कराया जा रहा है तो कहीं पानी और विश्राम की व्यवस्था की गई है. श्रद्धालुओं के प्रति ग्रामीणों का यह सेवाभाव परिक्रमा की धार्मिक आस्था को और भी भावपूर्ण बना रहा है.

एकादशी के दिन परिक्रमा के लिए रवाना हुए श्रद्धालु धीरे-धीरे अपने पड़ाव पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. बुधवार रात से परिक्रमार्थियों का लोहार्गल लौटना शुरू हो जाएगा. लोहार्गल पहुंचने के बाद श्रद्धालु सूर्यकुंड में स्नान करेंगे. एकादशी पर रवाना हुए श्रद्धालुओं के भी अमावस्या तक लोहार्गल पहुंचने की संभावना है.

अरावली की शांत वादियों में गूंजते बाबा मालखेत के जयकारे, कठिन पहाड़ी रास्तों पर बढ़ते श्रद्धालुओं के कदम और जगह-जगह चल रही सेवा-इन सबने लोहार्गल की 24 कोसीय परिक्रमा को आस्था, भक्ति और सेवा का अद्भुत संगम बना दिया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jhunjhunu News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

सावन में जयकारों से गूंजता है लोहार्गल, जानिए क्यों यहां खिंचे चले आते हैं हजारों कांवड़िए

तांबे को बताया सोना, चाय-पानी से बनाया उल्लू... चिड़ावा में ज्वेलर्स के साथ ऐसे हुई लाख की ठगी!

Jhunjhunu: मनसा माता गेट पर बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप दीवार से टकराई, 20 घायल

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Jhunjhunu news
Rajasthan News

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'म्हारो हेलो सुणोजी बाबा मालखेत' से गूंजा लोहार्गल, 24 कोसी परिक्रमा में उमड़ा जनसैलाब
2
3
4
5