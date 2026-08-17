Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /Jhunjhunu: रक्षाबंधन से 11 दिन पहले 2 बहनों ने खोया इकलौता भाई, हार्ट अटैक आने से हुआ निधन

Jhunjhunu: रक्षाबंधन से 11 दिन पहले 2 बहनों ने खोया इकलौता भाई, हार्ट अटैक आने से हुआ निधन

झुंझुनूं के बाकरा गांव में रक्षाबंधन से महज 11 दिन पहले 33 वर्षीय आर्मी हवलदार संदीप कुमार झाझड़िया के निधन से परिवार और गांव में मातम छा गया. संदीप दो बहनों के इकलौते भाई थे. उनके परिवार में पत्नी और दो छोटे बेटे हैं. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sandeep Kedia
Published:Aug 17, 2026, 01:20 PM IST | Updated:Aug 17, 2026, 01:20 PM IST
Jhunjhunu: रक्षाबंधन से 11 दिन पहले 2 बहनों ने खोया इकलौता भाई, हार्ट अटैक आने से हुआ निधन
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार से महज 11 दिन पहले राजस्थान के झुंझुनूं जिले के बाकरा गांव की दो बहनों ने अपना इकलौता भाई खो दिया. आर्मी में हवलदार के पद पर कार्यरत 33 वर्षीय संदीप कुमार झाझड़िया का हार्ट अटैक से निधन हो गया. संदीप के निधन की खबर से परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे गांव में शोक की लहर है.

संदीप कुमार की पार्थिव देह आज झुंझुनूं जिला मुख्यालय से उनके पैतृक गांव बाकरा ले जाई गई. जयपुर से पहुंची सेना के जवानों की टुकड़ी ने सैन्य सम्मान के साथ उनकी पार्थिव देह को गांव पहुंचाया. आर्मी के वाहन को फूलों से सजाया गया. इसके बाद डीजे और तिरंगा यात्रा के साथ करीब आठ किलोमीटर की यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए.

Add Zee News as a Preferred Source

हवलदार संदीप कुमार की जोधपुर में थी पोस्टिंग
हवलदार संदीप कुमार झाझड़िया आर्मी में कार्यरत थे और करीब डेढ़ साल पहले सिपाही से प्रमोट होकर हवलदार बने थे. वर्तमान में उनकी पोस्टिंग जोधपुर में थी. करीब 10 दिन पहले ही वे छुट्टी लेकर अपने गांव आए थे. शनिवार रात को अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें राजकीय जिला बीडीके अस्पताल में भर्ती करवाया. उपचार के दौरान उनका निधन हो गया.

पिता भी थे सेना हवलदार के पद पर कार्यरत
संदीप कुमार तीन भाई-बहनों में इकलौते भाई थे. उनके परिवार में पत्नी सुमन, दो बेटे-आठ वर्षीय रॉकी और तीन वर्षीय यतीन हैं. पिता महिपाल सिंह झाझड़िया भी सेना में हवलदार के पद से सेवानिवृत्त हैं जबकि मां का नाम सजना है. रक्षाबंधन का त्योहार करीब 11 दिन बाद है.

पूरे गांव में शोक का माहौल
ऐसे में इस बार संदीप की दोनों बहनों के लिए राखी का त्योहार बेहद दर्दनाक होगा, जिस भाई की कलाई पर वे राखी बांधने की तैयारी कर रही थीं. अब उसी भाई की तस्वीर के सामने उन्हें आंसुओं के साथ त्योहार मनाना पड़ेगा. एक परिवार ने अपना जवान बेटा खोया है, लेकिन रक्षाबंधन से पहले दो बहनों ने अपना इकलौता भाई खो दिया. यह दर्द पूरे गांव को भावुक कर गया और शोक का माहौल है.

कब मनाया जाएगा रक्षाबंधन का त्योहार?
बता दें कि रक्षाबंधन भाई-बहन के प्रेम का पवित्र त्योहार है, जो हर साल सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है. इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की दुआ करती हैं. साल 2026 में रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jhunjhunu News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

संत चिमननाथ महाराज की 40वीं पुण्यतिथि पर चिमन महोत्सव आयोजन, ओमनाथ महाराज और एजाज नबी साथ बैठकर सुने भजन

झुंझुनूं के इस गांव में पीढ़ियों से सेना की वर्दी का जुनून, दादा-पिता के बाद पोता भी फौज में शामिल

आवारा पशु को बचाने की कोशिश बनी काल, झुंझुनूं में दर्दनाक हादसे में दो युवकों की दर्दनाक मौत से हड़कंप

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Jhunjhunu news
Rajasthan news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Jhunjhunu: रक्षाबंधन से 11 दिन पहले 2 बहनों ने खोया इकलौता भाई, हार्ट अटैक आने से हुआ निधन
2
3
4
5