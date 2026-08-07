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नवलगढ़ को मिलेगी 70 KM नई पाइपलाइन और 13 ट्यूबवेल, बदेलगी तस्वीर!

झुंझुनूं के नवलगढ़ में अमृत 2.0 योजना के तहत 13.52 करोड़ रुपये की पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया गया. विधायक विक्रम सिंह जाखल ने 13 प्रस्तावित ट्यूबवेलों में से 8 का भूमि पूजन किया. विधायक ने कहा कि इससे शहर के कई वार्डों में वर्षों पुरानी पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sandeep Kedia
Published:Aug 07, 2026, 07:02 PM IST | Updated:Aug 07, 2026, 07:02 PM IST
नवलगढ़ को मिलेगी 70 KM नई पाइपलाइन और 13 ट्यूबवेल, बदेलगी तस्वीर!
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: अमृत 2.0 योजना के तहत झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ शहर की पेयजल व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 13.52 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया.

इस दौरान नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह जाखल ने भक्तों वाला जोहड़ पहुंचकर प्रस्तावित 13 नए ट्यूबवेलों में से 8 ट्यूबवेलों का भूमि पूजन किया. साथ ही योजना के तहत 2 लाख लीटर क्षमता की सीडब्ल्यूआर टंकी और 5 लाख लीटर क्षमता के उच्च जलाशय के निर्माण कार्य पूर्ण होने की जानकारी भी दी गई.

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70 किलोमीटर नई पेयजल पाइपलाइन

विधायक जाखल ने कहा कि इन कार्यों के पूरा होने के बाद नवलगढ़ शहर के कई वार्डों में सलों से चली आ रही पेयजल समस्या का स्थायी समाधान होगा. उन्होंने बताया कि योजना के तहत शहर में करीब 70 किलोमीटर नई पेयजल पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जो नवलगढ़ के इतिहास की सबसे बड़ी पाइपलाइन परियोजनाओं में से एक होगी.

उन्होंने कहा कि यह कार्य केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से संभव हुआ है. उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संबंधित विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार का लक्ष्य शहरों और गांवों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना है. विक्रम सिंह जाखल ने कहा कि शहर में सीवरेज और गंदे पानी की निकासी लंबे समय से बड़ी समस्या बनी हुई है.

नगरपालिका और पंचायत चुनाव

उन्होंने भरोसा दिलाया कि पेयजल परियोजना के साथ-साथ जल निकासी और सीवरेज व्यवस्था को भी चरणबद्ध तरीके से सुधारा जाएगा, ताकि नवलगढ़ को स्वच्छ और व्यवस्थित शहर बनाया जा सकें. जाखल ने कार्यकर्ताओं से आगामी नगरपालिका और पंचायत चुनाव में भाजपा के पक्ष में मजबूती से जुटने का आह्वान किया.

उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के आधार पर जनता के बीच जाएंगे और नवलगढ़ सहित क्षेत्र की सभी निकायों एवं पंचायत समितियों में भाजपा को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे. विधायक ने बताया कि करीब 36 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित 11 किलोमीटर लंबी नवलगढ़ बाईपास (रिंग रोड) परियोजना में भूमि अधिग्रहण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है.

ये लोग रहे मौजूद

उन्होंने विश्वास जताया कि यह परियोजना शुरू होने के बाद शहर में यातायात का दबाव कम होगा, जाम से राहत मिलेगी और नवलगढ़ के विकास को नई गति मिलेगी. इस मौके पर पूर्व चेयरमैन शोयब खत्री, भाजपा जिला मंत्री मंजू सैनी, भाजपा मंडल अध्यक्ष गौतम खंडेलवाल, विधानसभा संयोजक सुनिल सामरा सहित बड़ी संख्या में विभिन्न समाजों के अध्यक्ष, व्यापार मंडलों के अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, अधिकारी मौजूद थे.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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