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झुंझुनूं में इस फल का जूस बना जहर! एक ही परिवार के 5 लोग पहुंचें अस्पताल

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं के नवलगढ़ में खरबूजे का जूस पीने के बाद एक ही परिवार के पांच लोगों की तबीयत बिगड़ गई. सभी को उल्टियां, घबराहट और सांस लेने में दिक्कत होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया. 
 

Edited bySneha AggarwalReported bySandeep Kedia
Published: May 26, 2026, 08:31 PM|Updated: May 26, 2026, 08:31 PM
झुंझुनूं में इस फल का जूस बना जहर! एक ही परिवार के 5 लोग पहुंचें अस्पताल
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: भीषण गर्मी के दौर में लोग राहत पाने के लिए शीतल पेय, जूस और फलों का सेवन कर रहे हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है. झुंझुनूं के नवलगढ़ कस्बे के वार्ड नंबर 36 में खरबूजे का जूस पीने के बाद एक ही परिवार के पांच सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई.

सभी को उल्टियां, घबराहट और बेचैनी की शिकायत होने पर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. जानकारी के अनुसार, वार्ड 36 निवासी श्रीराम शर्मा के परिवार ने घर पर खरबूजे का जूस बनाकर पिया था. जूस पीने के करीब दो घंटे बाद परिवार के सदस्यों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. सभी को लगातार उल्टियां होने लगीं और कुछ लोगों को सांस लेने में भी परेशानी महसूस हुई.

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श्रीराम शर्मा ने बताया कि जूस पीने के बाद बच्चों, उनकी पत्नी, माता और स्वयं उनकी तबीयत खराब हो गई. उनकी माता की हालत सबसे ज्यादा गंभीर हो गई, क्योंकि जूस पीने के बाद उन्होंने भोजन भी कर लिया था. इसके बाद उन्हें तेज फूड पॉइजनिंग जैसी शिकायतें होने लगीं.

परिवार के सभी सदस्यों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया. उन्होंने बताया कि बच्चों और उनकी पत्नी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि उनकी माता का अस्पताल में उपचार जारी है.

पढ़िए इस तरह के और मामले
इधर, इस महीने की शुरुआत में मुंबई से भी एक हैरान कर देने वाला मामला आया था, जहां एक ही परिवार के चार लोगों की मौत के बाद तरबूज को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हुई थी. शुरुआती जानकारी में कहा गया कि परिवार ने रात के खाने के बाद तरबूज खाया था और अगली सुबह सभी की तबीयत खराब हो गई थी.

हालांकि बाद में हुई फॉरेंसिक जांच में सामने आया कि मौत की असली वजह तरबूज नहीं, बल्कि जिंक फॉस्फाइड नामक जहरीला पदार्थ था, जो एक खतरनाक चूहा मारने वाला जहर माना जाता है. रिपोर्ट में सामने आया था कि मृतकों के शरीर में इस केमिकल के अंश पाए गए हैं. फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है.

वहीं, दूसरा मामला यूपी के गोरखपुर से भी एक ऐसा आया था, जिसमें यहां एक परिवार के 11 लोगों की तबीयत तरबूज खाने और उसके बाद मैगी खाने के बाद खराब हो गई थी. सभी को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हुई थी.

इसके बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जिसके बाद उनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया थी. डॉक्टरों का कहना है कि मामला फूड पॉइजनिंग से जुड़ा हो सकता है. फिलहाल इस मामले में भी जांच जारी है, जिसके बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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