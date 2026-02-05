Jhunjhunu News: PNB बैंक में 6 करोड़ से ज्यादा का गोल्ड स्कैम, स्ट्रांग रूम से मिले नकली ज्वैलरी

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में पंजाब नेशनल बैंक की नवलगढ़ शाखा में बहुचर्चित गोल्ड लोन स्कैम की जांच के सिलसिले में आज झुंझुनूं एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय बैंक में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने बैंक प्रबंधन से प्रकरण को लेकर जानकारी ली.

एसपी उपाध्याय ने कहा कि मामले में बैंक प्रबंधन द्वारा तात्कालीन शाखा प्रबंधक अमित कुमार जांगिड़, उप प्रबंधक अनंत चौधरी, बीसी संचालक संतोष कुमार सैनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है.

जानकारी के अनुसार, शाखा प्रबंधक अमित कुमार जांगिड़ अभी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस टीमें लगी हुई है. पुलिस के अनुसार, कुछ संदिग्धों को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है. वहीं मामले में बैंक की आंतरिक जांच भी जारी है.

आपको बता दें बैंक के स्ट्रांग रूम में गोल्ड लोन लेने वाले ग्राहकों के 450 पैकेट्स में से 73 पैकेट्स में असली जवैलरी की जगह नकली ज्वैलरी रख दी गई. बैंक प्रबंधन द्वारा 4.1 किलो सोने के गबन की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 6.50 करोड़ रुपये के आसपास बताई जा रही है, जिस तरीके से गोल्ड लोन लेने वाले पीड़ित ग्राहक सामने आ रहे हैं. ऐसे ये आशंका जताई जा रही है कि ये स्कैम और बड़ा हो सकता है.

वहीं, अपने गोल्ड की जानकारी लेने ग्राहक बैंक पहुंच रहे हैं लेकिन स्ट्रांग रूम से उनका सोना गायब है. वहीं, गोल्ड लोन स्कैम के साथ फर्जी लोन की शिकायतें भी सामने आ रही हैं.

इधर, झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी तहसील कार्यालय परिसर में देर रात शराब पार्टी का मामला सामने आने से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया. जानकारी के अनुसार कुछ लोग परिसर में शराब पार्टी कर रहे थे जिनमें तहसील के कर्मचारी भी शामिल बताए जा रहे है.

इसी दौरान नशे में धुत एक युवक ने तेज रफ्तार वाहन से बिजली के पोल को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि पोल टूटकर सीधे कोर्ट परिसर में जा गिरा. हादसे में वहां अनशन पर बैठे अधिवक्ताओं की एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई.

घटना के समय कई अधिवक्ता मौके पर मौजूद थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नशे में धुत युवकों ने अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता और गाली-गलौज भी की, जिससे परिसर में तनाव का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे तथा स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने मौके से नशे में धुत लोगों को हिरासत में लेकर उनका मेडिकल परीक्षण करवाया. वहीं, घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है.

