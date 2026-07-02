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झुंझुनूं में स्कूल बस को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, CCTV में कैद हुआ हादसा, छात्र ने छलांग लगाकर बचाई जान

Jhunjhunu News: झुंझुनूं के मंडावा में बच्चों से भरी स्कूल बस को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी. सोशल मीडिया पर कथित CCTV फुटेज वायरल है, जिसमें एक छात्र समय रहते छलांग लगाकर बचता दिखाई देता है. हालांकि वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.
 

Edited bySandhya YadavReported bySandeep Kedia
Published: Jul 02, 2026, 11:31 AM|Updated: Jul 02, 2026, 11:31 AM
झुंझुनूं में स्कूल बस को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, CCTV में कैद हुआ हादसा, छात्र ने छलांग लगाकर बचाई जान
Image Credit: छात्र ने समय रहते छलांग लगाकर बचाई जान.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu News: जिले के मंडावा कस्बे में बच्चों से भरी एक स्कूल बस के साथ हुए सड़क हादसे का कथित सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर स्कूल बस को टक्कर मारता दिखाई दे रहा है. हादसे के दौरान सड़क पर जा रहा एक छात्र भी ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाल बाल बच गया. हालांकि, वायरल हो रहे इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती.

फतेहपुर बाइपास पर हुआ हादसा

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जानकारी के अनुसार यह घटना दो दिन पहले मंडावा कस्बे की फतेहपुर बाइपास पर हुई थी. बताया जा रहा है कि एक निजी स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूल बस बच्चों को लेकर डाबड़ी रोड की ओर मुड़ रही थी. इसी दौरान फतेहपुर की तरफ से तेज रफ्तार में आए ट्रैक्टर ने बस को जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी अचानक हुई कि बस में बैठे बच्चों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया. हालांकि राहत की बात यह रही कि बस में सवार किसी भी बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई.

CCTV में दिखा छात्र का बचाव

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कथित सीसीटीवी फुटेज में एक और अहम दृश्य दिखाई देता है. स्कूल से घर लौट रहा एक छात्र पीछे से तेज गति से आते ट्रैक्टर को देखकर तुरंत सड़क से हट जाता है. खुद को सुरक्षित रखने के लिए वह छलांग लगा देता है और संभावित बड़े हादसे से बच जाता है. यदि छात्र समय रहते सड़क से नहीं हटता तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी.

समझौते से सुलझा मामला

घटना को लेकर स्कूल संचालक का कहना है कि ट्रैक्टर चालक और स्कूल प्रबंधन के बीच आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया गया है. फिलहाल इस मामले को लेकर आगे कोई विवाद सामने नहीं आया है.

बच्चों की सुरक्षा पर उठे सवाल

हालांकि समझौते के बावजूद इस घटना ने स्कूलों के आसपास सड़क सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल क्षेत्रों में तेज रफ्तार वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

लोगों का मानना है कि स्कूल समय के दौरान ट्रैफिक प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके. सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में है और अभिभावकों के बीच बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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