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रील के चक्कर में स्कॉर्पियो से खतरनाक स्टंट! तेज रफ्तार में गाड़ी को घुमाया गोल-गोल

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ में एक युवक का स्कॉर्पियो से खतरनाक स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.  युवक खाली मैदान में तेज रफ्तार से स्कॉर्पियो को गोल-गोल घुमाता दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरा युवक उसकी रील बना रहा है.
 

Edited bySneha AggarwalReported bySandeep Kedia
Published: Jun 07, 2026, 07:17 PM|Updated: Jun 07, 2026, 07:17 PM
रील के चक्कर में स्कॉर्पियो से खतरनाक स्टंट! तेज रफ्तार में गाड़ी को घुमाया गोल-गोल
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ कस्बे में स्कॉर्पियो गाड़ी से खतरनाक स्टंट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, वायरल वीडियो नवलगढ़ के नागरपुरा रोड स्थित आयुर्वेद अस्पताल के सामने खाली मैदान का बताया जा रहा है. वीडियो में एक युवक तेज रफ्तार से स्कॉर्पियो गाड़ी को गोल-गोल घुमाते हुए खतरनाक स्टंट करता दिखाई दे रहा है. इस दौरान गाड़ी के चारों ओर धूल का गुबार उड़ता नजर आता है.

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वहीं, दूसरा युवक पूरी घटना का वीडियो बनाकर रील तैयार करता दिखाई दे रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्टंट के दौरान वाहन चालक ने कई बार गाड़ी पर से नियंत्रण खोने जैसी स्थिति पैदा कर दी थी. यदि वहां कोई राहगीर या अन्य वाहन मौजूद होता तो बड़ा हादसा हो सकता था.

यही वजह है कि वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में भी नाराजगी देखने को मिली. मामले को लेकर नवलगढ़ पुलिस हरकत में आ गई है. एसआई संतोष ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर गाड़ी और उसमें शामिल युवकों की पहचान करने का कोशिश किया जा रहा है. वाहन नंबर और अन्य तकनीकी तथ्यों के आधार पर जांच की जा रही है. पहचान होने के बाद संबंधित युवकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

स्थानीय लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोअर्स बढ़ाने की होड़ में युवा लगातार खतरनाक स्टंट कर रहे हैं. ऐसे स्टंट न केवल स्वयं की जान को जोखिम में डालते हैं, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बनते जा रहे हैं. लोगों ने पुलिस प्रशासन से ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकें.

पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर वाहन से स्टंट करना यातायात नियमों का उल्लंघन है और इससे दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है इसलिए ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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