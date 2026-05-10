/राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में 41 जगहों पर रेड, पुलिस के हत्थे चढ़ा खूंखार बदमाश

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं के सिंघाना से बड़ी खबर मिल रही है. झुंझुनूं के सिंघाना थाना इलाके के ईशकपुरा में पिछले महीने हुई हत्या के मामले में सिंघाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. सिंघाना पुलिस ने इस मामले में पांचवीं गिरफ्तारी की है. हमलावरों को हथियार उपलब्ध करवाने के मामले में सिंघाना थाने के हिस्ट्रीशीटर संजय महला पुत्र बलबीर निवासी मुरादपुर को गिरफ्तार किया है.

संजय महला ना केवल सिंघाना थाने का हिस्ट्रीशीटर है बल्कि वह झुंझुनूं पुलिस की टॉप टेन वांटेड में भी शामिल था. साथ ही पुलिस ने संजय महला पर 10 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया था. करीब एक महीने पहले की इस घटना में शामिल चार आरोपियों को पुलिस ने पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था. अब तक इस मामले में छह जनों को पुलिस ने नामजद किया है. आज संजय महला के रूप में पांचवीं गिरफ्तारी हुई है.

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10 हजार का ईनामी बदमाश

सीआई सुगन सिंह ने बताया कि इस वारदात के बाद आरोपियों को भागने में बाइक उपलब्ध करवाने आरोपी को भी नामजद किया गया है, जो फरार है. इस फरार आरोपी पर भी 10 हजार का ईनाम घोषित किया गया है. संजय महला को पकड़ने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी.

राजस्थान समेत हरियाणा और दिल्ली में कुल 41 जगहों पर दबिशें दी गई तब जाकर संजय महला पकड़ में आया है, जिसे न्यायालय में पेश कर रिमांड लिया जाएगा. सीआई सुगन सिंह ने बताया कि संजय महला से हथियार को लेकर पूछताछ की जाएगी. आपको बता दें इस मामले में पिछले महीने तीन अप्रैल को थाने में मृतक डूमोली कलां निवासी मुकेश उर्फ टिंकू के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मुकेश उर्फ टिंकू ईशकपुरा निवासी की विजय उर्फ मिंटू लीलाराम गुर्जर निवासी ईशकपुरा के साथ रंजिश थी.

तीन अप्रैल को टिंकू ईशकपुरा अपने दोस्त योगेश गुर्जर व महिपाल गुर्जर उर्फ कालिया निवासी ईशकपुरा से मिलने ग्राम ईशकपुरा गया था, जहां पर विजय गुर्जर उर्फ मिंटू अपने साथियों सोमवीर गुर्जर निवासी भोदन, अजीत भरगड़ निवासी भरगड़ा की ढाणी व अन्य के साथ मिलकर रास्ते में मुकेश उर्फ टिंकू के सीने में गोली मारकर हत्या कर दी और अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से फरार हो गए.

पुलिस ने इस मामले में वारदात करने वाले तीन और षड़यंत्र में शामिल तीन, ऐसे कुल छह आरोपियों को नामजद किया था. मामले में अब संजय महला सहित पांच जनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, वहीं एक फरार है.

Report- Sandeep kedia