/Jhunjhunu: 26 लाख के जेवर चोरी का मामला, पुलिस कांस्टेबल संदीप निलंबित

Jhunjhunu News: सड़क हादसे में मृत फायरमैन के बैग से करीब 26 लाख रुपये के जेवरात चोरी करने के मामले में झुंझुनूं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर थाने में तैनात कांस्टेबल संदीप कुमार को निलंबित कर दिया है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

पुलिस के अनुसार, चोरी की घटना झुंझुनूं शहर क्षेत्र में होने के कारण कोतवाली थाना में मामला दर्ज किया गया है. एसपी कावेंद्र सिंह सागर ने मामले के सामने आने के बाद कांस्टेबल संदीप कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.

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कांस्टेबल संदीप कुमार 10 दिन से था गायब

बताया गया कि वह बिना सूचना के पिछले करीब 10 दिनों से अनुपस्थित था. हेजमपुरा निवासी कैलाश डांगी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, 30 मई को कुलोद खुर्द निवासी फायरमैन राजेश कुमार जेवरात बनवाने के लिए झुंझुनूं आए थे.

वह अपनी पत्नी के साथ दो सोने की हमेल और 10 सोने के सिक्के लेकर झुंझुनूं आए थे.वापस लौटते समय उनकी बाइक की एक कार से टक्कर हो गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई. हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार और बाइक को क्रेन से सदर थाने लाया गया.

कांस्टेबल ने वीडियो कॉल पर बैग दिखाया

वहीं, मृतक के परिजनों ने उसी दिन सदर थाने में तैनात नरहड़ निवासी कांस्टेबल संदीप को फोन कर बैग सुरक्षित रखने को कहा. कांस्टेबल ने वीडियो कॉल पर बैग दिखाया लेकिन उसमें रखे जेवर नहीं मिले थे. परिजनों ने इस संबंध में बगड़ थाने में अज्ञात के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कराया.

दो हमेल और 10 सोने के सिक्के गायब

आरोप है कि हादसे के बाद उनके बैग में रखे करीब 26 लाख रुपये मूल्य के दो हमेल और 10 सोने के सिक्के गायब हो गए. मामले की जांच एएसआई मुलायम सिंह को सौंपी गई है. पुलिस ने चोरी की धाराओं में मामला दर्ज किया है.

जांच के दौरान सदर थाने के सीसीटीवी फुटेज भी जब्त किए गए हैं. प्रारंभिक जांच में फुटेज में कांस्टेबल संदीप कुमार बैग और हेलमेट लेकर जाता हुआ दिखाई देने की बात सामने आई है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

