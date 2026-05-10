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अफ्रीका के कुमासी में गूंजा राजस्थान का दर्द! अलसीसर के व्यवसायी की हत्या, 17 दिन बाद घर पहुंची लाश

Jhunjhunu News: जिले के अलसीसर के देवेंद्र की घाना में उनके ही नौकर ने साथियों संग मिलकर हत्या कर दी. हिसाब मांगने पर चाकू से गोदकर शव को गाड़ी की डिग्गी में छिपाया. 17 दिन बाद वतन पार्थिव देह पहुंची, गांव में मातम पसरा है.
 

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: May 10, 2026, 11:45 AM|Updated: May 10, 2026, 11:45 AM
अफ्रीका के कुमासी में गूंजा राजस्थान का दर्द! अलसीसर के व्यवसायी की हत्या, 17 दिन बाद घर पहुंची लाश
Image Credit: Concept image

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के अलसीसर कस्बे से एक हृदयविदारक खबर सामने आई है, जहां सात समंदर पार अफ्रीका महाद्वीप के घाना (Ghana) देश में एक प्रवासी भारतीय युवक की नृशंस हत्या कर दी गई. अलसीसर निवासी 35 वर्षीय देवेंद्र सैन उर्फ सोनू, जो पिछले आठ वर्षों से घाना के व्यावसायिक शहर कुमासी में ट्रेडिंग का व्यवसाय कर रहे थे, विश्वासघात और लालच की भेंट चढ़ गए.

छुट्टी से लौटते ही हुआ हमला
जानकारी के अनुसार, देवेंद्र सैन शम्भूदयाल के पुत्र थे और पिछले आठ साल से विदेश में अपना व्यापार जमाए हुए थे. वे हाल ही में अपने गांव अलसीसर में दो महीने की लंबी छुट्टी बिताकर 20 अप्रैल को वापस कुमासी लौटे थे. जाने से पहले देवेंद्र ने अपना पूरा कारोबार और वेयरहाउस अपने एक घरेलू नौकर के भरोसे छोड़ा था.

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वापस पहुंचने के बाद जब देवेंद्र ने पिछले दो महीनों के कारोबार का हिसाब-किताब मांगा, तो नौकर की नीयत डोल गई. हिसाब के लेनदेन को लेकर दोनों के बीच तीखी कहासुनी हुई. 23 अप्रैल को जब देवेंद्र हिसाब लेने अपने वेयरहाउस पहुंचे, तो वहां घात लगाकर बैठे नौकर और उसके तीन-चार दोस्तों ने मिलकर देवेंद्र पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

शव को गाड़ी की डिग्गी में छुपाया
हत्या के बाद आरोपियों ने साक्ष्य मिटाने की कोशिश की. उन्होंने देवेंद्र के शव को उन्हीं की गाड़ी की डिग्गी में बंद किया और वेयरहाउस से करीब चार किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में ले जाकर छोड़ दिया.

मामले का खुलासा तब हुआ जब कुमासी में रहने वाले अलसीसर के अन्य प्रवासियों का संपर्क देवेंद्र से टूट गया. लगातार तीन दिनों तक बातचीत न होने पर ग्रामीणों ने स्थानीय जानकारों और पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद गुमशुदगी (MPR) दर्ज की गई. घाना की क्राइम टीम ने जांच के दौरान देवेंद्र की गाड़ी और उसमें मौजूद शव को बरामद किया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी नौकर सहित पांच लोगों को डिटेन किया है, जिनसे पूछताछ जारी है.

17 दिन बाद घर पहुंचा पार्थिव देह
इस जघन्य हत्याकांड के 17 दिन बाद, शनिवार को देवेंद्र का पार्थिव शरीर घाना से दिल्ली होते हुए उनके पैतृक गांव अलसीसर पहुंचा. जैसे ही देवेंद्र की देह घर पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. शनिवार को ही गमगीन माहौल में देवेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया.

यह घटना न केवल एक परिवार के चिराग बुझने की कहानी है, बल्कि विदेशों में रहने वाले प्रवासियों की सुरक्षा और उन पर होने वाले जानलेवा हमलों की ओर भी इशारा करती है. एक वफादार नौकर पर किया गया अंधा विश्वास एक होनहार व्यवसायी की मौत का कारण बन गया.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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