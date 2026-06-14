/सेना के नायब सूबेदार विजयपाल का अचानक हुआ निधन, रात को सोए और सुबह बिस्तर पर मिले थे अचेत

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के चिड़ावा क्षेत्र के निकटवर्ती गांव ओजटू के निवासी एवं भारतीय सेना में नायब सूबेदार पद पर कार्यरत विजयपाल डांगी को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. उनके आकस्मिक निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है.

करीब एक माह की छुट्टी पर आए थे गांव

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अंतिम संस्कार के दौरान गांव में गमगीन माहौल रहा और बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और सैन्य जवान उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे. जानकारी के अनुसार, नायब सूबेदार विजयपाल डांगी पुत्र धर्मपाल डांगी वर्तमान में शिमला में पदस्थापित थे और करीब एक माह की छुट्टी पर अपने गांव ओजटू आए हुए थे.

रात को परिवार के साथ सामान्य दिनचर्या के बाद सोए विजयपाल सुबह अपने बिस्तर पर अचेत मिले. परिजन उन्हें तुरंत चिड़ावा उप जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उनके निधन हो जाने की जानकारी दी. प्रारंभिक तौर पर हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई जा रही है. हालांकि वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी.

हर आंख थी नम

पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव देह गांव पहुंची तो अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा. हर आंख नम थी और माहौल शोकाकुल हो गया. इसके बाद सैन्य जवानों की मौजूदगी में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया संपन्न कराई गई.

सैन्य परंपराओं के अनुसार, जवानों ने सलामी देकर अपने साथी को अंतिम विदाई दी. अंतिम संस्कार में भाजपा नेता राजेश दहिया सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे.

पत्नी और दो बेटे

सभी ने पुष्पचक्र अर्पित कर दिवंगत सैनिक को श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया. इस मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि विजयपाल डांगी ने भारतीय सेना में रहकर देश सेवा का महत्वपूर्ण दायित्व निभाया और उनका असामयिक निधन क्षेत्र के लिए बड़ी क्षति है. नायब सूबेदार विजयपाल डांगी अपने पीछे पत्नी प्रियंका और दो बेटे दिनेश व चिरायुश छोड़ गए हैं.

ग्रामीणों ने भी उन्हें एक सरल, मिलनसार और देशभक्त व्यक्तित्व बताते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. नायब सूबेदार विजयपाल डांगी के निधन से ओजटू गांव सहित पूरे चिड़ावा क्षेत्र में शोक का माहौल है और लोग परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं.