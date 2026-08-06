/झुंझुनूं से बड़ा साइबर खुलासा, अंगूठा लगवाया 20 बार, खाते में घूम गए 40 करोड़!

राज्य चुनें
Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के मुकुंदगढ़ में एसएसओ आईडी बनवाने के नाम पर लोगों के आधार और पैन कार्ड लेकर उनके नाम से बैंक खाते खोलने और उन्हीं खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम के लेनदेन में करने वाले एक शातिर ई-मित्र संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लाखों रुपये की नकदी, लैपटॉप, मोबाइल, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक, आधार कार्ड और माइक्रो एटीएम सहित बड़ी मात्रा में दस्तावेज बरामद किए हैं.
मुकुंदगढ़ थाना पुलिस, साइबर थाना झुंझुनूं और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अंकित कुमार निवासी कसेरू, थाना मुकुंदगढ़ को गिरफ्तार किया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी के स्वयं के 16 बैंक खातों में पिछले 18 महीनों के दौरान करीब 40 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन हुआ है.
16 साइबर फ्रॉड की शिकायतें दर्ज
इन खातों से जुड़े 16 साइबर फ्रॉड की शिकायतें विभिन्न राज्यों में दर्ज मिली हैं. मामले का खुलासा मुकुंदगढ़ निवासी अक्षय की शिकायत के बाद हुआ. शिकायतकर्ता ने बताया कि वह 10 अप्रैल 2025 को एसएसओ आईडी बनवाने के लिए आरोपी की ई-मित्र दुकान पर गया था. वहां, आरोपी ने आधार और पैन कार्ड लेकर बायोमेट्रिक मशीन पर उसका अंगूठा 15 से 20 बार लगवाया और करीब चार-पांच घंटे तक दुकान पर बैठाए रखा.
आरोपी ने डिलीट किया मैसेज
इस दौरान उसके मोबाइल पर FINO Payment Bank के संदेश आते रहे, जिन्हें आरोपी ने डिलीट कर दिया. बाद में सर्वर नहीं चलने का बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया. जांच में सामने आया कि शिकायतकर्ता की जानकारी के बिना उसके नाम से बैंक खाता खोलकर उसका इस्तेमाल साइबर ठगी में किया गया.
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 लाख 68 हजार 300 रुपये नकद, दो लैपटॉप, एक मोबाइल फोन, 17 एटीएम कार्ड, 92 बैंक पासबुक, 7 चेकबुक, 38 आधार कार्ड और एक माइक्रो एटीएम बरामद किया है. जांच में सामने आया है कि आरोपी साइबर अपराधियों से ठगी की रकम अपने खातों अथवा सीएसपी सेंटर के माध्यम से प्राप्त करता था और कमीशन लेकर नकद निकासी अथवा अन्य खातों में ट्रांसफर करता था.
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह में और कौन-कौन शामिल है और कितने लोगों के दस्तावेजों का दुरुपयोग किया गया. पुलिस का कहना है कि मामले में साइबर अपराध से अर्जित धनराशि, सहआरोपियों और पूरे नेटवर्क की गहन जांच जारी है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jhunjhunu News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!