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यमुना जल समझौते पर शेखावाटी में दिवाली जैसा जश्न, नवलगढ़ में हुई आतिशबाजी, बांटी गई मिठाइयां

Jhunjhunu News: राजस्थान, हरियाणा और केंद्र के बीच यमुना जल परियोजना के एमओए पर हस्ताक्षर के बाद शेखावाटी में खुशी की लहर है. नवलगढ़ में आतिशबाजी और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया गया. विधायक विक्रम सिंह जाखल ने इसे क्षेत्र के विकास, पेयजल और किसानों के लिए ऐतिहासिक कदम बताया.
 

Edited bySandhya YadavReported bySandeep Kedia
Published: Jun 30, 2026, 08:49 AM|Updated: Jun 30, 2026, 08:49 AM
यमुना जल समझौते पर शेखावाटी में दिवाली जैसा जश्न, नवलगढ़ में हुई आतिशबाजी, बांटी गई मिठाइयां
Image Credit: नवलगढ़ में आतिशबाजी और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया गयाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu News: यमुना जल परियोजना को लेकर राजस्थान, हरियाणा और केंद्र सरकार के बीच एमओए (मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर होने के बाद शेखावाटी क्षेत्र में उत्साह का माहौल है. लंबे समय से यमुना का पानी मिलने की उम्मीद लगाए बैठे लोगों ने इस फैसले का गर्मजोशी से स्वागत किया. झुंझुनूं जिले के कई स्थानों पर लोगों ने मिठाइयां बांटकर और आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया.

नवलगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं और व्यापारियों ने मनाया जश्न

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नवलगढ़ के मुख्य बाजार में विधायक विक्रम सिंह जाखल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं, व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया. बाजार में आतिशबाजी की गई और लोगों को मिठाइयां बांटी गईं. उपस्थित लोगों ने इसे शेखावाटी के लिए ऐतिहासिक पल बताते हुए एक दूसरे को बधाई दी.

विधायक बोले, शेखावाटी के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि

विधायक विक्रम सिंह जाखल ने कहा कि यमुना जल परियोजना का एमओए शेखावाटी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. उनके अनुसार यह क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत ने भी अपने समय में यमुना का पानी शेखावाटी तक पहुंचाने के प्रयास किए थे, लेकिन अंतरराज्यीय समझौता नहीं हो पाने के कारण यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए और कई बार दिल्ली जाकर विभिन्न स्तरों पर चर्चा की. उनके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन प्रयासों को सफलता मिली और अब यह समझौता संभव हो सका.

पेयजल, खेती और विकास को मिलेगा लाभ

विधायक जाखल ने कहा कि पानी किसी भी क्षेत्र के विकास की सबसे बड़ी जरूरत होती है. उनका मानना है कि यमुना जल परियोजना के लागू होने से शेखावाटी में पेयजल संकट कम होगा, भूजल स्तर में सुधार आएगा और किसानों को भी बड़ा लाभ मिलेगा. साथ ही क्षेत्र में उद्योगों के विकास की संभावनाएं भी मजबूत होंगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी.

उन्होंने विश्वास जताया कि यह परियोजना आने वाले वर्षों में शेखावाटी के विकास की नई पहचान बनेगी और क्षेत्र के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी.

केंद्रीय और राज्य नेतृत्व का जताया आभार

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रति आभार व्यक्त किया गया. विधायक ने बताया कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मंगलवार सुबह नवलगढ़ से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जयपुर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभिनंदन कर उनका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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