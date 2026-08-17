/Jhunjhunu: रक्षाबंधन से 11 दिन पहले 2 बहनों ने खोया इकलौता भाई, हार्ट अटैक आने से हुआ निधन

Jhunjhunu News: रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार से महज 11 दिन पहले राजस्थान के झुंझुनूं जिले के बाकरा गांव की दो बहनों ने अपना इकलौता भाई खो दिया. आर्मी में हवलदार के पद पर कार्यरत 33 वर्षीय संदीप कुमार झाझड़िया का हार्ट अटैक से निधन हो गया. संदीप के निधन की खबर से परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे गांव में शोक की लहर है.

संदीप कुमार की पार्थिव देह आज झुंझुनूं जिला मुख्यालय से उनके पैतृक गांव बाकरा ले जाई गई. जयपुर से पहुंची सेना के जवानों की टुकड़ी ने सैन्य सम्मान के साथ उनकी पार्थिव देह को गांव पहुंचाया. आर्मी के वाहन को फूलों से सजाया गया. इसके बाद डीजे और तिरंगा यात्रा के साथ करीब आठ किलोमीटर की यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए.

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हवलदार संदीप कुमार की जोधपुर में थी पोस्टिंग

हवलदार संदीप कुमार झाझड़िया आर्मी में कार्यरत थे और करीब डेढ़ साल पहले सिपाही से प्रमोट होकर हवलदार बने थे. वर्तमान में उनकी पोस्टिंग जोधपुर में थी. करीब 10 दिन पहले ही वे छुट्टी लेकर अपने गांव आए थे. शनिवार रात को अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें राजकीय जिला बीडीके अस्पताल में भर्ती करवाया. उपचार के दौरान उनका निधन हो गया.

पिता भी थे सेना हवलदार के पद पर कार्यरत

संदीप कुमार तीन भाई-बहनों में इकलौते भाई थे. उनके परिवार में पत्नी सुमन, दो बेटे-आठ वर्षीय रॉकी और तीन वर्षीय यतीन हैं. पिता महिपाल सिंह झाझड़िया भी सेना में हवलदार के पद से सेवानिवृत्त हैं जबकि मां का नाम सजना है. रक्षाबंधन का त्योहार करीब 11 दिन बाद है.

पूरे गांव में शोक का माहौल

ऐसे में इस बार संदीप की दोनों बहनों के लिए राखी का त्योहार बेहद दर्दनाक होगा, जिस भाई की कलाई पर वे राखी बांधने की तैयारी कर रही थीं. अब उसी भाई की तस्वीर के सामने उन्हें आंसुओं के साथ त्योहार मनाना पड़ेगा. एक परिवार ने अपना जवान बेटा खोया है, लेकिन रक्षाबंधन से पहले दो बहनों ने अपना इकलौता भाई खो दिया. यह दर्द पूरे गांव को भावुक कर गया और शोक का माहौल है.

कब मनाया जाएगा रक्षाबंधन का त्योहार?

बता दें कि रक्षाबंधन भाई-बहन के प्रेम का पवित्र त्योहार है, जो हर साल सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है. इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की दुआ करती हैं. साल 2026 में रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा.

