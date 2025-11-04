Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

GF से हुई लड़ाई तो मोबाइल टावर पर चढ़ गया झुंझुंनूं का आशिक, उतारने में छूटे पुलिस के पसीने

Jhunjhunu News: राजस्थान में झुझुनूं शहर में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक प्रेमिका से विवाद के बाद मोबाइल टावर पर चढ़ गया. यह घटना चुरू रोड स्थित डाइट के पास बने मोबाइल टावर की है. युवक की पहचान बेरासर छोटी, राजगढ़ निवासी 28 वर्षीय सावत नायक के रूप में हुई है. अचानक हुई इस घटना से इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashok kumar sharma
Published: Nov 04, 2025, 11:46 AM IST | Updated: Nov 04, 2025, 11:46 AM IST

Trending Photos

राजस्थान का वो चमत्कारी मंदिर, जहां मौजूद हैं लेटे हनुमानजी, टूटा था भीम का घमंड!
6 Photos
rajasthan temple

राजस्थान का वो चमत्कारी मंदिर, जहां मौजूद हैं लेटे हनुमानजी, टूटा था भीम का घमंड!

राजस्थान के 20 जिलों में आंधी-तूफान मचाएगा आतंक, भीषण बारिश से भीगेगा प्रदेश का कोना-कोना, IMD ने सुबह 4 बजे जारी किया अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 20 जिलों में आंधी-तूफान मचाएगा आतंक, भीषण बारिश से भीगेगा प्रदेश का कोना-कोना, IMD ने सुबह 4 बजे जारी किया अलर्ट

जयपुर के इस मंदिर में कर लें केवल इतनी परिक्रमा, भगवान विष्णु पूरी करेंगे मन-मांगी मुराद
7 Photos
Sodala Vaikunthnath Temple

जयपुर के इस मंदिर में कर लें केवल इतनी परिक्रमा, भगवान विष्णु पूरी करेंगे मन-मांगी मुराद

सर्दियों में खाइए राजस्थानी सोगरा! बाजरे की ये डिश देती है गर्माहट और ताकत
6 Photos
Rajasthani Famous dish

सर्दियों में खाइए राजस्थानी सोगरा! बाजरे की ये डिश देती है गर्माहट और ताकत

GF से हुई लड़ाई तो मोबाइल टावर पर चढ़ गया झुंझुंनूं का आशिक, उतारने में छूटे पुलिस के पसीने

Jhunjhunu News: शहर में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक प्रेमिका से विवाद के बाद मोबाइल टावर पर चढ़ गया. यह घटना चुरू रोड स्थित डाइट के पास बने मोबाइल टावर की है. युवक की पहचान बेरासर छोटी, राजगढ़ निवासी 28 वर्षीय सावत नायक के रूप में हुई है. अचानक हुई इस घटना से इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और आपदा प्रबंधन टीम मौके पर पहुंच गई. पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से युवक को नीचे उतरने के लिए समझाने का प्रयास किया लेकिन शुरू में वह किसी की बात नहीं मान रहा था. बताया जा रहा है कि सावत नायक का अपनी प्रेमिका से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने आक्रोश में आकर यह कदम उठाया.

बड़ी मुश्किल से उतरा नीचे

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

करीब एक घंटे की लगातार समझाइश और बातचीत के बाद आखिरकार युवक को शांत कराया गया और वह धीरे-धीरे नीचे उतर आया. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे सुरक्षित नीचे उतारा. राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ.

मानसिक तनाव बना वजह

पुलिस ने बताया कि युवक मानसिक रूप से तनाव में था और प्रेम संबंधी विवाद के चलते उसने यह कदम उठाया. फिलहाल युवक को समझाइश देकर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया है.

इस घटना के बाद आसपास के इलाके में लोगों की भीड़ लगी रही और सोशल मीडिया पर भी इस मामले की चर्चा होने लगी. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी निजी विवाद को इस तरह के खतरनाक तरीके से न सुलझाएं बल्कि परिवार और प्रशासन की मदद लें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhunjhunu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news