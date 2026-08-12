/कौन हैं बाल संत सूरजदास? जिन्होंने अयोध्या चंदा चोरी मामले पर दिया बड़ा बयान

Jhunjhunu News: अयोध्या स्थित ऐतिहासिक हनुमानगढ़ी के बाल योगी संत सूरजदास के पहली बार झुंझुनूं पहुंचने पर पुरोहितों की बगीची में सर्व समाज और विभिन्न सामाजिक-धार्मिक संस्थाओं की ओर से भव्य स्वागत किया गया. स्वागत समारोह के दौरान अयोध्या के चर्चित चंदा चोरी मामले को लेकर संत सूरजदास ने बड़ा बयान दिया है.

उन्होंने चंदा चोरी के सवाल पर उन्होंने सीधे किसी व्यक्ति का नाम लिए बिना कहा कि जैसे एक फैक्ट्री में हजारों लोग काम करते हैं और मालिक एक होता है, वैसे ही किसी के छल-कपट के लिए मालिक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. उन्होंने कहा कि छल-कपट करने वाले को भगवान देखेंगे और उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा.

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‘कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करइ सो तस फल चाखा'

संत सूरजदास ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करइ सो तस फल चाखा. उन्होंने कहा कि लोग जैसा कर्म करते हैं, वैसा ही उन्हें उसका परिणाम मिलता है. चंदा चोरी मामले को लेकर संत के इस बयान को लेकर समारोह में मौजूद लोगों के बीच भी चर्चा रही. इससे पहले संत के पुरोहितों की बगीची पहुंचने पर सेवा कार्य के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई. लॉयंस क्लब झुंझुनूं के नियमित सेवा प्रकल्प के तहत संत के हाथों जरूरतमंदों को भोजन की थालियां वितरित की गईं. इसके बाद उन्होंने बगीची परिसर स्थित सिद्धेश्वर महादेव और बालाजी महाराज के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और देश-प्रदेश में खुशहाली की कामना की.

पुरोहितों की बगीची संस्था की ओर से अध्यक्ष मोहनलाल पुरोहित, सचिव शिवचरण पुरोहित सहित पदाधिकारियों ने संत का माल्यार्पण, शॉल और दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया. इसके बाद लायंस क्लब, श्री श्याम आशीर्वाद सेवा संस्था, गौड़ ब्राह्मण महासभा, विश्व हिंदू परिषद, दाधीच ब्राह्मण सेवा समिति, पारीक समाज, सैनी समाज, चुना चौक विकास समिति, राम चरित मानस मंडल और शिव महिम्न मंडल सहित विभिन्न संस्थाओं ने अभिनंदन किया. समारोह में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि और महिलाएं मौजूद रहीं.

'जय श्री राम' और 'जय हनुमान' के जयकारों से गूंजा परिसर

संत ने उपस्थित श्रद्धालुओं को मंगल प्रवचन देते हुए आशीर्वाद दिया और अपने हाथों से प्रसाद वितरित किया. इसके बाद पूरा परिसर 'जय श्री राम' और 'जय हनुमान' के जयकारों से गूंज उठा. झुंझुनूं आगमन पर मिले प्रेम और स्वागत से संत सूरजदास ने प्रसन्नता जताई. उन्होंने कहा कि अयोध्या से सीधे यहां आकर उन्हें बहुत अच्छा और दिव्य अनुभव हुआ. सभी लोगों को एकजुट देखकर उत्साह और खुशी महसूस होने की बात भी कही.

कार्यक्रम में पवन कुमार शर्मा देरवाला, डॉ. डीएन तुलस्यान, मोहन लाल पुरोहित, महेश बसावतिया, शिव कुमार जांगिड़, गोपाल कृष्ण गुप्ता, रघुनाथ प्रसाद पोद्दार सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे.

