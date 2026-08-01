Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /Jhunjhunu: नरहड़ दरगाह से लौटते हुए सड़क पर बीछी लाशें! टैंकर से टक्कर में पति-पत्नी समेत बच्चों की दर्दनाक मौत

Jhunjhunu: नरहड़ दरगाह से लौटते हुए सड़क पर बीछी लाशें! टैंकर से टक्कर में पति-पत्नी समेत बच्चों की दर्दनाक मौत

झुंझुनूं के सिंघाना थाना क्षेत्र में गाडाखेड़ा और नीमड़ी बस स्टैंड के पास शुक्रवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे में हरियाणा के नूंह निवासी दंपत्ति समेत तीन लोगों की मौत हो गई. नरहड़ दरगाह में जियारत कर लौट रही वैगनआर कार की सामने से आ रहे दूध के टैंकर से जोरदार भिड़ंत हो गई. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sandeep Kedia
Published:Aug 01, 2026, 06:48 PM IST | Updated:Aug 01, 2026, 06:48 PM IST
Jhunjhunu: नरहड़ दरगाह से लौटते हुए सड़क पर बीछी लाशें! टैंकर से टक्कर में पति-पत्नी समेत बच्चों की दर्दनाक मौत
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के सिंघाना थाना क्षेत्र में गाडाखेड़ा और नीमड़ी बस स्टैंड के पास शुक्रवार दोपहर हुए भीषण सड़क हादसे में हरियाणा के नूंह निवासी दंपत्ति समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी.

इसी हादसे में घायल पांच लोगों की हालत अब पहले से बेहतर बताई जा रही है. शनिवार को तीनों शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस के अनुसार, नूंह निवासी परिवार नरहड़ दरगाह में जियारत कर वैगनआर कार से वापस अपने गांव लौट रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

दूध के टैंकर से कार की आमने-सामने भिड़ंत
दोपहर करीब साढ़े तीन बजे गाडाखेड़ा के पास सामने से आ रहे दूध के टैंकर से कार की आमने-सामने की भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में नूहं मेवात के कबीर नगर निवासी 35 वर्षीय आवेश कुमार, 33 वर्षीय आवेश की पत्नी देवकी और आवेश की 30 वर्षीया बुआ सरोज की मौत हो गई. देवकी और सरोज ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल आवेश कुमार की झुंझुनूं के बीडीके अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई.

शनिवार को देवकी और सरोज के शवों का पोस्टमार्टम सिंघाना अस्पताल में, जबकि आवेश कुमार का पोस्टमार्टम बीडीके अस्पताल, झुंझुनूं में कराया गया. इसके बाद पुलिस ने तीनों शव परिजनों को सौंप दिए. हादसे में घायल रामवती, कुणाल, दीपेन, संजय और पावी का उपचार जारी है. चिकित्सकों के अनुसार, सभी घायलों की हालत पहले की तुलना में बेहतर है और वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं. हादसे के बाद सिंघाना थाना पुलिस और गाडाखेड़ा चौकी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची.

नरहड़ दरगाह से आ रहे थे वापस
पुलिसकर्मियों ने एंबुलेंस का इंतजार किए बिना घायलों को अपनी सरकारी गाड़ी से चिड़ावा अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बीडीके अस्पताल, झुंझुनूं रेफर किया गया. पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात भी सुचारू कराया. हादसे में घायल आवेश के पड़ौसी संजय ने बताया कि वे नूंह से गुरुवार रात को नरहड़ दरगाह शरीफ आए थे. शुक्रवार दोपहर बाद जियारत करके वापस घर लौट रहे थे.

गाड़ी में आवेश, और संजय तथा तीन महिलाएं, दो बच्चे व एक गुड़िया थी. करीब आधा घंटे ही चले होंगे कि हमारी वैगनआर के सामने एक टैंकर आ गया. जोरदार धमाका हुआ. इसके बाद आंखों के आगे अंधेरा छा गया, जब होश आया तब अस्पताल में था. हादसे का शिकार हुआ नूंह मेवात निवासी आवेश, अपनी पत्नी देवकी, मां रामवती, बेटे कुणाल व दीपेन और बुआ सरोज व पड़ोसी संजय के साथ जियारत करने नरहड़ आया था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jhunjhunu News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

झुंझुनूं में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर बनी काल! बेटी को स्कूल छोड़कर लौट रहे पिता की दर्दनाक मौत

बालोतरा में डंपर से टकराई तेज रफ्तार स्कोर्पियो, 5 युवकों की दर्दनाक मौत, रोंगटे खड़े कर देने वाला CCTV

कोटपूतली में करंट लगने से 45 वर्षीय महिला की मौत, मुआवजे की मांग पर मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में शुरू होगा ‘डिटेक्ट-डिसरप्ट-डेस्ट्रॉय’ फॉर्मूला, जानें ड्रग माफिया के खिलाफ सरकार का एक्शन प्लान

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

जयपुर में छात्रसंघ चुनाव पर NSUI का आंदोलन खत्म, सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम

यूट्यूब से सीखी बॉक्सिंग, हाथों में प्लेट्स... फिर भी कॉमनवेल्थ के फाइनल में पहुंची कोटा की बेटी

छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोपी शिक्षक सस्पेंड, रोते हुए बोली- 'सर मुझे जबरन घर ले गए थे, मेरे साथ गलत काम किया'

शराब के नशे में खो बैठा होश, बिना कंडक्टर के ही रोडवेज बस ले भागा ड्राइवर, पुलिस ने पीछा कर पकड़ा

जहां था घना जंगल, वहां प्रकट हुए भोलेनाथ! नागेश्वर पहाड़ी की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान

नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव, 'भाई-भतीजावाद नहीं, जीताऊ उम्मीदवार को मिलेगा टिकट'

जिस घर में गूंजी थीं शहनाइयां, वहां उठी अर्थी... मेजर हमजा आरिफ की नम आंखों से होगी विदाई

सोना-चांदी के भाव में जबरदस्त उछाल, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

मीठी आवाज में आई जॉब कॉल बनी जी का जंजाल! खाली हो रहा बैंक अकाउंट, पढ़ें जयपुर में साइबर ठगी का नया खेल

जैसलमेर में दर्दनाक हादसा, ऊंट से टकराई सेना की गाड़ी, मेजर की मौत, दो लेफ्टिनेंट घायल

इंद्र देव की मेहरबानी से राजस्थान तर-बतर! IMD ने 9 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोना हुआ महंगा, चांदी के दाम स्थिर, खरीदारी से पहले जानें ताजा रेट

Rajasthan Weather Update: अगस्त की शुरुआत में ही इन जिलों में छाए काले बादल, तेज हवाओं के साथ आंधी-बारिश का अलर्ट

फर्जी IAS बनकर नाबालिग छात्राओं को फंसाता था आरोपी! नौकरी और नंबर बढ़ाने का लालच देकर करता था गंदा खेल

आज से उदयपुर दौरे पर भजनलाल शर्मा-दूध तलाई में 'चंदन वन' का शुभारंभ कर करेंगे पौधरोपण, बीड़ा गांव में सुनेंगे ग्रामीणों की समस्याएं

कांवड़ियों के लिए राजस्थान पुलिस ने जारी की गाइडलाइन, अगर नियम तोड़े तो होगा एक्शन

झुंझुनूं में ममता का खौफनाक अंत! मां की बेरहमी से हत्या कर बेटे ने खुद सुनाई मौत की कहानी

हनुमानगढ़ में रियल लाइफ 'फिर हेराफेरी', पैसों को 4 गुना करने का झांसा देकर ले ली तगड़ी रकम

मन में ख्वाब रखना बुरा नहीं है- किस पर जोगाराम पटेल ने कसा तंज ?

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, जोरदार टक्कर में पिचका ट्रक का केबिन, अंदर फंसे 3 लोगों की मौत

जयपुर में यहां सप्लाई हो रहा है बदबूदार-कीड़े वाला पानी !

अब नहीं रहेगी भाषा की कोई दीवार, AI खोलेगा प्राचीन पांडुलिपियों का हर राज!

18-20 जिलों में सामान्य से कम बारिश, अकाल जैसे हालात पैदा हो सकते हैं - गहलोत

लक्खी मेले को लेकर एक्शन मोड में IAS टीना डाबी, सुरक्षा के लिए 950 पुलिसकर्मी तैनात, जानें पूरी डिटेल

राजस्थान में अगले 48 घंटे होंगे भारी! जयपुर-अजमेर-उदयपुर समेत 17 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट

बारिश और देश की खुशहाली के लिए भवानी ने लिया संकल्प, 10 KM दंडवत कर पहुंचे भादरिया धाम

बच्चे की हत्या करके झालावाड़ पुलिस के साथ उसे ढूंढने की एक्टिंग करता रहा आरोपी, 2 दिन बाद मिला शव

राजस्थान के एक करोड़ परिवारों के लिए बड़ी खबर, अब डेटा डैशबोर्ड खोलेगा पेंशन और स्कॉलरशिप का पूरा हिसाब

फ्लाइट कटौती, जयपुर में घटे यात्री, देश के टॉप-15 एयरपोर्ट की सूची से बाहर हुआ जयपुर एयरपोर्ट

राजस्थान कांग्रेस में फिर छिड़ी जुबानी जंग! डोटासरा के वार पर गहलोत खेमे का पलटवार

हमें वही माड साहब चाहिए, जब राजस्थान के स्कूलों में जिद पर अड़ गई Gen अल्फा

बहन को हुआ कैंसर तो भाई ने डॉक्टर बनने का लिया संकल्प, कैथून के सागर ने क्रैक किया नीट एग्जाम

चूरू में BJP विधायक हरलाल सहारण के 'लापता' पोस्टर से मचा बवाल, CCTV में दिखे दो युवक, जांच शुरू

अगस्त के पहले दिन आई शानदार खुशखबरी, इतने रुपये सस्ता हो गया कॉमर्शियल LPG सिलेंडर

जयपुर में आज से बदले नाइटलाइफ के नियम, 10 बजे बाद लाउडस्पीकर और 12 बजे बाद शराब बिक्री पर पुलिस की सख्त पाबंदी

TAGS:
jhunjhunu news
Rajasthan news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Jhunjhunu: नरहड़ दरगाह से लौटते हुए सड़क पर बीछी लाशें! टैंकर से टक्कर में पति-पत्नी समेत बच्चों की दर्दनाक मौत
2
3
4
5